【対馬ぐらしフェア】を開催します （2026年2月8日 開催）

対馬市

対馬出身者が多く居住し、また対馬市へのU・Iターン者の前住所地として最も多い“福岡”において、対馬への移住を検討されている方や、対馬に興味を持っていただいている方を対象に、「仕事」や「暮らし」、そして「観光」の各種相談会を開催します。

対馬市内企業ブース（14社）のほか、ハローワークや移住・創業・観光の各相談ブース、対馬特産品販売コーナーもご用意しています。

来場者プレゼントやアンケート抽選プレゼントもございますので、少しでも『対馬』に興味をお持ちの方は、お気軽にご来場ください！

（参加料無料・事前申込み不要です）

＜企業面談＞

対馬市内の様々な職種の企業が参加し、企業の採用担当者と直接ご相談できます。時間や周りを気にすることなく、仕事内容などお気軽にご相談できます。

＜移住相談＞

対馬市しまぐらし応援室のスタッフが、実際の対馬での生活や移住に向けた支援制度などをご紹介します。来場（相談）者にはお得な支援制度もあります。

＜観光案内＞

対馬観光物産協会のスタッフが、おすすめ観光スポットのご紹介や、対馬への旅に向けたご質問にお答えします。

＜起業・創業相談＞

対馬での起業・創業や事業拡大を行う予定の方に、設備資金等に対する支援の個別相談をおこないます。

＜ハローワーク対馬＞

ハローワーク対馬のスタッフが、対馬市内の求人情報をご紹介します。

＜特産品販売＞

ミニ販売コーナーで対馬のおいしい特産品をご用意しています。この機会に是非お買い求めください。

■日時

2026年2月8日（日曜日） 12：00～18：00

（入場受付 17:30締め切り）

■場所

JR博多シティ10階大会議室

（福岡市博多区博多駅中央街1番1号）

■参加企業・ブース［求人職種など］

対馬づくり事業協同組合 ［マルチワーク］

上対馬病院 ［看護師，薬剤師，各種技師］

対馬市商工会 ［商工会等職員（事務職）］

扇精光コンサルタンツ(株) ［技術職，測量］

日本郵便(株) ［窓口コース，郵便コース］

(有)ひらやま ［技術者］

(株)エスプールグローカル ［コールセンター，事務］

(株)セノン ［空港保安検査業務］

金子真珠養殖(株) ［真珠養殖作業員］

(福)あすか福祉会 ［介護職員，栄養士］

(福)幸生会 ［介護職，看護，介護・調理補助］

対州海運(株) ［トラックドライバー］

対馬空港ターミナルビル(株) ［グランドスタッフ，ハンドリングスタッフ］

対馬木材事業協同組合 ［林業］

観光相談ブース

ハローワーク対馬ブース

起業・創業相談ブース

移住相談ブース

■お問い合わせ

対馬市しまぐらし応援室（対馬市地域づくり課内）

TEL 0920-53-6207

■詳細

対馬市ＨＰ https://www.city.tsushima.nagasaki.jp/ijyu/4041.html