¡Ö¥Ó¥Ð¥êー¥Ò¥ë¥º¹â¹»Çò½ñ¡¿ÀÄ½ÕÇò½ñ¡×HD¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ Á´¥·ー¥º¥ó ¸«ÊüÂêÇÛ¿®Ãæ ¥É¥Ê¤È¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³Ý¤±¹ç¤¤¤¬Éü³è¡ª2¿Í¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥óÆþ¤êÆÃÊÌÍ½¹ð²ò¶Ø

1990Ç¯Âå¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ó¥Ð¥êー¥Ò¥ë¥º¹â¹»Çò½ñ¡¿ÀÄ½ÕÇò½ñ¡×¡¢ÄÌ¾Î¡È¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡É¡£¤Î¤Á¤Ë¡Ö¥×¥ê¥º¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤ä¡Ö24 -TWENTY FOUR-¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿FOX¤Ç1990Ç¯¤ËÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÁ´À¤³¦¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Á´10¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ë¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Î¿Íµ¤ºî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹Hulu¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö¥Ó¥Ð¥êー¥Ò¥ë¥º¹â¹»Çò½ñ¡¿ÀÄ½ÕÇò½ñ¡×Á´¥·ー¥º¥ó¤ò¸«ÊüÂêÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£²áµî¡¢Hulu¤ÇËÜºî¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¢Íø¤ÎÅÔ¹ç¾åÇÛ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï286ÏÃ¢¨¤Ë¤Î¤Ü¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÇÛ¿®¡ª¤µ¤é¤Ë¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ëHD¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥Ð¥êー¥Ò¥ë¥º¤ËÊë¤é¤¹¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¡¢³ëÆ£¡¢Í§¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¹â¹»À¸¤Î¥·ー¥º¥ó1～3¤¬¡Ö¹â¹»Çò½ñ¡×¡¢Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿ÍÊÔ¤Î¥·ー¥º¥ó4～10¤¬¡ÖÀÄ½ÕÇò½ñ¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤Ï¥ß¥Í¥½¥¿¤«¤é¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ØÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿ÁÐ»Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤È¥Ö¥ì¥ó¥À¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹â¹»À¸³è¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬½Ð²ñ¤¦¥Ç¥£¥é¥ó¡¢¥±¥êー¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤é¤ÏÍµÊ¡¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÊ£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤òÊú¤¨¡¢³Ø¹»¤Ë¤Ï³Êº¹¤äÊÐ¸«¤Ê¤É¼Ò²ñÌäÂê¤Î½Ì¿Þ¤âÂ¸ºß¡£¤·¤«¤·Ãç´ÖÆ±»Î¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥·¥êー¥º¤òÄÌ¤·¤ÆÄ¹¤¯Îø¿Í´Ø·¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥É¥Ê¡Ê°ÂÃ£ Ç¦¡Ë¤È¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡Êº´¡¹ÌÚ Ë¾¡Ë¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡ªÆó¿Í¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿ÆÃÊÌÍ½¹ð¤ò²ò¶Ø¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ªÆÃÊÌÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤Î¡Ö¥ï¥¡¥ª¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤È¶¦¤Ë¡¢³Æ¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎÆÃÊÌÍ½¹ð¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥É¥Ê¤ò±é¤¸¤¿°ÂÃ£ Ç¦¤È¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤ò±é¤¸¤¿º´¡¹ÌÚ Ë¾¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¼Â¸½¡ª
º£²ó¤ÎÍ½¹ð¤ÇHD¥ê¥Þ¥¹¥¿ー±ÇÁü¤ò´Ñ¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢°ÂÃ£¤Ï¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¡×¤ÈÂ¨Åú¡£º´¡¹ÌÚ¤«¤é¤Ï¡ÖÊüÁ÷³«»Ï¡Ê1992Ç¯¡Ë¤«¤é¿ô¤¨¤Æ¡¢34Ç¯Á°¤Î±ÇÁü¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉåºÎï¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤ËHulu¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¸¢Íø¤ÎÅÔ¹ç¾å¤ÇÇÛ¿®½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²óÁ´286ÏÃÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆó¿Í¤È¤â¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ÊÏÃ¿ô¤¬¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¶ÃØ³¡£¤Þ¤¿º£²ó¤Ç¹â¹»À¸»þÂå¤Î¥É¥Ê¤È¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÌó20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë±é¤¸¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤È°ÂÃ£¤«¤é¤Ï¡Ö¡ÊÅö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡ËÂç¤¤¯²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¿¤À¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤À¤±¤Ï¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤«¤é¡¢¡ÊÅö»þ¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ë±é¤¸¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤«¤é¤Ï¡Ö