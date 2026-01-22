ネガティブな感情を無理に消さず、脳科学と心理学からメンタルの保ち方を学ぶ！2/4（水）無料セミナー「ストレス・不安と健やかに向き合うための基礎知識」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2月4日（水）、不安を感じやすい方や考えすぎて疲れてしまうことが多い方を対象に無料のオンラインセミナー「脳科学と心理学で学ぶメンタルヘルスの保ち方 ～ストレス・不安と健やかに向き合うための基礎知識～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170759/?rls)」を開催します。





脳科学と心理学で学ぶメンタルヘルスの保ち方 ～ストレス・不安と健やかに向き合うための基礎知識～

ネット社会が急速に発達し、情報過多となった現代社会。自分と他者を比べてしまうストレスや、選択肢の豊富さから決断の不安を感じている方も多いのではないでしょうか。これらの感情を「前向きに考えよう」「気にしないようにしよう」と無理に抑え込もうとすればするほど、かえって心が疲れてしまうことも少なくありません。本セミナーでは、こうしたネガティブな感情を無理に消そうとするのではなく、脳科学と心理学の視点から「なぜ不安が生まれるのか」「どう受け止めればよいのか」を分かりやすく整理します。ポイントは、考え方を矯正したり強いメンタルをつくることではなく、不安やストレスがあっても自分を責めず日常を健やかに続けるための考え方の転換方法です。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。＜セミナー内容＞・ストレスや不安はなぜ生まれるのか？ ― 脳の仕組みから理解する・ネガティブな感情は「変えられる」・心理学的アプローチ「再評価」とは・「認知」について学ぶ・メンタルヘルスを保つためのヒント＜こんな方におすすめ＞・仕事や将来に不安を感じやすい方・ストレスを「自分の弱さ」だと捉えがちな方・考えすぎて疲れてしまうことが多い方・メンタルヘルスを、科学的・現実的な視点で学びたい方

■日時

2026年2月4日（水）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

AKKコンサルティング 代表

村田 沙織 (むらた さおり)氏

新卒から香料メーカーに勤務。食品や飲料のフレーバーの研究開発業務に従事したのち、開発チームのマネージャーとなる。多様なメンバーの個性とアイデアを活かすマネジメントを心がけ、多様な開発品を生み出すことに成功。新しいアイデアを求めて、経営者や研究者の講演を聴きに各地に足を運ぶのが趣味。神戸大学吉田満梨准教授の講演で出会った「エフェクチュエーション」の考え方に共鳴し、「手の中の鳥」を活かしてワクワクする方向へ進むことを決意、開業の道を選ぶ。聴く人の脳みそにストレスなく「すとん」と新しいアイデアが収まるように伝えることを心がけており、様々な概念をわかりやすく伝える技術に定評がある。働く人の幸せと組織の成長を同時に実現するコーディネーターとして、日々前進中。



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170759/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170759/?rls)

※締切：2026年2月4日（水）20：00



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「ストレス・不安と健やかに向き合うための基礎知識」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



