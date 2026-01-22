SVリーグ強豪・ヴィクトリーナ姫路の選手の素顔に迫る！宮部選手と野中選手の出身地バトルも？栗原「チームにとって欠かせない」攻撃を支える福留選手のディフェンスを絶賛『ABEMAスポーツタイム』無料配信中

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、1月18日（日）夜10時より、スポーツ番組『ABEMAスポーツタイム』を生放送し、番組放送後より無料見逃し配信が開始いたしました。ぜひ、ご覧ください。https://abema.go.link/8PWiI(https://abema.go.link/8PWiI)

株式会社AbemaTV

本番組は、“スポーツの熱狂を先取りする”ことを目指す新感覚のスポーツ番組です。

野球やサッカーを中心に、注目スポーツの最新情報を毎週日曜夜10時から生放送でお届けしています。本放送回は、元バレーボール五輪代表の栗原恵さんと、野球大好き芸人として知られる鬼越トマホーク・金ちゃんさんがコメンテーターとして出演しました。

■SVリーグ強豪・ヴィクトリーナ姫路の選手たちの素顔に迫る！宮部選手と野中選手の出身地バトルも？

栗原「チームにとって欠かせない」攻撃を支える福留選手のディフェンスを絶賛

本放送回では、レギュラーシーズンの折り返しに入ったバレーボール・SVリーグを特集。強豪のヴィクトリーナ姫路の選手4人で座談会を開催し、その素顔に迫りました。ヴィクトリーナ姫路について栗原さんは「選手の招集が非常に上手くいっています。毎年選手の層が厚くなっていて、さらに楽しい試合を展開してくれているので、今年は一体何をしてくれるんだろう？という期待値が一番高いチームです」と語ります。

座談会のVTRに出演したのは、キャプテンの佐々木千紘選手、野中瑠衣選手、パリ五輪日本代表の宮部藍梨選手と福留慧美選手の4人。テーマに沿ったトークを展開してくれました。

まず最初に「この選手のこのプレーが一番」のテーマで宮部選手が挙げたのは、カミーラ選手のスパイク。「打点も高くてすごくパワフルで、上手さもある。カミーラが決める1点って、ポイントとしては1点だけど、1点以上入ったような“行くぞ！”って勢いに乗れるような点の取り方をしてくれるので、チームとしても個人的にも助けられています」と笑顔で語ります。佐々木選手は伊藤選手の鉄壁ブロックを挙げ、試合中の読みの鋭さを称えました。そして野中選手が挙げたのは、去年までバレー最高峰のイタリア・セリエAでプレーしていた福留選手のディグ。チームメイトから唐突に褒められた福留選手は思わず照れ笑い。また、スタジオの栗原さんも「素晴らしい選手たちの攻撃を支えているのが福留選手のディフェンスなので、やはり福留選手の活躍はチームにとって欠かせないと思います」と、福留選手の存在の大きさに言及。強豪を支えるキープレイヤーっぷりに期待を寄せました。

さらに「この際だから言っておきたいこと」のテーマでは、兵庫出身の宮部選手と秋田出身の野中選手による出身地バトルが浮き彫りになり、選手たちそれぞれのパーソナルな一面を覗かせました。

■メジャー2年目・小笠原慎之介選手に密着！エンゼルス・菊池雄星選手との武者修行へ

番組後半では、メジャーリーグ2年目を迎えるワシントン・ナショナルズの小笠原慎之介選手に密着しました。開幕直後に脇腹の怪我に見舞われたことでマイナー生活を送り、メジャーに昇格するも23登板で1勝と苦難の連続となった1年を「楽しかったですよ」と振り返った小笠原選手。今年の目標と課題については、「2年目はメジャーにもう一度戻りたい。そのためにはまず球速を上げないといけない。あと2マイル（約3キロ）上がったら、カットボールやシンカーも底上げできるんじゃないかと思う。スター選手相手でもしっかりファウルを取れるようにしたい」と決意をみなぎらせました。

そして小笠原選手は、WBC日本代表にも選ばれているロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星選手との合同トレーニングを開始。自分よりも平均球速が6キロ速い菊池選手はまさに求めている姿で、最初の体幹トレーニングでは早速、差を見せつけられてしまったものの、「くらいつくしかない」と必死に励んだ小笠原選手。そんな姿を見た菊池選手も同じくメジャー1年目で多くの困難を経験した過去から、小笠原選手と自身を重ね合わせており、今回の合同トレーニングについても「1年目でいろいろ悩んだり、壁にぶち当たったと思う。僕自身も同じように1年目に苦しみましたから。そこからトライ＆エラーを分析して工夫すれば、必ずメジャーで長く活躍できるピッチャーだと思うので、何かしら良い影響を与えたいなと思っています」と期待を込めた眼差しに温かさを滲ませました。

- 【動画】小笠原慎之介選手の武者修行に密着(https://x.com/MLB_ABEMA/status/2013873822479630727)

■『ABEMAスポーツタイム』概要

#119放送日時：1月18日（日）夜10時～10時30分

放送URL：https://abema.go.link/8PWiI

出演者：

【コメンテーター】

栗原恵

金ちゃん(鬼越トマホーク)

【VTR出演】

佐々木千紘（ヴィクトリーナ姫路）

野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）

宮部藍梨（ヴィクトリーナ姫路）

福留慧美（ヴィクトリーナ姫路）

小笠原慎之介（ワシントン・ナショナルズ）

菊池雄星(ロサンゼルス・エンゼルス)

【進行】

西澤由夏

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。