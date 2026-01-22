1/23(金)『東方Project』アレンジ音楽のLIVEイベント《東方LIVEBOX》第8弾 開催！

『東方Project』アレンジ音楽のLIVEイベント《東方LIVEBOX》―

コスパグループ株式会社【博麗神社崇敬会】『東方Project』アレンジ音楽のLIVEイベント《東方LIVEBOX》第8弾

第8弾が2026年1月23日(金)「秋葉原エンタス [オノデンビル5F]」にて開催決定です。

今回はこちらの4組がステージに登場。

・Amateras Records

・Alstroemeria Records

・DiGiTAL WiNG

・東京アクティブNEETs

※50音順表記(出演順ではありません)

『東方Project』アレンジ音楽をどうぞお楽しみください。

《東方LIVEBOX》第8弾 出演者

チケットはパスマーケットにて販売。詳細は博麗神社崇敬会WEBサイト《東方LIVEBOX》特設ページよりご確認ください。

【博麗神社崇敬会(東方やおよろず商店)】／《東方LIVEBOX》特設ページ

https://hakurei-sukeikai.com/LIVEBOX20260123/

◇イベント概要

《東方LIVEBOX》第8弾

開催日：2026年1月23日(金) ／ 開催時間 ：OPEN-18:30 / START-19:00

会場：秋葉原エンタス [オノデンビル5F]

チケット・入場料：2900円＋ワンドリンク600円(税込)

∟ 販売：パスマーケット

＜OPEN前 入場待機列についてのお知らせ＞

・OPEN前待機列の形成は、オノデンビルの万世橋方面側道にて開場時間の30分前から形成する予定でございます。

・オノデンビルJR電気街口側 入口付近にスタッフがおりますので 指示に従ってお待ちください。

・ OPEN前待機列は OPEN時刻時点での整理券番号順（購入順）に整列予定ですが、場合によりオペレーションが変更になる可能性がございます。

・近隣の方へのご迷惑となりますので、待機列形成時間前に会場周辺に滞留することはご遠慮ください。

詳しくはチケットサイトの「イベントルール」をご確認ください。

【出演】

Amateras Records / Alstroemeria Records / DiGiTAL WiNG / 東京アクティブNEETs

※50音順表記(出演順ではありません)

【博麗神社崇敬会】『東方Project』アレンジ音楽のLIVEイベント《東方LIVEBOX》第8弾

【主催】博麗神社崇敬会 (東方やおよろず商店)

【運営協力】タブリエ・マーケティング株式会社

◇関連ページURL◇

・博麗神社崇敬会(東方やおよろず商店)／《東方LIVEBOX》特設ページ

┗ https://hakurei-sukeikai.com/LIVEBOX20260123/

・博麗神社崇敬会(東方やおよろず商店) 公式X：@hakurei_sukei

┗ https://x.com/hakurei_sukei

◇権利表記◇

(C) 上海アリス幻樂団

主催：博麗神社崇敬会 illust：雨音くるみ

「博麗神社崇敬会」とは？

「博麗神社崇敬会」は「東方Project」を応援する企業や個人が集まり結成されたファンクラブ団体です。

「博麗神社崇敬会」は参加メーカーやサークルと連携することで様々な催事、イベントを企画、運営することを目的として活動しております。

※「博麗神社崇敬会」の活動は「東方Project」の著作権元である「上海アリス幻樂団」に許諾を得て企画運営を行っていきますが、「上海アリス幻樂団」のオフィシャルイベントを運営する団体ではございませんのでご注意ください。

「東方Project」とは？

「東方Project」とは、ＺＵＮ氏が主宰する同人サークル「上海アリス幻樂団」が制作している「弾幕系シューティングゲーム」を中心とした世界観および作品群、著作物などを指す。

ＺＵＮ氏が生み出す設定や世界観などの活動全般を「東方Project」と指す場合もある。

架空世界「幻想郷」を舞台とし、独特のキャラクターたちが織り成す魅力的かつ重厚な世界観は多くのファンを魅了しています。