ËèÇ¯¡¢¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤Ë¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤Ë²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤¢¡¢¤Þ¤¿Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¸ìÈÇ¤Î¿áÂØ¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¸ýÄ´¤â°õ¾ÝÅª¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤Î¸ýÄ´¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Èº´¡¹ÌÚ¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¤ÏÂæËÜÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¡È¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡É¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¤ÏÂæËÜ¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£»ä¤¿¤ÁÀ¼Í¥¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤ß¤¿¤¤¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤â¡£Â³¤±¤Æ°ÂÃ£¤Ï¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡ÊÂæËÜ¤Ë¡Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤»ú¿ô¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤´¤¤Áá¤µ¤ÇÃý¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥É¥Ê¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤È¤«¡¢¤â¤¦µ¡´Ø½Æ¤Î¤è¤¦¤ËÃý¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤Ò¤È¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¿§¡¹¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Æó¿Í¤È¤â¡¢Åö»þ¤Ï¡È¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡É¤ÎÆüËÜ¸ì¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¿áÂØ¤ËÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸å¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Â³¤±¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È°ÂÃ£¤Ï¡Ö²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥É¥Ê¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó¤Î¹â¹»¤ÎÂ´¶È²ó¡ª¥É¥Ê¤¬Â´¶È¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂ´¶È¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥·¥å¥×¥ì¥Ò¥³ー¥ë¤ò¶«¤ÓÂ³¤±¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Ä¹¤¤¤Î(¾Ð)¡×¤È»×¤¤½Ð¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¼ýÏ¿¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È2¿Í¤È¤â¶ìÏ«¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢°ÂÃ£¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÄ¹¤¤¥·ー¥º¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¡Ê»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ÍÏÇ¤ï¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤³¤Î¥Î¥ê¤ÈÂæ»ì¤ÎÁá¤µ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÆÃ¤Ë¿áÂØÈÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤¿²»¶Á´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤«¤é¤Ï¡ÖÂæËÜ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÁêÅö¤Ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤¿¤ÀËÝÌõ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²»¶Á´ÆÆÄ¤µ¤ó¤¬Á´Éô¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¡¢¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡Ä¡£ËÝÌõ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¡£²»¶Á´ÆÆÄ¤Î¿¦¿Íµ»¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ¤Ç¡¢´Ñ¤¿¿Í¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¿ô¡¹¤ÎÂæ»ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿°ÂÃ£¤Ï¡Ö10Ç¯¤ä¤Ã¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢10Ç¯¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¤Î¼Çµï¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ °ì½ï¤ËÀÄ½Õ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤â¡Ö²æ¡¹¤â¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¿ÆÀÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ°ÂÃ£¤â¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢²ñ¤¦¤È¡Ö¤ª¤ªー¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£ÉáÄÌ¤Î¤ª»Å»ö¤ÎÊý¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤ªー¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÀäÂÐ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é²èÌÌ¡Ê¡È¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡È¡Ë¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿ÆÀÌ¤Î¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¥ëー¥¯¡¦¥Ú¥êー¤È¥·¥ã¥Ê¥ó¡¦¥É¥Ïー¥Æ¥£ー¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ì´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤â¡Ö ¿ÆÀÌ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ¹¤¤´Ö¸½¾ì¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿Êý¡¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶³Ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÄ¹Ç¯¤³¤ÎºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÇÛ¿®¤ÇÁ´¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬åºÎï¤Ê±ÇÁü¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤ó¡¢²û¤«¤·¤µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é½é¤á¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë³§¤µ¤ó¡¢¡Ö¡Ø¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤è¤¦¤³¤½¤À¤¼¡ª¡×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥Èー¥êー¤â²»³Ú¤â¡¢¤½¤·¤Æ¿áÂØ¤Î¥»¥ê¥Õ¤â¡¢¸«¤´¤¿¤¨Ê¹¤¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡×¤ò¤É¤¦¤¾¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢°ÂÃ£¤Ï¡Öº£Æü±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ¡¢åºÎï¤ÇËÜÅö¤Ë´Ñ¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤·¤«¤âÁ´¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÇÛ¿®¡£¤¼¤ÒÁ´Éô´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÎò»Ë¤Ç¤¹¤Í¡£30Ç¯°Ê¾å¤Î¡¢»ä¤¿¤ÁÀ¤Âå¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Î»Ò¶¡À¤Âå¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î»Ò¶¡¤È¡Ä¡Ä3À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡£°ì½ï¤Ë´Ñ¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤À¤±ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥·ー¥ó¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢10Âå¤ÎÊý¤«¤é»ä¤¿¤ÁÀ¤Âå¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡É¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¥Ó¥Ð¥êー¥Ò¥ë¥º¹â¹»Çò½ñ¡¿ÀÄ½ÕÇò½ñ¡×¡£¥Àー¥ì¥ó¡¦¥¹¥¿ー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡É¤¬HD¥ê¥Þ¥¹¥¿ー¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ó¥Ð¥êー¥Ò¥ë¥º¹â¹»Çò½ñ¡¿ÀÄ½ÕÇò½ñ¡×HD¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¤ÎÁ´¥·ー¥º¥ó¤ò¤¼¤ÒHulu¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆüËÜ¤Ç¤ÎÏÃ¿ô¥«¥¦¥ó¥È¤Ë´ð¤Å¤¯
¢¨ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Paramount Global Content Distribution ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=QpTukoCyRIM ]
¡ãÇÛ¿®¾ðÊó¡ä
¡Ö¥Ó¥Ð¥êー¥Ò¥ë¥º¹â¹»Çò½ñ¡¿ÀÄ½ÕÇò½ñ¡×HD¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¡¡Á´¥·ー¥º¥ó ¸«ÊüÂêÇÛ¿®Ãæ
¢£¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¡§Á´286ÏÃ¡¡*ÆüËÜ¤Ç¤ÎÏÃ¿ô¥«¥¦¥ó¥È¤Ë´ð¤Å¤¯
¡Ú¥·ー¥º¥ó1¡Û22ÏÃ ¡Ú¥·ー¥º¥ó2¡Û28ÏÃ¡¡¡Ú¥·ー¥º¥ó3¡Û29ÏÃ¡¡¡Ú¥·ー¥º¥ó4¡Û31ÏÃ¡¡¡Ú¥·ー¥º¥ó5¡Û31ÏÃ ¡Ú¥·ー¥º¥ó6¡Û31ÏÃ¡¡¡Ú¥·ー¥º¥ó7¡Û31ÏÃ¡¡¡Ú¥·ー¥º¥ó8¡Û30ÏÃ¡¡¡Ú¥·ー¥º¥ó9¡Û26ÏÃ¡¡¡Ú¥·ー¥º¥ó10¡Û27ÏÃ
¢£ºîÉÊ³µÍ×
ÃÏÊý¤Î¥ß¥Í¥½¥¿¤«¤é¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ó¥Ð¥êー¹â¹»¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿ÁÐ»Ò·»Ëå¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤È¥Ö¥ì¥ó¥À¤Ï¡¢¹â¹»¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¹âµé¼Ö¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¹»Æâ¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÀ¸ÅÌ¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ê¸÷·Ê¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·Èà¤é¤¬Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤ëÉÔÎÉÀ¸ÅÌ¥Ç¥£¥é¥ó¤ä¡¢¥±¥êー¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