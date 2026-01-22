【東急Sレイエス フットボールスクール 池袋】REYES CUP2602

写真拡大

東急スポーツシステム株式会社


　東急Sレイエス フットボールスクール 池袋では、地域チームが参戦するフットサル大会『REYES CUP』を開催いたします。


　今回は地域チームだけが参加できます！


　ぜひ優勝を目指して戦いませんか！？


　皆様のご参加をお待ちしております。



■内容


　地域チームが参戦するフットサル大会を開催いたします。


※大会形式は6チーム1回総当たりもしくは4チーム2回総当たりで7分を5・6試合を予定していますが、変更する場合がございます。



■対象


　小学1～4年生の会員・非会員・地域チーム


※2チームエントリー希望の場合は、空きがあれば可能といたしますので、希望の旨を備考にご入力ください。



■スケジュール


〇2026年2月11日(水祝)


・12:00～15:00 U-9(小学2・3年生)


　


〇2026年2月23日(月祝)


・14:00～16:30 U-8(小学1・2年生)


・16:30～19:00 U-10(小学3・4年生)



■定員


・個人：各8名


・チーム：2月11日(水祝) 5チーム


　　　　　2月23日(月祝) 3チーム


※最少催行数：各5名、各1チーム(開催1週間前判断)



■場所


　アディダスフットサルパーク池袋


・住所　　　〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-5-7


　　　　　　ヤマダデンキ LABI池袋本店6F／屋上


　　　　　　アディダスフットサルパーク池袋内


　　　　　　※JR線「池袋駅」より徒歩3分


・電話番号　03-5953-2270


・営業時間 【平日】15:00～23:00【土日祝】10:30～23:00


・休館日　　年末年始・臨時メンテナンス時など



■料金(税込)


・会員：2,750円／回


・非会員：3,300円／回


・チーム：7,700円／回


※非会員の方は会員のお友達と一緒に参加すると、会員価格でご参加いただけます。


※個人の方は事前にオンライン決済、チームの方は参加当日にフロントにてお支払いください。(現金・クレジット・交通系IC)



■持ち物


・運動できる格好


・シューズ(スパイク以外)


・レガース


・飲み物


・タオル



■その他


■チャレンジポイント


　会員限定のチャレンジポイント対象イベントです。


≫詳細はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/campaign/every_year/challenge_point.html)



■その他


・雨天時は開始2時間前に中止または実施の判断をいたします。


　天候不良の場合はお電話にてご連絡いたします。


・本イベントのクラス空き状況は学年により異なり、定員に達しているクラスはキャンセル待ちとなります。


・キャンセルの際は必ずマイページよりお申込みをお願いいたします。


・前日20時以降のキャンセルは、キャンセル料として全額お支払いとなります。


・本イベントは保険対象外となりますので、必要でございましたら各ご家庭で保険の加入をお願いいたします。



■お申込み


※初めて当スクールのプログラムに参加される非会員の方は、下記のボタンをクリックするとマイページ登録のページに進みますので、まずはマイページ登録とお子様の情報及びクレジットカードのご入力をお願いいたします。


　マイページ登録後、予約ボタンよりお申込みください。


　チームの方は下記のエントリーフォームよりお申込みください。




マイページ登録済みの方 :
https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/reserve/schedule/7/11/?_gl=1%2aaepmmd%2a_gcl_au%2aMjAwMzYwNTk1Ny4xNzY1MjQ1MjY0%2a_ga%2aMTIxMjQzMDkyOS4xNzQ5NTMzNzY3%2a_ga_LHTSP0G23K%2aczE3NjkwNjU5NTQkbzMxMyRnMSR0MTc2OTA2NjQwOSRqNjAkbDAkaDA.#_ga=2.138077232.1049380599.1768820739-1212430929.1749533767
マイページ未登録の方 :
https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/home#_ga=2.138077232.1049380599.1768820739-1212430929.1749533767
チーム 2/11 小学2・3年生 :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2025_year/reyes_cup_260211_23/team/entry_9.html
チーム 2/23 小学1・2年生 :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2025_year/reyes_cup_260211_23/team/entry_8.html
チーム 2/23 小学3・4年生 :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2025_year/reyes_cup_260211_23/team/entry_10.html



■お問い合わせ


お問い合わせはこちら :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/contact.html


■詳細URL


　https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2025_year/reyes_cup_260211_23.html