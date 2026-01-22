プロモツール、化学エンジニア出身の西野静恵がフレグランスアナリストとして参画

プロモツール株式会社

あらゆる香りとニオイを創るセントテクノロジーカンパニーのプロモツール株式会社（（本社：東京都文京区、香り技術研究所：さいたま市宮原、代表取締役社長CEO：緒方健介、以下：当社）は、化学エンジニアとしての高度な分析スキルと調香の感性を兼ね備えたフレグランスアナリスト・西野静恵が新たに入社したことをお知らせします。

香りを「感性」と「科学」の両軸から捉える専門性を持つ西野の加入により、当社「香り技術研究所」では、日本を代表する若手調香師・渡辺武志をはじめとする調香師陣の感性に、ガスクロマトグラフィー（GC）等の精密機器を用いた成分分析を融合。横山弘所長のもと、エビデンスに基づく次世代の香り開発体制を確立し、品質・安全性・再現性を高次元で両立させてまいります。

背景：アートから「エビデンス・パフューマリー」へ

調香の感性に化学分析の視点を加える、フレグランスアナリストの西野静恵

日本の香り業界、とりわけパフューマリーの分野は、長らく個人の感性や表現力といった「アート」の側面に依存してきました。その一方で、十分な化学的検証がなされないまま、多くの人が集まる空間で香りが使用されてきたのも事実です。

しかし近年、JAL（日本航空）をはじめとする一流企業や公共性の高い施設では、香りに対しても安全性・再現性・持続性といった明確なエビデンスが求められるようになっています。

感性だけではもはや高い品質と安全性を両立できず、香りの世界にもテクノロジーとサイエンスを前提とした開発体制が不可欠な時代に入っています。

当社は、香りを単なる演出ではなく、企業のブランド価値を高める「戦略資産」と捉え、アート×テクノロジー×サイエンスを融合した香りづくりを一貫して推進してきました。

香り空間デザインの詳細はこちら：https://www.promotool.jp/aroma_business/space_design/

「化学の目」を持つフレグランスアナリストの参画意義

2025年7月に入社した西野静恵は、大阪府立大学生命環境科学部生物情報学科卒業後、化学エンジニアとして国内外企業の品質管理、臭気成分分析、試験評価業務に従事してきた分析のスペシャリストです。複雑な香料を分子レベルで解析し、数値データとして可視化すると同時に、その結果を調香師の感性に結び付けられる点が最大の強みです。

フレグランスアナリストの参画により、当社は感性と科学を分断させることなく統合し、香りの品質・安全性・再現性を構造的に担保できる体制を構築しました。

プロモツール株式会社 フレグランスアナリスト 西野静恵のコメント

香りは、感性と科学の両立によって初めて高い品質と安全性を実現できるものだと考えています。分析結果と官能評価が一致しない難しさがあるからこそ、成分データを調香師の感性と結び付け、再現性のある香りへと昇華させることに大きな価値があります。プロモツールは、分析と調香が近い距離で連携し、香りを感覚だけで終わらせず科学的に検証できる環境があります。今後も分析力と嗅覚の両面を磨き、安心して選ばれる香りづくりに貢献していきたいと考えています。

プロモツール株式会社 代表取締役社長CEO 緒方健介のコメント

プロモツールが目指すのは、単に“良い香り”をつくることではありません。香りを企業の経営戦略を支える資産へと引き上げ、日本発のセントテクノロジーを世界標準にすることです。

西野の加入により、当社の香り技術研究所は、調香師のアートをサイエンスで裏付ける世界水準のR&D拠点へと進化しました。今後も一流の顧客に対し、高精度で信頼性の高い香り体験を提供してまいります。

採用について

プロモツール株式会社では、共に成長する仲間を歓迎しています。香り業界の市場拡大性に関心をもち、好奇心旺盛で、香り業界を盛り上げることに熱い情熱を傾けられる人材の参画を求めています。大手企業での経験や異業種での実績を、セントテクノロジーの成長という新たなフィールドで生かしたい皆様のご応募をお待ちしております。

プロモツールの採用情報はこちら :https://www.promotool.jp/recruit/

プロモツール株式会社について

プロモツール株式会社は、香料開発・調香・香り分析を中核とした香り技術（セントテクノロジー）を提供する、日本を代表するリーディングカンパニーです。JAL、飛鳥III、万平ホテル、さいたま市、コーセーなど、品質と安全性において極めて高い基準を持つ一流顧客に選ばれ続けています。香りとニオイのあらゆるニーズに対し、科学と感性の力で応え、香りの新たな価値創出に挑み続けています。

