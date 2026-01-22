本日1月22日(木)Netflixにて世界独占配信開始『超かぐや姫！』エンディングテーマ「ray」＆スペシャルトラック「メルト」解禁！

株式会社ツインエンジン

『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。その初の長編監督作品であり、オリジナルアニメーションの『超かぐや姫！』が、Netflix映画として2026年1月22日(木)に世界独占配信される。ティザービジュアルと特報映像の解禁時にはYouTubeチャート「話題の映画」1位にランクインし、SNS総再生数は1,500万回超え(11月28日時点)。X（旧Twitter）ではエンタメトレンドに入るなど、期待が高まっている作品だ。

“音楽アニメーションプロジェクト”である本作に楽曲を提供するのは、ryo (supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotという錚々たるボカロPの面々。山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間『ツクヨミ』でのライブステージと、"歌"で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた"スタジオコロリド"と、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いる"スタジオクロマト"のタッグだ。

この度、配信開始にあわせてエンディングテーマ、スペシャルトラックの情報が解禁！BUMP OF CHICKENらアーティストからのコメントも到着した。また新たに同曲を含めた３曲のオリジナルMVの公開スケジュールが発表となった。

エンディングテーマ＆スペシャルトラック解禁！アーティストコメント到着！

ryo (supercell)、HoneyWorksら豪華ボカロPが楽曲提供したことで大きな話題を呼んだ本作のエンディングテーマを飾るのは、「ray 超かぐや姫！Version」。日本を代表するロックバンドBUMP OF CHICKENが初のフィーチャリング・アーティストとして初音ミクを迎えたことで大きな話題を呼んだ名曲「ray」を、数々の人気ゲームやアーティストの楽曲を生み出してきたTAKU INOUEが新規アレンジを手掛けた一曲だ。

TAKU INOUEは今回のアレンジは今までで一番と言えるほどに困難を極めたようで「かぐやとヤチヨの歌声、ひいてはこの「超かぐや姫！」の物語を通して、自分がrayを初めて聴いたときの感動を再現する手伝いがしたい！と強く思えたので、意を決して挑戦してみることにしました」と、並々ならぬ思いで挑んだことを明かしている。

さらにBUMP OF CHICKENからもコメントが寄せられ「かぐやとヤチヨのパフォーマンスにより、僕らも見た事のなかった新たな魅力を引き出していただきました」と楽曲に新たな魅力を吹き込んだかぐや(cv.夏吉ゆうこ)と月見ヤチヨ(cv.早見沙織)のパフォーマンスを絶賛！加えて「僕らもツクヨミでライブやってみたいのでスマコンください！」とかぐや＆ヤチヨとの共演を期待させる(!?)ラブコールを送った。

あわせて解禁されたスペシャルトラック「メルト CPK! Remix」は2007年にryo (supercell)が発表して以来、世界中のボカロファンから愛され続ける大ヒット曲「メルト」をryo (supercell)自らが新規リミックスを手掛け、かぐやが歌った一曲。

特報解禁時に世界中のボカロファンを歓喜させた「ワールドイズマイン CPK! Remix」、メインテーマであるオリジナル曲「Ex-Otogibanashi」に続いて、本作で手掛けたのは3曲目となる本楽曲についてryo (supercell)は「ボーカルをかぐや役の夏吉さんでお願いしたいとのことで彼女の声がハマる感じの音を探して作っていきました」と制作を振り返り、夏吉の声にあわせたまさに“かぐや”リミックスな1曲であることを語っている。

BUMP OF CHICKENコメント

このような素晴らしい作品に我々の楽曲「ray」を使っていただき、光栄に思います。

この曲をとても大切に扱っていただき、本当にありがとうございます。

2014年にリリースした楽曲ですが、TAKU INOUEさんのアレンジ、そしてかぐやとヤチヨのパフォーマンスにより、僕らも見た事のなかった新たな魅力を引き出していただきました。

