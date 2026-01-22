「俺たちの旅 スペシャルコンサート」 2026年 秋のツアー開催決定　中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々の “俺たちの旅”はまだまだ続いていく――

株式会社サンライズプロモーション

1975年に日本テレビ系列で放送が開始され、一世を風靡したドラマ『俺たちの旅』。

ドラマ放送から50年を記念し、主要キャストを演じた中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々の４人が集結した、「The 50th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート」を、2025年9月に4都市5会場（その後、2026年1月に2都市で追加公演）にて開催しました。

各地の大きな反響を受けて、このたび2026年10月末より東京国際フォーラム ホールAを皮切りに、福岡・広島・兵庫ほか、各地での開催が決定いたしました。

左から、中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々

2025年9月公演は、大阪・オリックス劇場、福岡・福岡市民ホール、東京・昭和女子大学 人見記念講堂、東京・武蔵野市民文化会館、宮城・仙台サンプラザホールの4都市5会場で開催。全公演がチケット完売となり、その反響を受けて、2026年1月には大阪・フェスティバルホール、東京・国際フォーラム ホールAにて追加公演を開催しました。

50周年を記念して製作された映画『五十年目の俺たちの旅』の話題も相まって、追加公演を含む全会場のチケットは発売後早々に完売し、その圧倒的な人気をあらためて裏づけました。

公演では、ドラマの主題歌として当時大ヒットを記録した「俺たちの旅」を4人揃って歌唱。ドラマの映像とともに、当時のエピソードトークを交えながら、ドラマを彩った数々の楽曲を披露しました。

また、スペシャルゲストとして小椋佳が登場し、スペシャルドラマ版で使用された「さらば青春」や、ほぼ毎回のラストシーンを彩った挿入歌「ただお前がいい」を、キャスト4人とともに披露。さらに、2026年1月に開催された大阪・東京での追加公演では、秋野太作演じるグズ六の最愛の妻・紀子を演じた上村香子がサプライズ登場し、会場は大きな盛り上がりを見せました。

2026年秋のツアーでは内容を一新。更に厳選した名場面を楽しみ、今だから明かせる制作秘話や裏話を披露するなど、趣向を凝らしたステージを楽しんで頂きます。ドラマ放送から50年が経った今もなお色褪せることのない、“俺たちの旅”。その物語は、まだまだ続いていきます。チケット販売情報および続報は、2026年3月下旬に公式ホームページにて発表予定です。

■出演者プロフィール

2025年9月 東京・人見記念講堂公演より ／ 撮影：山田大輔

中村雅俊

1951年2月1日 宮城県出身。1973年、慶應義塾大学在学中、文学座附属演劇研究所に入所。1974年、NTV「われら青春！」の主役に抜擢されデビュー。 挿入歌「ふれあい」で歌手デビューし、売り上げが100万枚突破。現在までに連続ドラマ34本を含め、主演作品は100本以上。歌手としてもコンスタントに曲を発表し、現在シングル55枚、アルバム42枚をリリース。デビューから毎年行う全国コンサートも1,500回を超える。

秋野太作

1943年2月14日 東京都出身。俳優座養成所第15期生、俳優座で舞台経験を積む。その後、1966年ドラマ「記念樹」でデビュー。以降「俺たちの旅」「男はつらいよ」など、多数のドラマ、映画に出演している。近年も「あきない世傳 金と銀」（2023年 NHK BS）、「グランマの憂鬱」（2023年CX）などのテレビドラマや映画「てっぺんの剣」（2024年公開）に出演するなど、精力的に活動を続けている。

田中健

1951年3月6日 福岡県出身。1972年、歌手デビュー。その後俳優に転身。 1975年「青春の門」で主人公として脚光を浴び、ドラマ「俺たちの旅」シリーズは代表作となる。1993年「望郷」では「日本映画批評家大賞」、「報知映画賞」最優秀主演男優賞を受賞。2012年グッドエイジャー賞受賞。

現在は大河ドラマをはじめとした時代劇、映画、ドラマ、舞台など数々の作品で活躍中。歌手、日本屈指のケーナ奏者としても活動。娘へのお弁当作りや暮らしをブログで毎日更新中。

岡田奈々

1959年2月12日 岐阜県出身。1975年5月にシングル「ひとりごと」でレコードデビュー。

直後から人気が爆発、テレビが生んだ国民的アイドルとして「俺たちの旅」をはじめとするドラマ、CM、映画などで活躍。歌手としての代表曲は、1976年に発売され、「俺たちの旅」の挿入歌としても使われた「青春の坂道」。以降「スクールウォーズ」「戦国自衛隊」など数多くのドラマや映画に出演。今年芸能生活50周年を迎え、デビュー50周年CD-BOXと記念写真集が発売されるなど、再び注目を集めている。

■ドラマ 『俺たちの旅』とは

1975年10月5日に日本テレビ系列で放送が開始された青春ドラマの傑作。全46話。

三流私学・修学院大学の学生カースケ(中村雅俊)と、その同級生オメダ(田中健)と、カースケの同郷の先輩グズ六(秋野太作)が中心に織りなす友情と青春群像を映し出し、生きることの意義・悩み・喜びなどを問いかけた。岡田奈々はオメダの妹真弓役で出演。デビュー直後の抜擢だったが、多感な10代の少女を演じ鮮烈な印象を残した。

脚本:鎌田敏夫・畑嶺明・大原豊 ほか 監督:齋藤光正・恩地日出夫・小山幹夫 ほか

製作：ユニオン映画

(C)ユニオン映画(C)ユニオン映画旺文社刊行「高一時代」 1975年11月号（現在休刊）

■公演概要

【公演名】The 50th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート

【出演】中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々

【音楽監督】大塚修司

【演奏】 大塚修司（Key, Gt） 柳沢二三男（Gt） 小塚泰（Vn.Gt)

【公演日程】

2026年10月29日（木）東京公演 東京国際フォーラム ホールA

2026年11月12日（木）福岡公演 福岡サンパレス ホテル＆ホール

2026年11月13日（金）広島公演 広島文化学園HBGホール

2026年11月17日（火）兵庫公演 神戸国際会館こくさいホール

and more...

【チケット販売情報】

2026年3月下旬に公式HPにて発表予定

【公式サイト】 https://oretabi50th.srptokyo.com/

【X（旧Twitter）】 @oretabi50th(https://x.com/oretabi50th)

【主催】サンライズプロモーション

【協力・監修】ユニオン映画

【企画制作】サンライズプロモーション