ê¥Ã¥Á¤À¤¬¡¢¶âÁ¬¤Ç¤â²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê²ÈÄí»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤Î½Ì¿Þ¤Ç¤¢¤ë¸øÎ©¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ó¥Ð¥êー¹â¹»¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Ë¤¯¤¤³Êº¹¤äº¹ÊÌ¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬¡£¤·¤«¤·¸ß¤¤¤ò¿®¤¸¡¢¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤½¤ì¤é¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡È¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡É¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÉÁ¤¯¡£
¢£½Ð±é
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥×¥êー¥¹¥È¥êー¡¢¥È¥ê¡¦¥¹¥Ú¥ê¥ó¥°¡¢¥¸¥§¥Ëー¡¦¥¬ー¥¹¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥°¥êー¥ó¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸ー¥ê¥ó¥°¡¢¥¸¥çー¡¦E¡¦¥¿¥¿¡¢¥ëー¥¯¡¦¥Ú¥êー¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥«ー¥Æ¥ê¥¹¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¨¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¡¢¥¥ã¥í¥ë¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡¢¥·¥ã¥Ê¥ó¡¦¥É¥Ïー¥Æ¥£ー¤Û¤«
¢£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È Á´Ê¸(·É¾ÎÎ¬)
¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥·¥ë¥ÐーÌò º´¡¹ÌÚ Ë¾
¥É¥Ê¡¦¥Þー¥Æ¥£¥óÌò °ÂÃ£ Ç¦
――º£²ó¤ÎÍ½¹ð¤ÇHD¥ê¥Þ¥¹¥¿ー±ÇÁü¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°ÂÃ£¡§ åºÎï¤Ç¤¹¡ªËÜÅö¤Ë
º´¡¹ÌÚ¡§ ÊüÁ÷³«»Ï¡Ê1992Ç¯¡Ë¤«¤é¿ô¤¨¤Æ¡¢34Ç¯Á°¤Î±ÇÁü¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢åºÎï¤Ç¤¹¤è¤Í
°ÂÃ£¡§ Åö»þ¤Î±ÇÁü¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿
º´¡¹ÌÚ¡§ ¡Ö¥Ó¥Ð¥êー¥Ò¥ë¥º¹â¹»Çò½ñ¡¿ÀÄ½ÕÇò½ñ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡×¡Ë¤ÏDVD¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í
°ÂÃ£¡§ »äÃ£¤ÏDVD¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤Í¡£Èæ¤Ù¤ë¤È¤É¤¦¤«¤·¤é¡©
º´¡¹ÌÚ¡§ HD¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¤ÎÊý¤¬ÀäÂÐåºÎï¤Ç¤¹¤è
―― ²áµîHulu¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¸¢Íø¤ÎÅÔ¹ç¾åÎ®¤»¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿
°ÂÃ£¡§ ³Î¤«¤Ë¿ïÊ¬¤Èº¹¤·ÂØ¤¨¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸¢Íø¤Î´Ø·¸¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ÎÂæ»ì¤À¤±¤â¤¦°ìÅÙÏ¿¤êÄ¾¤·¤¿¤ê
º´¡¹ÌÚ¡§ ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í
―― º£²ó¡¢Hulu¤Ç¤ÏÁ´286ÏÃ¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹
°ÂÃ£¡¦º´¡¹ÌÚ¡§ ¤¹¤´¤¤¡ª¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ÊÏÃ¿ô¤¬¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª
º´¡¹ÌÚ¡§ ËÜË®½é¤ÎÁ´¥³¥ó¥×¥êー¥ÈÇÛ¿®¤Ç¤¹¤Í
°ÂÃ£¡§»ä¤¿¤Á¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í
º´¡¹ÌÚ¡§10Ç¯¤«¤±¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í
―― µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°ÂÃ£¡§ ¡ÊÅö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡ËÂç¤¤¯²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤À¤±¤Ï¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤«¤é¡¢¡ÊÅö»þ¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ë±é¤¸¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è
º´¡¹ÌÚ¡§ ËèÇ¯¡¢¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤Ë¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤Ë²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤¢¡¢¤Þ¤¿Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë
°ÂÃ£¡§ ¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
º´¡¹ÌÚ¡§À¼¤â¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í
°ÂÃ£¡§ ºÇ½é¤ÏÌò¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¼¤ò¼ã¤¯¤·¤Æ¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©
º´¡¹ÌÚ¡§ ¼ÂºÝ¡¢¼«Ê¬¤â¼ã¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇ¯²¼¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡Ö¥Ç¥Ó¥Ã¥ÉË·¤ä¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¼¡Âè¤ËÆ±¤¤Ç¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ...
