アパレルブランド「GOD ONLY KNOWS」が新作26SSコレクションを発表

株式会社KONNEKT INTERNATIONALGOD ONLY KNOWS 2026 SPRING-SUMMER

アパレルブランド「GOD ONLY KNOWS（ゴッド オンリー ノウズ）」が2026年春夏コレクションを発表。2026年1月29日（木）から2月4日（水）の期間限定で、ブランド公式オンラインストアで受注予約販売をします。

GOD ONLY KNOWS 2026 SPRING-SUMMER

サーモンピンクやベージュ、ライトブルーをメインに、オックスレッドやブラックを差し色にしたカラーパレットは、自由でエフォートレスな遊び心を纏ったストリートスタイルとして今季のGOD ONLY KNOWSを表現しています。

グラフィックがアイコニックなTシャツやサーマルシャツを始め、サマーニットやスウェットなど、柔らかく、様々な動きに寄り添う洗練されたシルエットに完成させたラインアップを揃えました。今季のキーアイテムのピグメント スウェットのセットアップは、存在感のあるカーゴパンツがエッジを添えています。

GOD ONLY KNOWS 2026 SPRING-SUMMER

また、1STコレクションからの定番アイテムのデニムのセットアップはホワイトとサンドベージュの新色が登場。更にブランドアイコンのハートがプリントされたデニムシャツのセットアップも新たにラインアップします。撥水仕様のナイロンセットアップはシーズンレスのアイテムで、パンツの大胆なバギ ーフィットがポイントです。

GOD ONLY KNOWS 2026 SPRING-SUMMER

人気の高いジュエリーコレクションからはリングやネックレス、コンチョなどの新作が登場し、毎日身に着けたくなる、日常にさりげないラグジュアリーを添えるコレクションに完成させています。

GOD ONLY KNOWS 2026 SPRING-SUMMER

小物類はタオルやバンダナ、コンテナーなどのバラエティーに富んだラインアップを始め、アメリカ発の断熱ステンレスボトルブランド「Hydro Flask」とのコラボレーション ボトルやMIYOSHI RUG別注の新色のラグにもご注目です。

是非、GOD ONLY KNOWSの2026年春夏コレクションをお楽しみください。

GOD ONLY KNOWS 2026 SPRING-SUMMER

GOD ONLY KNOWS 2026 SPRING-SUMMER

■販売情報

受注予約販売期間：2026年1月29日（木）20:00 - 2月4日（水）23:59

販売箇所：GOD ONLY KNOWS 公式オンラインストア godonlyknows.tokyo(https://godonlyknows.tokyo/)

※4月下旬より順次お手元にお届けします。

■商品情報

税込み 2,000円 - 39,600円

アパレル、小物、ジュエリー含むメンズ・ユニセックスアイテム

GOD ONLY KNOWS

アーティストで俳優の岩田剛典がディレクターを務める、2024年始動の日本のアパレルブランド。

音楽やファッション、アートなどのカルチャー同士が大きく影響を与え合うハブとしての存在を担う。自由な発信の場として、年齢や性別、環境の全てを超越しながら新たなクリエイティブプラットフォームにしたいという思いが込められています。

ブランド名の「神のみぞ知る」を再解釈し、何が起こるかわからない未来への期待や可能性を秘めた、ジャンルやカテゴリーに捉われないマルチブランドとして展開して参ります。

■GOD ONLY KNOWS INSTAGRAM ＠godonlyknows_tokyo(https://www.instagram.com/godonlyknows_tokyo/)