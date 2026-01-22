【新商品】PHILIPSの最新サウンドバーがSINSANKAI自社ECサイト「50TH＋」にて一般販売および予約販売を開始！

鑫三海株式会社

鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、自社ECサイト『50th+（フィフティープラス）』にて、PHILIPSのサウンドバー2モデルの予約販売と一般販売を1月19日より開始しました。

【予約販売】PHILIPS TAB8750

■製品特徴

- 物理スピーカーによる7.1.4chのサウンドバー- サウンドバー、サブウーファー、リアスピーカーとワイヤレスに自動接続- 本機には12基のスピーカーを搭載 最大出力970W

PHILIPS初の物理スピーカーによる7.1.4ch対応サウンドバー。煩わしい設定は不要で電源を繋げるだけでスピーカー同士が自動でペアリング。

サブウーファー、リアスピーカー単体の音量設定も可能で360°に満足な音をお届けします。

製品URL：https://www.50th.jp/products/philips-tab8750

【販売開始】PHILIPS TAB8510

■製品特徴

- 独立サブウーファー付き5.1chサウンドバー- Dolby Atmos対応- PHILIPSの「Golden Ear」チーム監修。極上の音質へチューニング。

6.5インチサブウーファーと左右に広がるスピーカーの響きが映画やゲームの没入感を高めます。

本製品は音へのこだわりだけでなく、筐体は美しく洗練されたデザインに仕上がり、インテリアとの親和性を高めています。

製品URL：https://www.50th.jp/products/philips-tab8510

【会社概要】

会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）

代表者：代表取締役社長 伴場義通

本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立：2019年4月3日

事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス

公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp

公式ECサイト：https://www.50th.jp/

楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/

Instagram：https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/

LINE：https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true)

PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534

世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。

-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-

私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。

お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。