【ホテルグレイスリー那覇】開業10周年記念プラン2種を1月22日（木）より販売　地元企業の「サンゴ焙煎35コーヒー」＆「おきなわ屋」とコラボ

藤田観光株式会社

ホテルグレイスリー那覇（沖縄県那覇市、総支配人：北村 正樹）は、2026年4月7日（火）に開業10周年を迎えます。日頃のご愛顧に対する感謝の気持ちを込め、沖縄の未来を想う地元企業2社とのコラボレーションプランを2026年1月22日（木）から期間限定で販売いたします。

お部屋でホッと一息！沖縄土産「35コーヒー」付プラン

沖縄県でしか作ることのできない「サンゴ焙煎35コーヒー」や「35ハイビスカスティ」などを販売しているソーエイドー35コーヒー株式会社とのコラボレーションプランです。同社は、商品の売上3.5％をサンゴ再生プロジェクトに充て、積極的にベビーサンゴの移植活動を行い、SDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」の達成に貢献しています。特典としてこのプランでしか手に入らない10周年限定セットをお渡しし、ご宿泊代の3.5%を同社へ寄付することで、お客さまとともに沖縄の美しい海を守るサステナブルな滞在をご提案いたします。

思い出を持ち帰ろう！『おきなわ屋』お土産券付プラン

「夢・感動・喜び」をお客さまに提供することをモットーに、観光用土産品、泡盛、駄菓子などを販売している株式会社おきなわ屋とのコラボレーションプラン。本プランをご予約いただくと、当ホテルからほど近い、国際通りの中心で大きなシーサーが目を引く「おきなわ屋」本店を含む、国際通りの3店舗共通でご利用いただける「お土産券（1,000円分）」をお渡しいたします。幅広い商品がラインナップする「おきなわ屋」で充実のお買い物時間をお楽しみください。

ホテルグレイスリー那覇は国際通りに面し、ゆいレール「県庁前駅」から徒歩約5分の好立地。客室はゆったりくつろげる「独立型バスルーム」を採用しているほか、この部屋のためだけに撮影された鮮やかに輝く沖縄の海を映像と音で楽しめるコンセプトルーム「美ら海ルーム」（1室限定）や、高機能なシャワーヘッドやコーヒーメーカーを備えた高層階の「コンフォートフロア」（全44室）もございます。朝食ビュッフェでは、アグー豚のソテーやチャンプルーなどの沖縄料理を中心に、本場の旬の食材を用いた約40種類のメニューをお楽しみいただけます。

【お部屋でホッと一息！沖縄土産「35コーヒー」付プラン 概要】

◎販売期間 2026年1月22日（木）～6月30日（火）

◎宿泊期間 2026年1月22日（木）～6月29日（月）

◎プラン内容

・10周年限定セット（1名につき1個）

└マグカップ、「サンゴ焙煎35コーヒー」、「35ハイビスカスティ」

・ご宿泊代の3.5%をソーエイドー35コーヒー株式会社のベビーサンゴ移植活動に寄付

◎販売価格 2名1室16,000円～（消費税・サービス料込）

◎販売方法 公式HPまたは各予約サイトにて

◎公式HP

室料のみ https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg045/plans/10181049

朝食付き https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg045/plans/10181050

＜ソーエイドー35コーヒー株式会社 概要＞

沖縄ならではの素材と風土を生かした商品開発を行うローカルブランド。「サンゴ焙煎35コーヒー」や「35ハイビスカスティ」など、沖縄でしか味わえないラインナップを展開するとともに、売上の3.5％をサンゴ再生プロジェクトに寄付。ベビーサンゴの移植活動にも積極的に参加し、地域の海づくりとSDGs目標14「海の豊かさを守ろう」に貢献しています。

所在地 沖縄県島尻郡八重瀬町字玻名城1123番地1ヤエセヒルズ 103

公式HP https://www.35coffee.com

【思い出を持ち帰ろう！『おきなわ屋』お土産券付プラン 概要】

◎販売期間 2026年1月22日（木）～６月30日（火）

◎宿泊期間 2026年1月22日（木）～６月29日（月）

◎プラン内容

・「おきなわ屋」で使えるお土産券1,000円分（1名につき1枚）

◎販売価格 2名1室13,600円～（消費税・サービス料込）

◎販売方法 公式HPまたは各予約サイトにて

◎公式HP

室料のみ https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg045/plans/10181055

朝食付き https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg045/plans/10181056

◎注意事項

・お土産券は「おきなわ屋」の本店、市場店、泡盛屋国際店のみでご利用いただけます。

・お土産券はおつりは出ません。

＜株式会社おきなわ屋 概要＞

沖縄県産品を中心とした多彩な商品（泡盛、食品、調味料、雑貨、キャラクターグッズ）と、オリジナル商品などを販売しております。沖縄県内、泡盛専門店を含め６店舗を展開しております。

所在地 沖縄県那覇市牧志1-2-31

公式HP https://www.okinawaya.co.jp

【ホテルグレイスリー那覇 概要】

所在地 〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1-3-6

アクセス ゆいレール「県庁前駅」より徒歩約5分

客室数 198室

TEL 098-867-6111（代表）

公式HP https://gracery.com/naha

公式Instagram https://www.instagram.com/hotel_gracery_naha/

【藤田観光株式会社について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

【藤田観光グループのSDGsへの貢献について】

藤田観光は創業以来、「私たちは、健全な憩いの場と温かいサービスを提供することによって、潤いのある豊かな社会の実現に貢献したいと願っております。」という社是のもと、「環境に関する取り組み」、「多様な価値観に対する取り組み」などを企業としての持続的成長に不可欠で重要なものと捉え、進めてまいりました。これらの取り組みは、持続可能な社会の実現を目指す「SDGs（持続可能な開発目標）」の理念に相通じるものです。今後も当社は「SDGs」の達成に寄与できるよう、事業を通じた社会課題の解決と持続可能な社会の実現に努めてまいります。

サステナビリティに関する取り組み：https://www.fujita-kanko.co.jp/sustainability/

【藤田観光株式会社が運営する代表的な施設ブランド】

全拠点の詳細はこちら（https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/facility/）をご覧ください。

■WHG事業：ワシントンホテルやホテルグレイスリーを中心に全34拠点

・ワシントンホテル 19拠点（https://washington-hotels.jp/）

・ホテルグレイスリー 10拠点（https://gracery.com/）

・ホテルタビノス 3拠点（https://hoteltavinos.com/）など

■ラグジュアリー＆バンケット事業：ラグジュアリーホテルや婚礼施設、ゴルフ場など全6拠点

・ホテル椿山荘東京（https://hotel-chinzanso-tokyo.jp） など

■リゾート事業：温泉リゾートやグランピング施設など全19拠点

・箱根ホテル小涌園（https://www.hakone-hotelkowakien.jp/）

・箱根小涌園 天悠（https://www.ten-yu.com/）

・箱根小涌園ユネッサン（https://www.yunessun.com/） など（2026年1月現在）