【東急Sレイエス フットボールスクール 池袋】REYES CUP2602

東急Sレイエス フットボールスクール 池袋では、地域チームが参戦するフットサル大会『REYES CUP』を開催いたします。

今回は地域チームだけが参加できます！

ぜひ優勝を目指して戦いませんか！？

皆様のご参加をお待ちしております。

■内容

地域チームが参戦するフットサル大会を開催いたします。

※大会形式は6チーム1回総当たりもしくは4チーム2回総当たりで7分を5・6試合を予定していますが、変更する場合がございます。

■対象

小学1～4年生の会員・非会員・地域チーム

※2チームエントリー希望の場合は、空きがあれば可能といたしますので、希望の旨を備考にご入力ください。

■スケジュール

〇2026年2月11日(水祝)

・12:00～15:00 U-9(小学2・3年生)

〇2026年2月23日(月祝)

・14:00～16:30 U-8(小学1・2年生)

・16:30～19:00 U-10(小学3・4年生)

■定員

・個人：各8名

・チーム：2月11日(水祝) 5チーム

2月23日(月祝) 3チーム

※最少催行数：各5名、各1チーム(開催1週間前判断)

■場所

アディダスフットサルパーク池袋

・住所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-5-7

ヤマダデンキ LABI池袋本店6F／屋上

アディダスフットサルパーク池袋内

※JR線「池袋駅」より徒歩3分

・電話番号 03-5953-2270

・営業時間 【平日】15:00～23:00【土日祝】10:30～23:00

・休館日 年末年始・臨時メンテナンス時など

■料金(税込)

・会員：2,750円／回

・非会員：3,300円／回

・チーム：7,700円／回

※非会員の方は会員のお友達と一緒に参加すると、会員価格でご参加いただけます。

※個人の方は事前にオンライン決済、チームの方は参加当日にフロントにてお支払いください。(現金・クレジット・交通系IC)

■持ち物

・運動できる格好

・シューズ(スパイク以外)

・レガース

・飲み物

・タオル

■その他

■チャレンジポイント

会員限定のチャレンジポイント対象イベントです。

≫詳細はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/campaign/every_year/challenge_point.html)

・雨天時は開始2時間前に中止または実施の判断をいたします。

天候不良の場合はお電話にてご連絡いたします。

・本イベントのクラス空き状況は学年により異なり、定員に達しているクラスはキャンセル待ちとなります。

・キャンセルの際は必ずマイページよりお申込みをお願いいたします。

・前日20時以降のキャンセルは、キャンセル料として全額お支払いとなります。

・本イベントは保険対象外となりますので、必要でございましたら各ご家庭で保険の加入をお願いいたします。

■お申込み

※初めて当スクールのプログラムに参加される非会員の方は、下記のボタンをクリックするとマイページ登録のページに進みますので、まずはマイページ登録とお子様の情報及びクレジットカードのご入力をお願いいたします。

マイページ登録後、予約ボタンよりお申込みください。

チームの方は下記のエントリーフォームよりお申込みください。

マイページ登録済みの方 :https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/reserve/schedule/7/11/?_gl=1%2aaepmmd%2a_gcl_au%2aMjAwMzYwNTk1Ny4xNzY1MjQ1MjY0%2a_ga%2aMTIxMjQzMDkyOS4xNzQ5NTMzNzY3%2a_ga_LHTSP0G23K%2aczE3NjkwNjU5NTQkbzMxMyRnMSR0MTc2OTA2NjQwOSRqNjAkbDAkaDA.#_ga=2.138077232.1049380599.1768820739-1212430929.1749533767マイページ未登録の方 :https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/home#_ga=2.138077232.1049380599.1768820739-1212430929.1749533767チーム 2/11 小学2・3年生 :https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2025_year/reyes_cup_260211_23/team/entry_9.htmlチーム 2/23 小学1・2年生 :https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2025_year/reyes_cup_260211_23/team/entry_8.htmlチーム 2/23 小学3・4年生 :https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2025_year/reyes_cup_260211_23/team/entry_10.html

■お問い合わせ

お問い合わせはこちら :https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/contact.html

■詳細URL

https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2025_year/reyes_cup_260211_23.html