白馬の壮大な雪山とともにシャンパーニュを楽しむポップアップテラス「SUN CLUB by Veuve Clicquot」2026年3月まで＜Hakuba Apres（白馬アプレ）＞にて期間限定オープン

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社（東京都千代田区神田神保町）が取り扱うシャンパーニュメゾン ヴーヴ・クリコは、「ヴーヴ・クリコ リッチ オン アイス」および「ヴーヴ・クリコ リッチ ロゼ オン アイス」の世界観が広がるポップアップテラス「SUN CLUB by Veuve Clicquot（サン・クラブ byヴーヴ・クリコ）」を、2026年3月までの期間限定で、長野県白馬村にあるHakuba Apres（白馬アプレ）にてオープンいたします。壮麗な雪山を一望するウッドテラスでシャンパーニュを味わう、まるでヨーロッパのスキーリゾートを思わせる格別なひとときをご堪能いただけます。

「SUN CLUB by Veuve Clicquot（サン・クラブ by ヴーヴ・クリコ）」

白馬八方尾根リゾート内＜Hakuba Apres＞にて、昨年好評を博したスキーイン・スキーアウト可能なテラス「SUN CLUB by Veuve Clicquot」が今年で3年目を迎え再びオープンいたします。ゲレンデに直結したウッドデッキでは、白馬の壮麗な山々を背景に、太陽の光を浴びながらシャンパーニュを愉しむ贅沢な時間が広がります。フランス流バケーションのエスプリを映し出す「SUN CLUB」は、太陽を象徴するイエローと南仏の海を思わせる澄んだブルーを基調としたデザインで構成され、白銀の世界に鮮やかなコントラストを添えます。

また、＜Hakuba Apres＞隣接のマリレンホテルでは、毎週月曜日～金曜日の午後2時より「ヴーヴ・クリコ ロングランチ」（25,000円／1名 90分制）を提供いたします。「ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット」のフリーフローに加え、サラダ、チーズフォンデュ、シャルキュトリー、デザートを組み合わせた贅沢な内容で、雪山の午後を優雅に彩ります。さらに、白馬ホスピタリティーグループが運営する白馬エリア内の複数のレストランでも、ヴーヴ・クリコのシグネチャーキュヴェ、「イエローラベル」「ローズラベル」、プレステージキュヴェである「ラ・グランダム」をご提供し、地元の食材を使用したお料理とのペアリングをお楽しみいただけます。

■SUN CLUB by Veuve Clicquot」イベント概要

・ 会 場 ： Hakuba Apres・マリレンホテル（長野県北安曇郡白馬村北城4077）

・ 期 間 ： 2026年3月まで

・ 電話番号 ： 0261-85-0198

・ アクセス ： JR白馬駅より車で約５分 送迎サービスあり（宿泊の方のみ）

・ メニュー ： ●ヴーヴ・クリコ リッチ オン アイス グラス 3,000円 / ボトル 15,000円

●ヴーヴ・クリコ ロングランチ 25,000円 / 1名

「ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット」のフリーフロー、サラダ、

チーズフォンデュ、シャルキュトリー、デザート（マリレンホテルのみ）

・ 公式サイト：https://hakubahospitalitygroup.com/ja/winter/restaurants/hakuba-apres/#

■「ヴーヴ・クリコ リッチ オン アイス」について

「ヴーヴ・クリコ リッチ オン アイス」と「ヴーヴ・クリコ リッチ ロゼ オン アイス」は、氷を入れて太陽を感じながらお楽しみいただく、斬新でスタイリッシュなシャンパーニュです。シャンパーニュでグラスを半分まで満たし、大きめの氷をそっと入れて味わうアイテムです。「ヴーヴ・クリコ リッチ オン アイス」は、パイナップル、マンゴー、ミラベルプラムなどのエキゾチックな果実の味わいと、レモングラスとペパーミントのフレッシュな香りが感じられます。マンゴーやパイナップル、ベジタブルカレーなどのスパイシーな料理とぴったりです。「ヴーヴ・クリコ リッチ ロゼ オン アイス」は、イチゴ、ラズベリー、レッドカラントなどの赤い果実のエキゾチックな味わいと、ペパーミントの香りが見事に調和しています。スイートポテトやグリルチキンと好相性です。フルーティーな香りと爽やかな味わいをお楽しみください。

