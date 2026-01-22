【ウブロ】新作「クラシック・フュージョン クロノグラフ UEFA ヨーロッパリーグ チタニウム カーボン」を発表

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロHUBLOT 「クラシック・フュージョン クロノグラフ UEFA ヨーロッパリーグ チタニウム カーボン」

ウブロ(https://www.hublot.com/ja-jp)は、UEFAヨーロッパリーグ公式ウォッチとして「クラシック・フュージョン クロノグラフ UEFA ヨーロッパリーグ チタニウム カーボン」を発表しました。世界限定50本のこの時計は、UEFAヨーロッパリーグのシンボルカラーであるブラックとオレンジを忠実に再現しています。オレンジのグラスファイバーを組み合わせたカーボンファイバー製ベゼルは、ブラックからアンスラサイトグレーへと移り変わるグラデーションを見せています。そして、ウブロの象徴的な6つのH型のチタニウム製ビスで装飾されています。カーボンファイバーとファイバーグラスの模様は常にランダムであり、それぞれが真に唯一無二の存在となっています。

ケースは、軽量で耐久性に優れたグレード5のチタニウム製で、両サイドには曲線を強調するポリッシュ仕上げ、センターラグにはラバーストラップのラインを反映したサテン仕上げが施されています。軽量且つ快適で、人間工学に基づいたデザインは、日常使用を想定したモデルのシンプルさと効率性を実現しています。直径42mm、厚さ11.90mmのケースサイズは、日常使いに最適です。

「クラシック・フュージョン クロノグラフ UEFA ヨーロッパリーグ チタニウム カーボン」は、「HUB1153」自動巻きクロノグラフムーブメントを搭載しています。3時位置には、UEFAヨーロッパリーグのロゴが精密に再現され、オレンジの線で囲まれたトロフィーがグラスファイバーと同じ色合いで描かれています。同じトロフィーは、ケースバック側にも競技ロゴの上に転写されています。付属のボックスには、UEFAヨーロッパリーグのトロフィーを忠実に再現したミニチュアレプリカも収められています。

