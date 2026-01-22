¾®ÌîÀµÍø¥Ðー¥¹¥Çー¥é¥¤¥Ö¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ÇÆÈÀêÃæ·Ñ·èÄê¡ª1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë19»þ¤è¤êÀ¸ÊüÁ÷¡¢Á°Æü¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥³ー¥ëÊüÁ÷¤â¼Â»Ü
¾®ÌîÀµÍø¡ÖMasatoshi Ono Birthday Live 2026ー COUNT DOWN ー¡×¥Ë¥³À¸ÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1240_1_80f70adc7ad60a6cc86660181e1f8a0a.jpg?v=202601220621 ]
¡ÚÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È»ëÄ°´ü´Ö¡§ÊüÁ÷½ªÎ»¸å30Æü´Ö
¢¨¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¸ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë²¿ÅÙ¤Ç¤âÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¾åµ´ü´Ö¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢»ëÄ°¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÖÁÈÁ°È¾¤ÏÃ¯¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÊÔ¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¡×¤Î¤´ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Ë¥³¥Ë¥³¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä(https://premium.nicovideo.jp/payment/registration?site=nicolive&ref=WatchPage-ProgramInformation-Description-Anchor&sub=description&sec=nicolive&next_url=%2Fwatch%2Flv349692631)
¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤Î¾ì¹ç¡¢¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥ÈÍ½Ìó¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¸å¤«¤é¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Î»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ë
»ëÄ°¤¹¤ë :
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349692631
ºòÇ¯¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥é¥¤¥Ö¤âÁ°Æü¤Ë¥¢¥ó¥³ー¥ëÊüÁ÷¡ª
ÈÖÁÈÌ¾¡¡¡Ö¾®ÌîÀµÍø Birthday Live in TOKYO 2025¡×¡ã¥¢¥ó¥³ー¥ëÊüÁ÷¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡¡2026/1/28(¿å) 20:00～ ÊüÁ÷START
»ëÄ°URL¡¡https://live.nicovideo.jp/watch/lv349692857(https://live.nicovideo.jp/watch/lv349692857)
»ëÄ°¤¹¤ë :
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349692857