映画の世界観にもすごく合っていて、心震えました。

僕らもツクヨミでライブやってみたいのでスマコンください！

プロフィール

BUMP OF CHICKEN

Vo./Gt.：藤原基央・Gt.：増川弘明・Ba.：直井由文・Dr.：升秀夫

1996年2月11日結成、2000年９月にシングル「ダイヤモンド」でメジャーデビュー。「天体観測」でその名を世に轟かせ、その後も数々のヒット曲を生み出し続けている。2024年には10枚目のアルバム『Iris』をリリースし、合計50万人動員のアリーナツアー・ドームツアーを開催した。2025年10月には最新曲「I」をリリースした。今年2月には結成30周年を迎える。

Official Website：https://www.bumpofchicken.com/

X：https://x.com/boc_official_

Instagram：https://www.instagram.com/bumpofchickenofficial/

TikTok：https://www.tiktok.com/@boc_official_

YouTube：https://www.youtube.com/@bumpofchicken

TAKU INOUEコメント

何年かに一度、元が良すぎて自分が手を加えるところがぜんぜんない...と頭を抱える編曲の仕事がありますが、rayはその最たる例でした。なんなら今までで一番だったかもしれません。それでも脚本を読んで、かぐやとヤチヨの歌声、ひいてはこの「超かぐや姫！」の物語を通して、自分がrayを初めて聴いたときの感動を再現する手伝いがしたい！と強く思えたので、意を決して挑戦してみることにしました。

結果胃が痛い数ヶ月間を過ごしたけれど、大好きなこの曲とこんなに向き合うことができて本当に嬉しかった。

きっと楽しんでいただけますように！

プロフィール

サウンドプロデューサー / コンポーザー / DJ。

「アイドルマスター」シリーズや任天堂と Cygames によるアクション RPG アプリ「ドラガリアロスト」などゲームの楽曲をはじめ、ano、DAOKO、Eve、星街すいせいといったアーティストのサウンドプロデュースや楽曲提供を担当する。2021年に TOY'S FACTORY 内のレーベル・VIA より「3 時 12 分 / TAKU INOUE&星街すいせい」でメジャーデビュー。2022 年に星街すいせいとのプロジェクト・Midnight Grand Orchestra を始動。7 月に 1st ミニアルバム「Overture」を発売し8月にVIRTUAL LIVE「Overture」を開催。2023 年 12 月 13 日には新曲「夜を待つよ」や「Midnight Mission」等を収録した 2nd ミニアルバム「Starpeggio」が発売。2024 年 2 月 20 日には初となる有観客 LIVE Midnight Grand Orchestra 1st LIVE「Midnight Mission」を豊洲 PIT にて開催。同年 7 月 14 日にはソロプロ ジェクトとしては約 2 年半ぶりとなる新曲「ハートビートボックス」をリリース。12月になとりをボーカリストに迎えた「ライツオフ (feat. なとり)」をリリース。2025年6月に2nd EP「FUTARI EP」を発売。

楽曲クレジット

「ray 超かぐや姫！Version」

かぐや(cv.夏吉ゆうこ) 月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

作詞・作曲：藤原基央

編曲：TAKU INOUE

ryo (supercell)コメント

今回メルトをまたまたリミックスする機会をいただきました。当初はボーカルをかぐや役の夏吉さんでお願いしたいとのことで彼女の声がハマる感じの音を探して作っていきました。その後初音ミク版でMVを作成したりやなぎなぎさんにもCD版で参加していただいたりと三者三様のリミックスになりました。楽しんで聴いていただけたら嬉しいです。

■プロフィール

２００７年ニコニコ動画にて作品発表後、１年半でメジャーデビュー。作詞作曲家、プロデューサー。その他ミックス、マスタリングもこなし独自の音楽を作り上げる。supercellでは漫画家の三輪士郎、イラストレーターのredjuice、hukeと共に作品を制作している。視聴者を巻き込んでいく様がまるでsupercell（超巨大積乱雲）のようであるという事からその名前がつけられた。

ファーストアルバム「supercell」は第24回日本ゴールドディスク大賞にて「ザ・ベスト5 ニュー・アーティスト」受賞。楽曲「君の知らない物語」はトリプルプラチナ（75万DL以上）を達成する。また中国でもゴールドディスクを受賞、早くからアジア圏での注目を浴びる。現在数多くのタイアップ作品を手掛けている。

