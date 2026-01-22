ケンエレファント、2026年5月発売のカプセルトイ新製品8アイテムを発表
アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）は、2026年5月に発売するカプセルトイ新製品8アイテムを先行公開いたします。
今回は、ケンエレファントお馴染みの人気作家さんの最新作や実用的なバルブキャップ、着せ替え出来ちゃうオプション豪華なフィギュアなど盛りだくさんのラインナップとなっております。
アート性を兼ね備えたカプセルトイの数々は、ファンはもちろん、初めて手に取る方にも楽しんでいただける内容です。
全国のカプセルトイ売り場やホビーショップ、直営店「ケンエレスタンド」各店舗、公式オンラインショップなどで順次展開予定です。
個性あふれる多種多様な8アイテムにぜひご注目ください。
<2026年5月発売の新製品>
1. PEZ バイシクル バルブキャップ
2. beco＋81 フィギュアマスコット Vol.2
3. 快獣ブースカ カラフルフロッキーコレクション（カプセルトイ版/ボックス版）
4. 東映特撮ボールチェーンマスコット 石ノ森ヒーローズ
5. UMASHIKA フィギュアコレクション
6. The TOMODACHI！フィギュアコレクション 第4弾
7. ぽちっぱ フィギュアマスコット
8. パンクドランカーズ あいつマル
※掲載内容は開発中の情報につき、仕様変更となる場合がございます。また、生産・物流状況により発売が遅れる可能性もございます。あらかじめご了承ください。
※詳細につきましては、公式サイトおよび公式SNSにて順次公開いたします。
【新製品 一覧】
PEZ バイシクル バルブキャップ
PEZのキャラクターたちが、自転車のバルブキャップになって大集合！付属のブリスターにいれて飾ることもできる。
▼6個パック 予約開始
https://kenelestore.jp/products/gc0723c
beco＋81 フィギュアマスコット Vol.2
SNSで話題沸騰のイラストレーター・beco＋81氏のアイコン的キャラクター「しりみみうさぎ」のフィギュアマスコット、第2弾が登場！
▼6個パック 予約開始
https://kenelestore.jp/products/gc0722c
※カプセルトイ版は店頭のみでの販売となります。
快獣ブースカ カラフルフロッキーコレクション（カプセルトイ版）
大人気「快獣ブースカ」がふわふわフロッキーコレクションになった！組み立て式でなんと74mmの特大サイズ！
快獣ブースカ カラフルフロッキーコレクション（ボックス版）
大人気「快獣ブースカ」がお着替えできるフロッキーコレクションになった！ボックス版では衣装がセットでついてくる！オンライン限定で全種そろうコンプリートボックスも予約受付中。
▼コンプリートボックス版 予約開始
https://kenelestore.jp/products/gc0720z
東映特撮ボールチェーンマスコット 石ノ森ヒーローズ
石ノ森章太郎が生み出した東映特撮ヒーローが大集結！全種ボールチェーン付きのミニチュアパッケージがついてくる！
▼6個パック 予約開始
https://kenelestore.jp/products/gc0724c
UMASHIKA フィギュアコレクション
アーティスト〈Kamerian./カメリアン〉のアイコン的キャラクター『ウマシカ』が手のひらサイズになって登場！存在感たっぷりの62mm！
▼4個パック 予約開始
https://kenelestore.jp/products/gc0721z
The TOMODACHI！フィギュアコレクション 第4弾
ぬいぐるみアーティスト・SIO氏の大人気シリーズ「The TOMODACHI!」待望の第 4 弾！今回はミュータントなトモダチが登場！
▼4個パック 予約開始
https://kenelestore.jp/products/gc0726z
ぽちっぱ フィギュアマスコット
どこか懐かしくてほっこりした気持ちになるキャラクター「ぽちっぱ」がフィギュアマスコットになって”にぱっ”と登場！
▼4個パック 予約開始
https://kenelestore.jp/products/gc0727z
パンクドランカーズ あいつマル
パンクドランカーズの縁起の良いダルマのソフビ「あいつマル」がミニチュアフィギュアで登場!背中のキュートな羽、プリっとしたお尻が魅力的。
▼6個パック 予約開始
https://kenelestore.jp/products/gc0725z
