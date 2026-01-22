SM ENTERTAINMENT JAPAN発の日本人8人組ガールズグループ・GPP(ジーピーピー)。デビューシングル『Bring it Back』の発売を記念し、リリースイベントの開催！
株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）発の待望の第一号ガールズグループ『GPP（ジーピーピー）』。
1月31日、2月1日開催の「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」のオープニングアクトや、
4月18日開催の「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」への出演も決定し、ますます注目度が高まっているGPPが、
2026年1月14日（水）にリリースしたばかりの1stシングル「Bring it Back」を引っ提げて全国の皆様に会いに行かせていただきます。
お越しの際には各イベントの詳細を必ずご確認ください。
なお、イベントに関して、施設への問い合わせはお控えください。
皆様のお越しを心よりお待ちしております！
【開催日程】
日時：2026年1月24日(土) １部14：00 開演／ ２部16：00 開演
会場：東京・池袋 サンシャインシティ 噴水広場
イベント内容：ミニライブ＋全員ハイタッチ会
イベント詳細：https://wmg.jp/gpp/news/90519/
日時：2026年2月7日(土) １部14：00 開演／ ２部16：00 開演
会場：福岡・三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 1F オーバルパーク（屋外）
イベント内容：ミニライブ＋全員ハイタッチ会
イベント詳細：https://wmg.jp/gpp/news/90520/
日時：2026年2月8日(日) １部14：00 開演／ ２部16：00 開演
会場：熊本・ゆめタウンシティモール
イベント内容：ミニライブ＋全員ハイタッチ会
イベント詳細：https://wmg.jp/gpp/news/90521/
日時：2026年2月11日(水/祝) １部14：00 開演／ ２部16：00 開演
会場：大阪・あべのキューズモール3Fスカイコート（屋外）
イベント内容：ミニライブ＋全員ハイタッチ会
イベント詳細：https://wmg.jp/gpp/news/90522/
日時：2026年2月13日(金) 18：00 開演
会場：名古屋・アスナル金山 明日なる！広場（屋外）
イベント内容：ミニライブ＋全員ハイタッチ会
イベント詳細：https://wmg.jp/gpp/news/90523/
日時：2026年2月22日(日) １部14：00 開演／ ２部16：00 開演
会場：静岡・プレ葉ウォーク浜北 プレ葉コート
イベント内容：ミニライブ＋全員ハイタッチ会
イベント詳細：https://wmg.jp/gpp/news/90524/
日時：2026年2月28日(土) １部14：00 開演／ ２部16：00 開演
会場：大阪・セブンパーク天美 AMAMI STADIUM
イベント内容：ミニライブ＋全員ハイタッチ会
イベント詳細：https://wmg.jp/gpp/news/90525/
日時：2026年3月1日(日) １部14：00 開演／ ２部16：00 開演
会場：奈良・イオンモール橿原 1F サンシャインコート
イベント内容：ミニライブ＋全員ハイタッチ会
イベント詳細：https://wmg.jp/gpp/news/90526/
日時：2026年3月14日(土) １部14：00 開演／ ２部16：00 開演
会場：神奈川・マルイファミリー溝口４F溝ノ口テラス
イベント内容：ミニライブ＋全員ハイタッチ会
イベント詳細： https://wmg.jp/gpp/news/90543/
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
【リリース情報】
2026年1月14日(水)発売
1st Single「Bring it Back」
表題曲「Bring it Back」は、 “音楽を視覚で拡張するチーム”という GPP のモットーに沿い、壮大な世界観を感じられる、Drum & Bass、EDM、Dubstep、Urban、HipHopなどさまざまなジャンルを融合させた楽曲。常識を打ち破り、「時代の最前線をGPPが奪いにいく！」という彼女たちの“宣戦布告”ともいえる、エッジの効いたキラーチューン。他「Buzz Down」「Motivation」を含む全3曲収録。