°ÂÃ£¡§°ìÈÖ³Ê¹¥ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Í
º´¡¹ÌÚ¡§¤ª·»¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í
――¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¸ýÄ´¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º´¡¹ÌÚ¡§¤¢¤ì¤ÏÂæËÜÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¡È¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡É¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¤ÏÂæËÜ¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£»ä¤¿¤ÁÀ¼Í¥¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤ß¤¿¤¤¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹
°ÂÃ£¡§ ¤¢¤È¡¢¤¢¤Îº¢¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡ÊÂæËÜ¤Ë¡Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤»ú¿ô¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤´¤¤Áá¤µ¤ÇÃý¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥É¥Ê¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤È¤«¡¢¤â¤¦µ¡´Ø½Æ¤Î¤è¤¦¤ËÃý¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤Ò¤È¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¿§¡¹¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ½÷¤Î»Ò¤¬¡ÖBye¡×¤È¸À¤¦¤Î¤ò¡Ö¥Ð¥¤¥¤～¡×¤È¤«¡¢¤½¤Îº¢¸þ¤³¤¦¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆÃÍ¤Î°§»¢¤Î»ÅÊý¤È¤«¡¢¡Ö¥¤¥«¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤«¡£¡Ö¥¤¥«¤·¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä
º´¡¹ÌÚ¡§ÊüÁ÷Åö»þ¡¢´û¤Ë»à¸ì¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
°ÂÃ£¡§ ¡Ö90Ç¯Âå¤Ç¤â¥¤¥«¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÅö»þ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¼¤Ò¡Ö¥¤¥«¤·¤Æ¤ë¡×¤òº£¤Î20Âå¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë
º´¡¹ÌÚ¡§¤¢¤È¤Ï¥Ç¥£¥é¥ó¤Î¡Ö～¤À¤¼¡×¤ä¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤Î¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¬¤ó¤¹¡×¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´ÉôÂæËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡È¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡É¤ÎÆüËÜ¸ì¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤À¤È¤ÏÅö»þ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹
°ÂÃ£¡§ ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¿Í¤«¤é¡ÖÆüËÜ¸ì¤¬ÊÑ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
º´¡¹ÌÚ¡§¡È¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡É¤ÎÆüËÜ¸ì¤¬ÊÑ¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÊý¤¬¿¿»÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ
°ÂÃ£¡§ ¤½¤¦¤½¤¦¡£¤³¤Î´¶¤¸¤¬ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
º´¡¹ÌÚ¡§ ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢µÕ¤Ë¸¶²»¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹
°ÂÃ£¡§ ³Î¤«¤Ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë·²Áü·à¤ÇÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÀ³Ê¤¬ÄÌ¤ê°ìÊ×¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¿§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹
º´¡¹ÌÚ¡§ ¿ÍÊª¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤Î¥·ー¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÎ¾¿Æ¤Ê¤Î¤«¤È¤«
°ÂÃ£¡§ ¿Æ¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÌôÊª¤Ê¤É¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂêÄóµ¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿
º´¡¹ÌÚ¡§ ½Æ¤ÎÌäÂê¤â°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í
°ÂÃ£¡§¿§¤ó¤ÊÌäÂê¤Ë²Ì´º¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ëè½µ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤«
―― °õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ÂÃ£¡§ ²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥É¥Ê¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó¤Î¹â¹»¤ÎÂ´¶È²ó¡ª¥É¥Ê¤¬Â´¶È¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂ´¶È¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥·¥å¥×¥ì¥Ò¥³ー¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Ä¹¤¤¤Î(¾Ð)
º´¡¹ÌÚ¡§ ¤¢¤Î¼ýÏ¿¤Ï¤â¤¦¤º¤Ã¤È¡Ö¥É¥Ê¡¦¥Þー¥Æ¥£¥óÂ´¶È¡ª¡×¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
°ÂÃ£¡§ Ì¤¤À¤ËÏÃ¤¹¤â¤ó¤Í¡¢¡Ö¥É¥Ê¡¦¥Þー¥Æ¥£¥óÂ´¶È¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Í¤Ã¤Æ(¾Ð)
