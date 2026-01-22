「プリティーシリーズ」最新作『ひみつのアイプリ』アニメの世界観を楽しめるアミューズメントゲーム『ひみつのアイプリ リング６だん』が2月5日（木）スタート

株式会社タカラトミーアーツ

株式会社タカラトミーアーツ（代表取締役社長：近藤 歳久／所在地：東京都葛飾区）は、2025年4月からスタートしている『ひみつのアイプリ』テレビアニメ2期「リング編」の放送に合わせて、『ひみつのアイプリ』と『アイプリバース』、2つのアミューズメントゲームを同時展開しています。このたび2月5日（木）より始まる「リング６だん」では、プリンセスの姿になった「ひまり」と「みつき」が登場し、新しい「プリンセスバズリウムコーデ」で遊べるようになります。

★「リング６だん」の新バズリウムコーデ「プリンセスバズリウムコーデ」を着たアイプリカードが登場！

タカラトミーアーツは、アニメ連動のライブ体験を楽しめる『ひみつのアイプリ』と、アニメと同じ世界観で自分のアバターとなる「マイキャラ」を育成しておしゃれと交流を楽しめる『アイプリバース』の2つのアミューズメントゲームを展開しています。『ひみつのアイプリ』では、2025年4月から稼動している「リング編」の新弾となる「リング６だん」が2月5日（木）よりスタートし、新たな「バズリウムチェンジ」となる「プリンセスバズリウムチェンジ」のコーデ（衣装）を着たアイプリカードが登場します。

「バズリウムチェンジ」はゲーム中に発生するコーデ（衣装）が光り出す演出で、「リング６だん」では、「リング編」の集大成となる「プリンセスバズリウムチェンジ」が登場し、プリンセスのようなドレスを身に着けたスペシャルな「バズリウムチェンジ」が体験できるようになります。また、「プリンセスバズリウムチェンジ」に合わせて登場する新コーデのアイプリカードは、アニメに登場する「プリンセスバズリウムコーデ」を着た「ひまり」「みつき」の2種類と、「シークレットフレンズ∞」バージョンの「ひまり」「みつき」「つむぎ」の3種類、計5種類のラインアップとなっています。

★「リング６だん」では映画連動の「ゆうじょうさくらツインコーデ」をはじめ「カルテットスター」のエターナルコーデなどが登場！

（左から）ひまり(プリンセスバズリウムハートピンク)、みつき(プリンセスバズリウムムーンブルー)（上段左から）ひまり(プリンセスバズリウムシークレットフレンズ∞)、みつき(プリンセスバズリウムシークレットフレンズ∞)、（下段）つむぎ(プリンセスバズリウムシークレットフレンズ∞)

「リング６だん」では3月13日(金)に公開となる「映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！」に登場する桜をイメージしたコーデ「ゆうじょうさくらツインコーデ」の「ひまり」と「みつき」が登場します。また、「カルテットスター」のエターナルコーデとなる「エターナルメロディカルテットスター」を着た「サクラ」「タマキ」「アイリ」「リンリン」がラインアップし、それに合わせ過去のエターナルコーデも再収録いたします。

さらに2月シーズンならではの「すばる」と「おとめ」の「バレンタインクッキーコーデ」も登場、クッキーを持った可愛らしいポップなデザインに仕上がっています。

（左から）ひまり（ゆうじょうさくらツイン ひまり）、みつき（ゆうじょうさくらツイン みつき）

★「超ときめき(ハート)宣伝部」コラボアイプリカードもラインアップ！

（左から）サクラ（エターナルメロディカルテットスター）、タマキ（エターナルメロディカルテットスター）（左から）アイリ（エターナルメロディカルテットスター）、リンリン（エターナルメロディカルテットスター）（左から）すばる（バレンタインクッキークール）、おとめ（バレンタインクッキーラブリー）

「リング６だん」で登場する「超ときめき(ハート)宣伝部」コラボアイプリカードには、テレビアニメエンディング主題歌「シンデレラのラララ(ハート)」のコーデを着た「菅田愛貴」「吉川ひより」が登場します。ラインアップは「みつき（シンデレラのラララ あきちゃん コーデ）」、「つむぎ（シンデレラのラララ あきちゃん コーデ）」 、「ひまり（シンデレラのラララ ひよりん コーデ）」 、「リング（シンデレラのラララ ひよりん コーデ）」の4種類となっています。

