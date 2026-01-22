【koborebi】ペットとのお別れのあとに―そっと寄り添うメモリアルグッズ専門店『koborebi』が新規オープン
大切な家族であるペットとの別れは、言葉にできないほど深いものです。
「ありがとうを伝えたい」
「そばにいるように感じていたい」
そう思っても、気持ちの置き場が分からず、ただ時間だけが過ぎていくこともあります。
そんな想いに寄り添うペットメモリアル専門店
「koborebi」 が、2026年1月22日（木）にオープンしました。
想いを抱えたままの人が、静かに立ち寄れる場所を
「koborebi」は、ペットを亡くしたあとも、その存在を大切に想い続ける方のためのショップです。
株式会社MIYABI（本社：静岡県静岡市駿河区、代表取締役：植田雅俊）では、名入れギフト専門店「Okulu」や、家具・インテリア専門店「KABEMONO」といった多岐にわたる店舗を展開してきました。
これまで、名入れギフトやインテリア雑貨を通じてペット関連の商品を扱うなか、
「亡くなったペットの形見を保管したい」
「カタチとして思い出を残したい」
といった声が、少しずつ寄せられるようになりました。
ペットメモリアル用品は、必要だけれど探すのがつらいものでもあります。
だからこそ、迷わず、静かな気持ちで選べる場所が必要だと感じました。
その想いから生まれたのが、メモリアルに特化した専門店「koborebi」です。
供養のためだけではなく、想いをそばに置くために
「koborebi」がなにより大切にしているのは、
その子を想う気持ちを、そばに置けることです。
写真を見ること。
名前を呼ぶこと。
小さな思い出の品に触れること。
それらは、無理に区切りをつけるための行為ではなく、
自然に気持ちと向き合うための時間なのだと考えています。
日常の中で、ふと目に入る場所に。
特別な祭壇ではなく、いつもの暮らしの延長に。
そんな存在でありたいと願っています。
メモリアルアイテムを一部ご紹介
「koborebi」のメモリアルグッズは、
すべて自社工房で、一つひとつ丁寧に製作しています。
オープンと同時に、以下のようなペットメモリアル商品を取り扱っています。
思い出を残すための収納・ディスプレイアイテム
リビングや寝室など、いつもの空間に自然になじむことを大切にしたデザイン。
ペット用仏壇 ぬくもりのおうち
暮らしに馴染む、やさしい おうち型 仏壇。
思い出と共に包み込む、ペットのための小さなお家です。
あの子が大好きだったおもちゃやお花、写真を飾って、
心安らぐ空間を作りましょう。
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/koborebi/pbdn/
骨壺ケース おもいでの棲
"ありがとう"を木の温もりにのせて―
リビング に、心のそばに。
うちの子と、これからも同じ時間を過ごす。
あたたかなタッチの絵画と共に思い出を残す、
優しい 骨壺ケース です。
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/koborebi/ptmbx-abr/
ペットメモリアル 首輪フック
首輪をアートのように、暮らしの空間へ。
シンプルな 天然木 とアクリルの組み合わせで、
あの子の証を美しく ディスプレイ 。
思い出を日常の中でいつでも感じられます。
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/koborebi/ptmm-kbw/
ペットメモリアルツリー
愛鳥の思い出が木を彩る、やさしい手元供養。
バードタグにお名前を刻み、ツリーに飾ることで、
あの子をそばに感じられるメモリアルステージ。
暮らしに寄り添う温もりをお届けします。
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/koborebi/ptmm-tre/
木製メモリアルケース（名入れ対応）
写真や小さな思い出の品を納め、その子の名前とともに、そっと想いを残せるアイテムです。
猫のひげケース
猫好きさんのひげ集め、もっと楽しく。
ネコヒゲ収集家の猫好きさんへ、これならもう無くさない。
猫好きならだれもが通る、猫のひげの保管へのお悩み。
この「名入れ ねこのひげケース」なら
そんなお悩みもスッキリ解消。
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/koborebi/nkhg-01/
猫のつめ・乳歯ケース
うちの子の大切な思い出を保管。
子猫の成長のなかで、ふと見つかる乳歯や、
日常の爪切りで集まる小さなつめ。
「ねこのつめ・乳歯ケース」は、そうした小さな“成長のかけら”を丁寧に保管するために作られました。
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/koborebi/nktm-01/
ねこの毛玉ケース
思わず集めたくなる、愛猫のふわふわな思い出。
ブラッシングしてあげた時の、幸せそうな表情…
そんな思い出と一緒にずっと残しておきたい。
「ねこの毛玉ケース」で集めた毛玉ボールを優しく保管し、
とっておきの“たからもの”に。
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/koborebi/nkkdm-01/
ワンコの乳歯・爪 ケース
かわいい愛犬の 乳歯 や、初めてカットした 爪 、
子犬の頃の小さくて愛しい思い出を残しておきたい…
そんな想いに寄り添ってできた、優しい木のケース
「ワンコの乳歯・爪 ケース」です。
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/koborebi/inu-nt/
ワンコの被毛・ヒゲ ケース
大切なワンちゃんがずっと見守ってくれているような、
そんな気持ちにさせてくれる、ほっこりやさしい
「 ワンコの被毛・ヒゲ ケース」。
初めてトリミングした記念の毛、抜けたヒゲ など
愛犬との大切な思い出を優しく保管します。
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/koborebi/inu-kh/
FEATHER EGG
愛おしい子のキレイな羽根だから ちゃんとした入れ物で
いつまでもキレイにとっておきたい。
そんな鳥好きの願いを形にしました。
羽根ケースだけでなく 大切なものをしまう
小物入れとしてもお使いいただけます。
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/koborebi/bf_box/
うさぎの毛玉ケース
小さな毛玉に宿る、かけがえのない思い出を未来へ。
愛兎の存在をそっと形に残し、
離れていても心をつなぎ続けるための
桐製メモリアルケースです。
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/koborebi/usa-kk/
商品は今後も、寄せられる声を大切にしながら、少しずつ追加していく予定です。
必要なときに、そっと見つけてもらえる場所として
本ショップは、オンラインを通じて全国から利用できるかたちでオープンします。
気持ちが沈んでいるときでも、無理なく、静かに商品を選んでいただけることを大切にしています。
これからについて
「koborebi」は、完成されたショップではありません。
寄せられる声や想いを受け取りながら、少しずつ育てていく場所です。
ペットとの思い出が、
悲しみだけで終わらないように。
やさしい時間として心に残るように。
そのお手伝いができる存在でありたいと考えています。
私たちについて
ペットメモリアル専門店「koborebi」は、大切な家族であるペットとの時間や思い出に、そっと寄り添うために生まれたブランドです。
お別れのあとも、
「ありがとう」や「大好きだよ」という気持ちを、
無理なく、あなたのそばに置いておけるように。
一つひとつのアイテムに、
静かなやさしさと、心を込めて。
涙がこぼれる日も、
ふと空を見上げる日も――
木々の間から差し込む、やさしい木漏れ日のように、
想いを抱えたままの日々に、
そっと寄り添う場所でありたいと願っています。
■楽天市場
https://www.rakuten.co.jp/koborebi/
■お問い合わせ先
株式会社MIYABI
〒422-8046 静岡県静岡市駿河区中島644-1
TEL／054-260-7090 FAX／054-281-5978
E-MAIL／info-pm@nafudaya.com
営業時間／9：00～17：00 定休日／土・日・祝日
※お休み中のご注文・お問い合わせは翌営業日のご返信となります。