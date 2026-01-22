【ちゅきめろでぃ!】×ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズが発売決定！！

セクシーがダダ漏れしてしまうコスプレイヤーでゲーマーの【ちゅきめろでぃ!】がヴィレッジヴァンガードオンラインストアに来店！！！


コラボのために新規撮りおろししていただいた素材を使用した、ヴィレヴァン限定コラボグッズが登場です！ここでしか買えないスペシャルなグッズをお見逃しなく(ハート)


【商品詳細】



■【ちゅきめろでぃ!】独特な形ちゅっきーアクリルフィギュア　全3種　各\1,800 (税込)




【サイズ】最大W11.5×H11cm　台座W5×H2.5cm
【素材】アクリル



■【ちゅきめろでぃ!】ぶら下がりちゅっきーホルダー　全3種　各\1,400 (税込)




【サイズ】最大約H8.3cm
【素材】アクリル



■【ちゅきめろでぃ!】トレーディング缶バッジ　全6種　各\600 (税込)




【サイズ】直径5.8cm
【素材】紙・ブリキ



■【ちゅきめろでぃ!】POP風アクリルバッジ　\1,400 (税込)




【サイズ】W7.7×H5cm
【素材】アクリル



■【ちゅきめろでぃ!】トレーディングステッカー　全6種　各\600 (税込)




【サイズ】最大W7.4×H6.1cm
【素材】紙



■【ちゅきめろでぃ!】マグカップ　\2,500 (税込)




【サイズ】直径8.2×高さ9.5cm


【容量】350ml
【素材】陶器



■【ちゅきめろでぃ!】ZINE（8P）　\2,500 (税込)




【サイズ】B5
【素材】紙



■【ちゅきめろでぃ!】ロンT　\8,000 (税込)




【サイズ】M,L,XL


【素材】綿100％



■【ちゅきめろでぃ!】クッション　\6,600 (税込)




【サイズ】W40×H40cm
【素材】ポリエステル



■【ちゅきめろでぃ!】オリジナルエプロン（限定ポストカード付）　\9,800 (税込)




【サイズ】約H64.8cm
【素材】ポリエステル綿布



■【ちゅきめろでぃ!】等身大パネル　\25,000 (税込)




【サイズ】約H154cm


【素材】PP背糊　KT板


【受注期間】



2026年1月22日（木）18：00～2026年2月5日（木）23：59


【お届け予定日】



2026年4月中旬～下旬予定


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22164/