楽曲配信リンク：https://gpp-fly.lnk.to/bib
商品予約リンク：https://gpp-fly.lnk.to/bib_CD
品番：初回限定盤：WPCL-13731 / 通常盤：WPCL-13729
価格：初回限定盤(CD＋ブックレット)：\2,750(税込) / 通常盤(CDのみ)：\1,650(税込)
CD 収録内容：01.Bring it Back / 02. Buzz Down / 03. Motivation
※初回限定盤・通常盤共通
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
【GPPプロフィール】
「GPP（ジーピーピー）」は、「G：限界突破」と「PP：Paper Plane（紙飛行機）」の略。幾度となく試練を受け折り目をつけられ（経験を重ね）ながら、力強くどこまでも遠くへ飛んでいく「紙飛行機」のように、常識を打ち破り、日本の音楽シーン、そして世界へ飛び立つという彼女たちの強い覚悟と挑戦を体現した名称となっている。
オーディション番組出身者、トップダンサー、女優、モデルなど多岐にわたるバックボーンを持つ平均年齢 21歳の日本人8人が、SM ENTERTAINMENT直伝の約1年半に及ぶ超・徹底トレーニングを修了。"世界最高水準"の圧巻のダンスパフォーマンスと生きた歌唱力、そして8人それぞれの強烈な個性と華やかさを融合させた、「J-POPの新たなマスターピース」を日本から世界へ発信すべく2026年1月14日（水）に「Bring it Back」を携えてデビューを飾る。
メンバー：世界を獲るための「8つの才能」
RINKA （安藤 梨花）
エネルギーを爆発させ、ストイックに自分を追い込むオールラウンダー。ダンス・歌を完璧に操り、その圧倒的な存在感から目が離せないグループの”核”。ステージの全てを掌握するカリスマ。
HONOKA （伊藤帆乃花）
唯一無二の「魂の歌声」で聴く者の心を揺さぶる、グループのメインボーカル。豊富なステージ経験を武器に、その歌声でパフォーマンス全体に深みと説得力をもたらす。
ANAMI （大園 亜波）
クラシックバレエで培った繊細な表現力と、抜群の運動神経から繰り出すパワフルな動きを両立。グループの表現の幅を無限に広げ、ステージに深遠な美をもたらす表現者。
MOMOKA （栗田 桃花）
演技で培われた表現力と、ハスキーでソウルフルな歌声が融合。グループのサウンドに予測不能な“化学反応”を起こし、楽曲の世界観を立体的に描き出すキーパーソン。
MIKA（高宮 美香）
数々の世界大会優勝経験を持つ「ダンスの神童」。コレオ・トレーナー経験も豊富なグループのメインダンサー＆ラッパーとして、技術と創造性でパフォーマンスを牽引する。
MIA （ニュービー 未亜）
英国人の父を持ち、透明感あふれるボイスとミステリアスなビジュアルで観客の視線を奪う存在。その唯一無二の雰囲気が、グループに幻想的な色彩を加える。
SARA （宮崎 晃）
豊富なバックダンサー経験で証明された安定感と、周囲を照らす“太陽のような明るさ”が魅力。確かな実力でパフォーマンスを支えつつ、グループの雰囲気を創り出すムードメーカー。
LUNA （渡辺 瑠奈）
モデル経験で磨かれた長い手足を活かしたダイナミックな表現が真骨頂。ステージに強烈な迫力をもたらすダイナミック・ルーキーとして、グループのビジュアルインパクトを担う。
【GPPオフィシャルアカウント】
オフィシャルサイト：https://gpp-official.jp/
オフィシャルX：https://x.com/gpp_fly
オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/gpp_fly_official/
オフィシャルYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@gpp_fly_official
オフィシャルTikTok：https://www.tiktok.com/@gpp_fly_official
【お問い合わせ】
＜アーティスト関連＞
■SM ENTERTAINMENT JAPAN エンターテインメント本部
お問い合わせフォーム https://gpp-official.jp/contact/
＜リリースイベントの主催・内容関連＞
■ワーナーミュージック・ジャパン カスタマー・サービス・センター
お問い合わせフォーム https://wmg.jp/inquiry.php
（受付時間 10:00-18:00 土日祝日弊社休業日除く）