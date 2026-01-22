『アリス・ギア・アイギス』8周年記念！「無料★4確定スカウト」や「アニバ∞スーツ1着無料プレゼント」など様々なキャンペーンを実施中！

写真拡大 (全12枚)

株式会社コロプラ


　株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向けゲーム『アリス・ギア・アイギス（以下、アリスギア）』が2026年1月22日（木）で8周年を迎えたことをお知らせいたします。


【8周年特設サイト】https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/8th_anniversary/(https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/8th_anniversary/)



　『アリスギア』は、「アクトレス」と呼ばれる少女たちを導きながら、謎の機械生命体・ヴァイスと戦う3Dアクションシューティングゲームです。　


　2026年1月22日（木）にリリース8周年を迎えたことを記念して、最高レアのキャラクター1人を確定入手できる無料スカウトや、8周年記念コスチュームの1着無料プレゼント、新ファクターキャラクター「米良渕 花浪【ブレイブ】（CV：黒木 ほの香）」と「駒添 絵伝【クリエイト】（CV：市ノ瀬 加那）」の登場など、ゲーム内にて様々なキャンペーンやアップデートを実施しております。


　また、対象ツイートをRTすると抽選で声優サイン色紙が当たる「新ファクター登場記念 RTキャンペーン」や、生放送の感想をツイートすることで参加できる「生放送視聴プレゼントキャンペーン」など、Twitterでも様々なキャンペーンが実施中です。


【8周年記念の各種キャンペーン＆アップデート実施中！】

●「ファクターダブルピックアップスカウト」開催中！







　新ファクターキャラクター「★4/米良渕 花浪【ブレイブ】（CV：黒木 ほの香）」と「★4/駒添 絵伝【クリエイト】（CV：市ノ瀬 加那）」のピックアップスカウトが開催中です。



【期間】


2026年1月22日（木）15：00～2月12日（木）14：59　予定



●「カラットショップ アニバ∞スーツ」開催中！







　カラーリングを8パターンに変更でき、さらにアウターも着脱可能な8周年記念コスチューム「アニバ∞スーツ」が販売中です。キャラ1人分のスーツの無料プレゼントも実施しておりますので、ぜひご利用ください。



【期間】


2026年1月22日（木）15：00～3月2日（月）14：59　予定



●「プレミアムセレクトスカウト」順次開催！







　★4キャラ1人を選んでスカウトできる、4種の「プレミアムセレクトスカウト」を順次開催いたします。



※2025年10月までに実装された★4キャラが対象となります。



【期間】


ノーマル　：2026年1月16日（金）15：00～1月26日（月）14：59　予定


ファクター：2026年1月22日（木）15：00～2月2日（月）14：59　予定


アナザー　：2026年1月29日（木）15：00～2月9日（月）14：59　予定


ステラー　：2026年1月29日（木）15：00～2月9日（月）14：59　予定



●「無料★4確定スカウト」順次開催！







　★4キャラ1人をランダムでスカウトできる、2種の「無料★4確定スカウト」を順次開催いたします。



※2025年10月までに実装された★4キャラが対象となります。



【期間】


ノーマル：2026年1月16日（金）15：00～1月26日（月）14：59　予定


アナザー：2026年1月29日（木）15：00～2月9日（月）14：59　予定



●「復刻イベント交換所 廻帰」開催中！







　過去に開催されたイベントの報酬コスチュームやアクセサリー、ギアをまとめて入手できる、特別な交換所が開催中です。



※2025年7月までの実装アイテムが交換対象となります。


※コラボイベント報酬など一部アイテムは交換対象外となります。



【期間】


2026年1月15日（木）15：00～2月9日（月）14：59　予定


【新ファクター登場記念 RTキャンペーン開催中！】






　8周年を記念して、抽選で豪華グッズが当たるキャンペーンを実施いたします。アリスギアの公式Twitterをフォローしたうえで、対象のツイートをRTすることで応募完了となります。



【期間】


2026年1月22日（木）15：00～2月5日（木）14：59　予定



【プレゼント内容】


・米良渕 花浪役 「黒木 ほの香」様 サイン色紙　2名様


・駒添 絵伝役 「市ノ瀬 加那」様 サイン色紙　2名様



【『アリスギア』公式Twitter】


https://x.com/colopl_alice


【8周年生放送視聴プレゼントキャンペーン開催中！】






　1月21日（水）に行われた「8周年記念生放送」の感想をTwitterに投稿することで、花浪や絵伝たちが通う「郷湾育英高等学校」の校歌額をイメージした特製デスクマットを、抽選で1名様にプレゼントいたします。アリスギアの公式Twitterをフォローしたうえで、ハッシュタグ「#アリスギア生放送」をつけて番組の感想をツイートすると応募完了となります。



