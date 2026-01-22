沼津港大型展望水門「びゅうお」が「日本夜景遺産」に新規認定

岩崎電気株式会社

岩崎電気が照明設計、ならびに演出プログラムの作成に協力した沼津港大型展望水門「びゅうお」ライトアップが、第20回「日本夜景遺産」(ライトアップ夜景遺産)に認定されました。

沼津港大型展望水門「びゅうお」ライトアップ(2025年1月オープニングセレモニー時)写真提供：静岡県沼津市

「日本夜景遺産」とは、(一社)夜景観光コンベンション・ビューロー(代表理事：丸々もとお)による「日本夜景遺産認定プロジェクト」で、夜景資源による地域活性化や観光支援を目的としています。

「びゅうお」の「日本夜景遺産」認定は、2025年9月に発表された第20回「日本夜景遺産」新規認定地に新たに1か所、追加登録となったものです。 今回全国172か所の候補地の中から新規夜景遺産認定地は9か所。

夜景遺産4分類中の「自然夜景遺産」2か所、「施設型夜景遺産」5か所、「ライトアップ夜景遺産」2か所が加わり、認定追加・解除を含めた夜景遺産地の合計は全国303か所となりました。

「びゅうお」は、東海地震の津波対策として2004年に完成した、日本最大級の水門です。

2025年、照明設備の老朽化に伴い、最新のフルカラーLED投光器へと全面リニューアルを果たしました。

DMX制御システムにより、明暗やグラデーション、点滅などを組合せ、細やかな制御による表現を可能にしています。

幻想的なライトアップが、季節や曜日ごとにバリエーション豊かに演出される点が評価されました。

沼津港大型展望水門「びゅうお」ライトアップ概要

沼津港大型展望水門「びゅうお」ライトアップ(2025年クリスマス点灯時)写真提供：静岡県沼津市

施主：沼津市

竣工：2025年1月

主な納入器具：LED投光器 レディオック フラッド フルカラー 240Wタイプ

狭角タイプ - 2台、

中角タイプ - 2台、

広角タイプ - 2台

レディオック カラーコントローラ - 2面

ライトアップ時間：毎日 17:00～22:00

岩崎電気ウェブサイトでは、納入事例で施設紹介をしています。

沼津港大型展望水門「びゅうお」ライトアップ(https://www.iwasaki.co.jp/projects/examples/detail/id/sclu91/cid/5/sid/16/)

「日本夜景遺産認定プロジェクト」は、日本各地に埋もれている美しい夜景の再発見&発掘、価値付与して紹介することで、観光資源としての夜景の存在をアピールするもの。

「日本夜景遺産」の「遺産」は、優れた夜景とそれを鑑賞できる場所との関係性を後世まで残していく意味を込め、この名が付けられています。

2004年7月、日本夜景遺産事務局が発足し、美しい夜景に価値を付与することで日本オリジナルの文化として、国内外へ夜景の魅力を訴求するなどの目的で活動しています。

詳しくは「日本夜景遺産」ホームページ(https://www.yakei-isan.jp/)をご覧ください。

※商標登録「日本夜景遺産」第5021679号

(「日本夜景遺産」ホームページより引用)

「日本夜景遺産」には、足利織姫神社、めがね橋(宮守川橋梁)、鳴子ダムなど、岩崎電気の光でライトアップされた施設が多数認定されています。

岩崎電気は、これからも光を通じて地域の魅力アップや地域活性化に貢献してまいります。

