名古屋商工会議所 デジタルワールド2026 ロボティクス展

名古屋商工会議所


　人手不足が深刻化する中、事業を存続させるためには、業務効率化や労働条件の改善などの課題解決に向けた取り組みが求められています。


　この流れを受け、名古屋商工会議所では、これらの課題解決に向けた新たな選択肢として注目されている「ロボット」の様々な技術・サービスを紹介する展示会を、来たる2月20日に開催する運びとなりました。また、一般公開に先立ち、前日には関係者特別内覧会を開催いたします。



デジタルワールド2026　「ロボティクス展」 のポイント


１. 13社によるロボット技術・デモ機を展示


　ヒューマノイドロボットをはじめ、様々な業種での人手不足解消・業務効率化に繋がるロボット　　技術を紹介。



２. 各種講演、セミナーを開催


　ロボットビジネスの未来展望や、生成AI×ロボットの可能性、協働ロボットを活用して生産性向上に取り組まれている企業の事例を紹介。



イベントの詳細


出展者の詳細


・出展者の詳細はこちら　⇒　WEBサイト：https://digitalworld.nagoya-cci.or.jp



事前登録方法


・来場事前登録はこちら　⇒　WEBサイト：https://answer.cci.nagoya/it/?code=c7dbbe90



関係者特別内覧会


・開催日時：2026年2月19日（木）17：00 ～ 18：00


・対 象 者 ：名古屋商工会議所議員企業、出展関連企業、報道関係



主催





デジタルワールドとは・・・


　経営の効率化に寄与するデジタル技術(AI・メタバース・Iotなど)を紹介し、中小企業にITの利活用を


促すため、複数の企業展示や技術動向セミナー、先行事例紹介などを行うビジネスイベント。


　【過去の開催実績】

デジタルワールド・ビジネスAI展





生産性向上ワールド






本件問い合わせ先


名古屋商工会議所　産業振興部　ＩＴ・知財・スタートアップユニット 　杉山　


電話：052-223-8602　　メール：hp@nagoya-cci.or.jp　


URL：https://digitalworld.nagoya-cci.or.jp