【期間】


2026年1月21日（水）～1月28日（水）14：59　予定



【プレゼント内容】


・郷湾校歌デスクマット　1名様



【『アリスギア』公式Twitter】


https://x.com/colopl_alice


【アリス・ギア・アイギス　基本情報】



　ゲームメーカー”ピラミッド”と、スマートフォンゲームメーカー”コロプラ”がタッグ！


メカを武装した少女たちと共に戦う、新感覚スマートフォンゲームが登場！本作のキャラクター監修・キャラクターデザインは島田フミカネ氏が担当しています。さらにキャラクターデザインには、島田フミカネ氏に加えてメカニックデザイナーの海老川兼武氏や柳瀬敬之氏らも参加。またサウンドチームに「ZUNTATA」を迎え、人気・実力を兼ね揃えた豪華クリエイター陣が集結！2023年4月にTVアニメ「アリス・ギア・アイギスExpansion」を放送！今後もさまざまな企画展開にご期待ください！


◆アプリ名　：アリス・ギア・アイギス


◆ジャンル　：武装カスタマイズアクション


◆価格　　　：アイテム課金制


▼ダウンロードURL


https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/aga/1i4w9fjn/


▼DMMGAMES：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/dmg/


◆公式サイト：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/


◆公式Twitterアカウント：https://x.com/colopl_alice


◆公式Discordアカウント：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/rd/discord/?f=y


【参加クリエイター　プロフィール】

・島田フミカネ：イラストレーター。アニメ「FRAME ARMS Girl」、「ブレイブウィッチーズ」、「ガールズ＆パンツァー」、「ストライクウィッチーズ」、フィギュア「メカ娘」など、数多くのキャラクターデザイン（原案）を担当。その作品の多くに機械や兵器を着用した少女が登場しており、「メカ少女」ブームの火付け役としても広く認知されている。



・海老川兼武：メカニックデザイナー。代表作は「フルメタル・パニック！シリーズ」、「機動戦士ガンダム00」、「機動戦士ガンダムAGE」、「ガンダムビルドファイターズ」、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」、「ID-0」など多くの作品で、メカニックデザインを担当。「機動戦士ガンダム00」以降はガンダム作品のデザイナーとして広く知られるようになり、立体系商品の監修なども行う。



・柳瀬敬之：メカニックデザイナー。代表作は「攻殻機動隊ARISE」、「機動戦士ガンダム00」、「コメットルシファー」、「ファイアボール・チャーミング」、「ゼノブレイドクロス」、「にゃんぼー」など、ゲーム、アニメーション、ホビーなど多ジャンルで活躍。



・ZUNTATA：株式会社タイトーのサウンド開発部門の総称。アーケード、コンシューマー、モバイルのゲームサウンド制作（BGM、効果音）を主な活動としており、他にも、アルバム制作、ライブ活動、イベント企画・制作など多岐に渡る活動を展開中。2017年で設立30周年を迎えたゲームサウンドクリエイター集団の老舗。代表作：「ダライアス」シリーズ、「グルーヴコースター」シリーズ


【株式会社コロプラ　会社概要】



コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。


社名：株式会社コロプラ


所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F


設立：2008年10月1日


代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志


事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用


コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/


公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr


公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/


公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all



*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。


【株式会社ピラミッド　会社概要】

社名：株式会社ピラミッド　https://www.pyramid-inc.net/


所在地：東京都渋谷区渋谷3-3-2 アーバンセンター渋谷イースト


設立：2001年9月28日


資本金：6,630万円（2020年9月末日時点）


代表者：代表取締役社長　柏木准一


事業内容：コンシューマーゲーム、ソーシャルゲーム、アーケードゲーム等の企画開発業務


及びゲーム関連のシナリオ及びグラフィック制作業務


「データカードダス ドラゴンボールZ」、「パタポン」、「ダライアスバースト」シリーズなど多数のゲームの受託開発を担当。2010年に「SILPHEED Alternative」でスマートフォンのゲーム市場に参入。2007年にリリースしたオリジナルタイトル「勇者死す。」を2016年にPS Vitaへ移植し、日本一ソフトウェアから発売。現在、コロプラグループの一員としてスマートフォン向けのプロジェクトを開発、運営中。



(C) Pyramid,Inc. / COLOPL,Inc.



※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。


※iTunes、App Storeは、米国および他国のApple Inc.の登録商標です。


※Android、Google、Google Play および Google Play ロゴ、YouTubeは Google LLC の商標です。


※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。


※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。


※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。


※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。