プロデューサーとしては2011年フジテレビ、ノイタミナ作品から飛び出したバーチャルアーティスト、「EGOIST」を手掛け大ヒット。現在ではVTuberによく見られるモーションキャプチャーシステムを使ったライブの先駆けアーティストでもある（２０１３年）。

楽曲クレジット

「メルト CPK! Remix」

ryo (supercell) feat. かぐや(cv.夏吉ゆうこ)

作詞・作曲・編曲：ryo (supercell)

オリジナルMVの公開スケジュール発表！

スペシャルトラック「メルト CPK! Remix」、劇中楽曲「ワールドイズマイン CPK! Remix」、そしてエンディングテーマ「ray 超かぐや姫！Version」のオリジナルミュージックビデオを新たに公開することが決定！

本日1月22日(木)21時公開の「メルト CPK! Remix」はバーチャルシンガーの初音ミクが歌う特別バージョンで、映像内では初音ミクとかぐやが夢の共演を果たす場面も！？翌1月23日(金)21時に公開する「ワールドイズマイン CPK! Remix」はオリジナルを彷彿とさせるような一幕も見せるリスペクト溢れる仕上がりに。そして1月31日(土)21時に満を持して公開する「ray 超かぐや姫！Version」は山下清悟監督が自らディレクションを務め、完全新作映像で本編では描かれなかった物語の裏側、そしてその後を描いたファン必見の豪華特別仕様！ぜひ本編、MVと何度でも堪能して本作の世界にどっぷりと浸かってほしい。

公開日時

- 本日1月22日(木)21:00

「メルト CPK! Remix」ryo (supercell) feat. 初音ミク

作詞・作曲・編曲：ryo (supercell)

https://youtu.be/XRymkHlMB-k

- 明日1月23日(金)21:00

「ワールドイズマイン CPK! Remix」ryo (supercell) feat. かぐや(cv.夏吉ゆうこ) 月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

作詞・作曲・編曲：ryo (supercell)

https://youtu.be/g6yAXqs7GpQ

- 1月31日(土)21:00

「ray 超かぐや姫！Version」かぐや(cv.夏吉ゆうこ) 月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

作詞・作曲：藤原基央 編曲：TAKU INOUE

https://youtu.be/356MRZ6P5h0

作品情報

■作品名

『超かぐや姫！』

■あらすじ

夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。

少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――

今より少しだけ先の未来。

都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。

日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。

自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。

そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。

中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。

放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。

「あなた、もしやかぐや姫なの？」

大きくなったかぐや姫はわがまま放題。

かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。

彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。

かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに――

これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。

■キャスト

かぐや：夏吉ゆうこ

酒寄彩葉：永瀬アンナ

月見ヤチヨ：早見沙織

帝アキラ：入野自由

駒沢雷：内田雄馬

駒沢乃依：松岡禎丞

綾紬芦花：青山吉能

諌山真実：小原好美

FUSHI：釘宮理恵

忠犬オタ公：ファイルーズあい

乙事照琴：花江夏樹

■メインテーマ

「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■エンディングテーマ

「ray 超かぐや姫！Version」かぐや(cv.夏吉ゆうこ)、月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■劇中歌楽曲提供

ryo (supercell)/yuigot/Aqu3ra/HoneyWorks/40mP/kz(livetune)

■スタッフ

監督：山下清悟

脚本：夏生さえり/山下清悟

ツクヨミキャラクターデザイン：へちま

現実キャラクターデザイン：永江彰浩

ライブ演出：中山直哉

美術監督：宍戸太一

色彩設計：広瀬いづみ

ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり/フジモトゴールド(ゴキンジョ)

現実コンセプトデザイン：刈谷仁美

CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)

CG背景：草間徹也(キューンプラント)

編集：木南涼太

撮影監督：千葉大輔(Folium)

音楽：コーニッシュ

音響監督：三好慶一郎

企画・プロデュース：山本幸治

製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ

アニメーション制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト

各種URL

公式サイト：https://www.cho-kaguyahime.com

公式X：https://x.com/Cho_KaguyaHime

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Cho-KaguyaHime-PR

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cho_kaguyahime_pr

公式Instagram：https://www.instagram.com/cho_kaguyahime_pr/

公式ニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/user/141907929