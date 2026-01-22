『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』ギルドメンバーとボスに挑む「ギルド団結武闘祭」開催！3周年前夜祭キャンペーンも開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて本日1月22日（木）より、共感できる「推し」が見つかるRPG『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』にて新たなギルド団結武闘祭が開催されたことをお知らせいたします。

■「ギルド団結武闘祭」開催！

物理有利の十字3部位のマルチターゲットを持つ光属性ボス「セフィルザリオン」に挑戦し、

ギルドメンバーと力を合わせて豪華報酬を獲得するイベント「ギルド団結武闘祭」が開催！

報酬で入手できる「ギルドバッチ」を使用してSSR武器が入手できる交換所も含め、報酬は豪華5種類！上位ランキングを目指しましょう。

【報酬】

・累計獲得スコア報酬

・デイリースコア報酬

・ギルドスコア報酬

・ランキング報酬

・ギルド交換所報酬

また、武器ガチャに「魔幻邪・狂闇剣」「天翔之聖闇輪」の2種が追加！イベント報酬の闇属性限定武器ガチャチケットでも入手可能ですので、ぜひイベントに挑戦してみてください。

【開催期間】1月22日（木）12：00～1月28日（水）23：59まで

※闇属性限定武器ガチャは1月22日（木）12：00～2月4日（水）23：59まで

■「ヴァルテオスシリーズガチャ」「ギルド団結武闘祭応援 闇属性即戦力未所持SSR確定ステップアップガチャ」登場！

イベント特攻付き、EXCEEDスキル持ちの新シリーズ神器が登場する「ヴァルテオスシリーズガチャ」が開催！今回は「ディミタ―」が登場します！

強力な3T参戦＆MAXコンボ数80（最大180％ダメージUP）、召喚中ダメージ上限UP（最大60,000）、闇属性の味方の神絆スキルダメージ、神絆ゲージUPの召喚スキルにもご注目ください！

また、「ギルド団結武闘祭応援 闇属性即戦力未所持SSR確定ステップアップガチャ」も開催！

STEP3まではSR以上1体確定に加えて、闇属性限定武器ガチャチケットのおまけ付き！

STEP4でLv80まで強化済みの闇属性未所持SSRが1体確定するイベントに有利な特別なガチャです。

▼【SSR神器】ディミタ―

■ギルド団結武闘祭期間限定のパックが登場！

1回購入限定の「第15回ギルド団結武闘祭スペシャルパック」が2種期間限定で登場！

さらに、レインボーキーや超神器のカギ、能力錬成アイテムなどがセットになった「ギルド団結武闘祭応援育成パック」も4種登場！おトクに原神石を購入できるチャンスですのでお見逃しなく。

■3周年前夜祭キャンペーン開催！

1月22日（木）メンテナンス終了後から3周年前夜祭キャンペーンを開催します！

3周年直前を記念した連続ミッションでは

原神石×3000、2025年未所持SSR確定ガチャチケット、強化素材

など豪華報酬が入手できます！

また、3周年前夜祭スペシャルステージ＆特別ミッションを開催！

日替わりの特別ステージをクリアして、豪華報酬を入手できます！

さらに、特別ミッションを15日分クリアすると

「2024年季節限定SSR確定ガチャチケット」が獲得できます！

また、3周年直前を記念したお得なパックや

過去の限定キャラクターを入手できる注目のガチャも

多数開催予定です！

盛り沢山の3周年前夜祭キャンペーンをお見逃しなく！

■『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』とは

男性しか存在しない異世界「ヴェストリア」。

多様な種族が住まうその土地は、人間を統制し理想郷を築こうとする天使と、

欲望と嗜虐の限りを尽くす悪魔の脅威にさらされていた。

創造神である原神王アルケーによりヴェストリアに転生した主人公は、

導師として救世の旅に出る！

絆の力で世界を護れ！導師の冒険譚、ここに開幕!!

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/cravesaga

■ゲーム概要

タイトル：『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』

ジャンル：共感できる「推し」が見つかるRPG

プラットフォーム： PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版）

利用料金：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

ゲーム配信開始日：2023年2月16日（木）



最新情報はXでチェック！

最新情報はこちらの公式アカウントからお届けしていきます。

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式サイト：

https://crave-saga.jp/(https://crave-saga.jp/)

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式X：

https://x.com/CraveSaga(https://x.com/CraveSaga)

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式Instagram：

https://www.instagram.com/crave_saga/(https://www.instagram.com/crave_saga/)

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@crave-saga(https://www.youtube.com/@crave-saga)