ヴーヴ・クリコ リッチ オン アイス

VEUVE CLICQUOT RICH ON ICE

パイナップル、マンゴー、プラムなどのエキゾチックな果実の味わいと、レモングラスとペパーミントのフレッシュな香りが感じられます。

・ブレンド ピノ・ノワール 50%、ムニエ 30%、

シャルドネ 20% (リザーヴワイン 40-45%)

・アルコール度数 12%

・内容量 750ml

・希望小売価格 9,250円 (税抜) / 10,175円 (税込)

◇テイスティングノート

・ FLORAL NOTES ：スミレ、バラ、ジャスミン

・ EXOTIC FRUITS ：パイナップル、マンゴー、メロン、パッションフルーツ、ライチ

・ ORCHARD FRUITS ：プラム、モモ、カリンのペースト、洋ナシ

・ FRESHNESS ：レモングラス、ペパーミント、ヴァーベナ

・PASTRY NOTES ：クロワッサン、ブリオッシュ、クランブル

◇フードペアリング

・ マンゴー、パイナップル、桃などの白いフルーツ

・ 塩気と甘味のある料理

・ ベジタブルカレーなどのスパイスがきいた料理

ヴーヴ・クリコ リッチ ロゼ オン アイス

VEUVE CLICQUOT RICH ROSE ON ICE

イナップル、マンゴー、プラムなどのエキゾチックな果実の味わいと、レモングラスとペパーミントのフレッシュな香りが感じられます。

・ブレンド ピノ・ノワール 50%、ムニエ 30%、

シャルドネ 20% (リザーヴワイン 40-45%)

・アルコール度数 12%

・内容量 750ml

・希望小売価格 9,250円 (税抜) / 10,175円 (税込)

◇テイスティングノート

・ RED FRUITS ：イチゴ、ラズベリー、アカスグリ

・ EXOTIC FRUITS ：パイナップル、スイカ、デーツ

・ ORCHARD FRUITS ：いちじく、桃、梨

・ FRESHNESS ：レモングラス、ペパーミント

・ SPICES ：ジンジャー、ホワイトペッパー、アニスシード、ナツメグ

・ PASTRY NOTES ：ビスケット、トースト、ロースト

◇フードペアリング

・ スモークフィッシュ

・ スパイシーフルーツサラダ

・ スイートポテト

・ グリルチキン

【白馬ホスピタリティグループおよびHakuba Apresについて】

白馬ホスピタリティグループ（HHG）は、2012年に設立され、長野県白馬村を拠点にホスピタリティ事業を展開しています。ホテル、アパートメントホテル、貸別荘、旅行代理店、レストラン、バー、イベント運営など、幅広い分野で事業を行っています。

小規模なホテル運営会社としてスタートし、現在では白馬バレー最大級のホスピタリティ企業へと成長。多様なニーズに応えるホスピタリティ体験を提供し、心のこもったサービスを通じて、地域とゲストをつなぐ体験づくりに取り組んでいます。

そのひとつである白馬Apresは、スキーやスノーボードを楽しんだ後にそのまま立ち寄り、お酒や食事、音楽を堪能できる、白馬で唯一の本格的な「アプレスキー」スポットです。ゲレンデ帰りのブーツ姿のまま気軽に参加でき、国内外から集まるゲストが一体となって特別な時間を楽しめます。毎日開催されるライブミュージックやDJパフォーマンスが会場を熱気で包み、昼から夜へと移り変わる白馬の雰囲気をさらに盛り上げます。上質なドリンクと開放感あふれる空間、そしてエネルギッシュな音楽が融合し、白馬のアフタースキーシーンを象徴する唯一無二の体験を提供します。

ヴーヴ・クリコについて

「ソレール=太陽のように輝くブランド」として、イエローカラーが象徴的なシャンパーニュ メゾン ヴーヴ・クリコ。人々に「夢」「希望」「喜び」に溢れた美しいライフスタイルと体験を、ワイン造りの専門技術とともに世界中に届け続けています。1772年にフランス・ランスで創業。大胆さと革新的な感性をもち、シャンパーニュ地方の「ラ・グランダム（偉大なる女性）」として知られたマダム・クリコがメゾン経営を1805年、若干27歳で引き継ぎました。ビジネス界における女性進出が非常に困難であった時代に、商才を遺憾なく発揮し、メゾンの礎を築き上げました。マダム・クリコの情熱、ビジョン、そして精神は、今もなおメゾンの中に強く生き続けています。ヴーヴ・クリコは、卓越したシャンパーニュと、美しく楽しい体験を通じて、世界中の人々に喜びを届け続けます。