（左から）みつき(シンデレラのラララ あきちゃん コーデ)、つむぎ(シンデレラのラララ あきちゃん コーデ)（左から）ひまり(シンデレラのラララ ひよりん コーデ)、リング(シンデレラのラララ ひよりん コーデ)

★アイプリ初の映画が2026年3月13日（金）から全国ロードショー！

キラキラライブで笑顔まんかい！いっしょにアイプリしちゃお！

『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』、2026年3月13日(金) 全国ロードショー！

■タイトル：『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』

■公開日：2026年3月13日（金）

■コピーライト：(C)T-ARTS/syn Sophia/AIPRI MOVIE PROJECT 2026

■公式HP：https://aipri.jp/anime/aiprimovie/

■SNS：映画公式X @aiprimoviePR

YouTube、Instagram @PrettySeriesPR

TikTok ＠prettyseries_pr

★「ひみつのアイプリ 公式ファンブック リング６だん」2月5日（木）に発売決定！

「ひみつのアイプリ」をまるっと楽しめる公式ファンブックの最新版

「ひみつのアイプリ 公式ファンブック リング６だん」が2026年2月5日（木）に発売決定！ファンブックで「ひみつのアイプリ」のコミカライズを担当している辻永ひつじ先生描きおろしのアイプリカードが付録で登場します。

■タイトル：『ひみつのアイプリ 公式ファンブック リング６だん』

■発売日：2026年2月5日（木）

■販売場所：全国の書店、オンラインショップなど

★ゲーム『ひみつのアイプリ』

■タイトル：『ひみつのアイプリ』

■プラットフォーム：アミューズメントゲーム機

■ジャンル：新感覚ライブ体験ゲーム

■プレイ料金：１プレイ100円（税込）～（カード１枚～配出）

■稼動時期：2024年4月4日（木）より稼動中

■コピーライト：(C) Ｔ-ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＡＰ製作委員会

■ゲーム公式HP（ひみつのアイプリ）： https://aipri.jp/

■SNS：ゲーム公式X(ひみつのアイプリ・アイプリバース)@T_ARTS_PRETTY

★『ひみつのアイプリ』と同時展開しているもう一つのアミューズメントゲーム

★ゲーム『アイプリバース』

■タイトル：『アイプリバース』

■プラットフォーム：アミューズメントゲーム機

■ジャンル：キャラクター育成カードゲーム

■プレイ料金：100円（税込）でゲームスタート・

追加100円（税込）ごとにカード１枚配出

■稼動時期：2024年4月4日（木）より稼動中

■コピーライト：

(C) Ｔ-ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＰＳプロジェクト

■ゲーム公式HP（アイプリバース）： https://aipri.jp/verse/

■SNS：ゲーム公式X(ひみつのアイプリ・アイプリバース)@T_ARTS_PRETTY

★アニメ『ひみつのアイプリ』番組概要

■タイトル：『ひみつのアイプリ』

■放送：2025年4月6日（日）あさ9:30～ 放送スタート

毎週日曜あさ9:30～ テレ東系列６局ネットほかにて放送

■原作：タカラトミーアーツ・シンソフィア

■監督：藤咲淳一・山口健太郎

■チーフディレクター： Nam Sung Min、Shin Gi Chuel、An Jae Ho、

Jeon Byeong Cheol、Kim Seong Hyeon、Oh Seon Gyeong、Choi Gyeong Won

■シリーズ構成：市川十億衛門

■キャラクター原案：梨本裕美（シンソフィア）

■キャラクターデザイン：永野佑貴

■CGディレクター：柳川智

■音楽：森いづみ（bransic)

■音響監督：小沼則義

■アニメーション制作：OLM・DONGWOO A & E

■キャスト：青空ひまり：藤寺美徳／星川みつき：平塚紗依 ほか

■番組HP：https://aipri.jp/anime/

■SNS：アニメ公式X @aipri_animepr

YouTube、Instagram @PrettySeriesPR

TikTok ＠prettyseries_pr

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。