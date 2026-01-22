【ちゅきめろでぃ!】×ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズが発売決定！！
セクシーがダダ漏れしてしまうコスプレイヤーでゲーマーの【ちゅきめろでぃ!】がヴィレッジヴァンガードオンラインストアに来店！！！
コラボのために新規撮りおろししていただいた素材を使用した、ヴィレヴァン限定コラボグッズが登場です！ここでしか買えないスペシャルなグッズをお見逃しなく(ハート)
【商品詳細】
■【ちゅきめろでぃ!】独特な形ちゅっきーアクリルフィギュア 全3種 各\1,800 (税込)
【サイズ】最大W11.5×H11cm 台座W5×H2.5cm
【素材】アクリル
■【ちゅきめろでぃ!】ぶら下がりちゅっきーホルダー 全3種 各\1,400 (税込)
【サイズ】最大約H8.3cm
【素材】アクリル
■【ちゅきめろでぃ!】トレーディング缶バッジ 全6種 各\600 (税込)
【サイズ】直径5.8cm
【素材】紙・ブリキ
■【ちゅきめろでぃ!】POP風アクリルバッジ \1,400 (税込)
【サイズ】W7.7×H5cm
【素材】アクリル
■【ちゅきめろでぃ!】トレーディングステッカー 全6種 各\600 (税込)
【サイズ】最大W7.4×H6.1cm
【素材】紙
■【ちゅきめろでぃ!】マグカップ \2,500 (税込)
【サイズ】直径8.2×高さ9.5cm
【容量】350ml
【素材】陶器
■【ちゅきめろでぃ!】ZINE（8P） \2,500 (税込)
【サイズ】B5
【素材】紙
■【ちゅきめろでぃ!】ロンT \8,000 (税込)
【サイズ】M,L,XL
【素材】綿100％
■【ちゅきめろでぃ!】クッション \6,600 (税込)
【サイズ】W40×H40cm
【素材】ポリエステル
■【ちゅきめろでぃ!】オリジナルエプロン（限定ポストカード付） \9,800 (税込)
【サイズ】約H64.8cm
【素材】ポリエステル綿布
■【ちゅきめろでぃ!】等身大パネル \25,000 (税込)
【サイズ】約H154cm
【素材】PP背糊 KT板
【受注期間】
2026年1月22日（木）18：00～2026年2月5日（木）23：59
【お届け予定日】
2026年4月中旬～下旬予定
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22164/