º´¡¹ÌÚ¡§ Â¾¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¥¹¥³¥Ã¥È¤¬½Æ¤ÎË½È¯¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ó¤È¤«
°ÂÃ£¡§ ¿áÂØ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾ÂÅÄ¡ÊÍ´²ð¡Ë¤µ¤ó¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í
――Åö»þ¼ýÏ¿¤Ç¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ÂÃ£¡§ ¶ìÏ«¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í
º´¡¹ÌÚ¡§³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í
°ÂÃ£¡§»ä¤¿¤Á¤ÏÄ¹¤¤¥·ー¥º¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¡Ê»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ÍÏÇ¤ï¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤³¤Î¥Î¥ê¤ÈÂæ»ì¤ÎÁá¤µ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÆÃ¤Ë¿áÂØÈÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤¿²»¶Á´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é
º´¡¹ÌÚ¡§ ÂæËÜ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÁêÅö¤Ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀËÝÌõ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²»¶Á´ÆÆÄ¤µ¤ó¤¬Á´Éô¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¡¢¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡Ä¡£ËÝÌõ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
°ÂÃ£¡§ ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²»¶Á´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¿¦¿Íµ»¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÆüËÜ¸ìÈÇºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í
°ÂÃ£¡§10Ç¯¤ä¤Ã¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢10Ç¯¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¤Î¼Çµï¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ °ì½ï¤ËÀÄ½Õ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
º´¡¹ÌÚ¡§ ²æ¡¹¤â¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¿ÆÀÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë
°ÂÃ£¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢²ñ¤¦¤È¡Ö¤ª¤ªー¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£ÉáÄÌ¤Î¤ª»Å»ö¤ÎÊý¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤ªー¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÀäÂÐ¤¢¤ê¤Þ¤¹
º´¡¹ÌÚ¡§ ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í
°ÂÃ£¡§ ¤À¤«¤é²èÌÌ¡Ê¡È¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡É¡Ë¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿ÆÀÌ¤Î¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¥ëー¥¯¡¦¥Ú¥êー¤È¥·¥ã¥Ê¥ó¡¦¥É¥Ïー¥Æ¥£ー¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ì´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯
º´¡¹ÌÚ¡§ ¿ÆÀÌ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹
――Ä¹Ç¯¤³¤ÎºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë°ì¸À¤º¤Ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
º´¡¹ÌÚ¡§ º£²ó¤ÎÇÛ¿®¤ÇÁ´¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬åºÎï¤Ê±ÇÁü¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤ó¡¢²û¤«¤·¤µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é½é¤á¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë³§¤µ¤ó¡¢¡Ö¡Ø¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤è¤¦¤³¤½¤À¤¼¡ª¡×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥Èー¥êー¤â²»³Ú¤â¡¢¤½¤·¤Æ¿áÂØ¤Î¥»¥ê¥Õ¤â¡¢¸«¤´¤¿¤¨Ê¹¤¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ó¥Ð¥Ò¥ë¡×¤ò¤É¤¦¤¾¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
°ÂÃ£¡§º£Æü±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ¡¢åºÎï¤ÇËÜÅö¤Ë´Ñ¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤·¤«¤âÁ´¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÇÛ¿®¡£¤¼¤ÒÁ´Éô´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÎò»Ë¤Ç¤¹¤Í¡£30Ç¯°Ê¾å¤Î¡¢»ä¤¿¤ÁÀ¤Âå¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Î»Ò¶¡À¤Âå¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î»Ò¶¡¤È¡Ä¡Ä3À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡£°ì½ï¤Ë´Ñ¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤À¤±ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥·ー¥ó¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢10Âå¤ÎÊý¤«¤é»ä¤¿¤ÁÀ¤Âå¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
