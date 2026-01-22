ファン待望の追加開催！大人気恋愛リアリティ番組に出演し、圧倒的な人気を誇る『林 京介くん』に会えるイベントを全国3都市で開催！！

株式会社ヒューマンフォーラム

若者向けアパレル事業を中心に展開する、株式会社ヒューマンフォーラム(本社:京都市中京区 代表取締役会長:出路雅明)が運営する「SPINNS(スピンズ)」が『林 京介』のイベントを開催いたします。

大人気恋愛リアリティ番組への出演をきっかけに、同世代に絶大な支持を集めている『京介くん』

なんと、2ショット写真撮影会を全国3都市にて開催いたします。

京介くんと一緒に2026年も最高にエンジョイしちゃおう♪





--------------------

■イベント実施店舗／イベント会場

・2/1(日) SPINNS SHIBUYA109あべのキューズモール店／2階イベントスペース

・2/7(土) SPINNS大宮ＡＲＣＨＥ店／4階イベントスペース

・2/23(月) SPINNS名古屋店／店内イベントスペース





■イベント内容

【2ショット写真撮影会】

店内商品を税込\4,000ご購入ごとに「2ショット写真撮影券」を1枚プレゼント。

※2ショット写真撮影会参加ご希望の方は、お会計の際にレジスタッフにお申し付け下さい。

※お会計終了後に、レジを離れられて、後ほど2ショット写真撮影券をお渡しは出来ませんのでご注意下さい。

※タレントとの直接の接触はお控えください。

※2ショット写真撮影会は、列が途切れ次第終了となります。







■イベント参加券 配布店舗／配布期間

・SPINNS SHIBUYA109あべの店：1/25(日)配布開始～2/1(日)配布終了

・SPINNSアメリカ村店：1/25(日)配布開始～2/1(日)配布終了

・SUPER SPINNS梅田HEP FIVE店：1/25(日)配布開始～2/1(日)配布終了

※SPINNSアメリカ村店、SUPER SPINNS梅田HEP FIVE店では、SPINNS SHIBUYA109あべの店での2ショット写真撮影券を配布いたします。

・SPINNS大宮ARCHE店：1/31(土)配布開始～2/7(土)配布終了

・SPINNS名古屋店：2/14(土)配布開始～2/23(月)配布終了

■タイムテーブル

【SPINNS SHIBUYA109あべのキューズモール店／SPINNS大宮ARCHE店／SPINNS名古屋店】

・2ショット写真撮影会 16時00分～





【注意事項】



※イベント参加券には数に限りがございますのでご了承ください。



※タレントとの直接の接触はお控えください。

※2ショット写真撮影会は、お客様のスマートフォン・携帯電話でのみご撮影いただけます。

※2ショット写真撮影会は、列が途切れ次第終了とさせていただきます。

※イベントは準備が出来次第始めさせて頂きます。

※イベントの列は当日アナウンス致します。

※前の部が伸びた場合、後の部はお時間変動する場合がございます。

※イベント参加券の紛失による発行はいたしません。ご了承ください。

※イベント参加券はイベントの際に回収いたします。

※同行者の方とのお並びはご遠慮ください。

※イベント参加券をお持ちでない方は、すみやかにご退場頂きますようご協力お願い致します。

※イベント参加券の譲渡・転売・複製は禁止させていただきます。またいかなる場合も再発行・再配布は致しません。

※イベント中の録音・録画は禁止とさせて頂きます。

※トークショー中は、スマートフォン・携帯電話は荷物の中へ入れて頂きますようご協力お願いいたします。

※体調不良・体温が37.5度以上のお客様にはイベント参加をお断わりさせていただきます。

※イベント当日は係員の指示に従っていただきますようご協力お願いいたします。

※係員の指示に従っていただけない場合にはイベントへの参加をお断りする場合がございます。

※飲酒をされているお客様の入場はお断りさせていただきます。

※会場内・外で発生した事故・盗難・器物破損等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。 貴重品は各自で管理してください。

※前日及び当日の会場周辺での座り込みや集会等は、 他のお客様の迷惑となりますので禁止させていただきます。

※都合により、 イベント内容の変更・中止となる場合がございます。 予めご了承ください。

※イベントが変更・中止の場合でも交通費・宿泊費などの補償はいたしません。

※商品のご返金はいたしかねます。 不良品は良品にお取替えさせていただきます。

※イベント会場は万全を期した上での運営をさせていただいておりますが、 不審者・不審物を見かけた際にはスタッフにお声かけください。

※イベント終了された方から速やかにご退場頂けますようご協力をお願い致します。運営側の判断によりスタッフがお客様の肩や腕に触れて誘導する場合がございますので、予めご了承下さい。

・林 京介

2024年10月に大人気恋愛リアリティショーに出演し、話題沸騰中の17歳 高校生2年生。

公式X：https://twitter.com/UiJj880065

公式Instagram：https://www.instagram.com/kyousuke.09140/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@kyo8840

◼︎SPINNS(スピンズ)

「主張がスタイルをつくる」、「変われるってムテキ」をコンセプトに常に時代のトレンドに添いながらも自分たちの主張を大切にした「スタイル提案」と「変われる」をつくり続ける“スタイルマーケット”である。「NEW&VINTAGE STYLE MARKET」という言葉の通り、独自のスタイルを貫いたオリジナル商品に加え、新商品から中古商品までワールドワイドなセレクトによる幅広い商品を取り扱っています。その品揃えはファッションだけでなく、音楽、アート、など様々な”ユースカルチャー”をスピンズ風にミックスし「ライフスタイル」として提案し続ける。まさにファッション、音楽、アート、人などの様々なユースカルチャーがスピンする(渦巻く)お店である。

HP: https://www.spinns.com/

online store: https://www.spinns.jp/

instagram: https://www.instagram.com/spinns_official

TikTok: https://www.tiktok.com/@spinns_official

設立：1997 年 1 月

資本金：10 百万円

URL：https://www.humanforum.co.jp/

--------------------------------------------------------------------------------------------

[お問い合わせ]

株式会社ヒューマンフォーラム

担当 : 藤永

電話 : 03-6434-9720

メール : press@spinns.com

■会社概要

商 号：株式会社 ヒューマンフォーラム

代 表 者：代表取締役会長 出路 雅明

本 社：京都府京都市中京区寺町通蛸薬師上ル式部町261番地

TEL：075-212-8991