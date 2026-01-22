【東急Sレイエス フットボールスクール 池袋】REYES CUP2602
東急Sレイエス フットボールスクール 池袋では、地域チームが参戦するフットサル大会『REYES CUP』を開催いたします。
今回は地域チームだけが参加できます！
ぜひ優勝を目指して戦いませんか！？
皆様のご参加をお待ちしております。
■内容
地域チームが参戦するフットサル大会を開催いたします。
※大会形式は6チーム1回総当たりもしくは4チーム2回総当たりで7分を5・6試合を予定していますが、変更する場合がございます。
■対象
小学1～4年生の会員・非会員・地域チーム
※2チームエントリー希望の場合は、空きがあれば可能といたしますので、希望の旨を備考にご入力ください。
■スケジュール
〇2026年2月11日(水祝)
・12:00～15:00 U-9(小学2・3年生)
〇2026年2月23日(月祝)
・14:00～16:30 U-8(小学1・2年生)
・16:30～19:00 U-10(小学3・4年生)
■定員
・個人：各8名
・チーム：2月11日(水祝) 5チーム
2月23日(月祝) 3チーム
※最少催行数：各5名、各1チーム(開催1週間前判断)
■場所
アディダスフットサルパーク池袋
・住所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-5-7
ヤマダデンキ LABI池袋本店6F／屋上
アディダスフットサルパーク池袋内
※JR線「池袋駅」より徒歩3分
・電話番号 03-5953-2270
・営業時間 【平日】15:00～23:00【土日祝】10:30～23:00
・休館日 年末年始・臨時メンテナンス時など
■料金(税込)
・会員：2,750円／回
・非会員：3,300円／回
・チーム：7,700円／回
※非会員の方は会員のお友達と一緒に参加すると、会員価格でご参加いただけます。
※個人の方は事前にオンライン決済、チームの方は参加当日にフロントにてお支払いください。(現金・クレジット・交通系IC)
■持ち物
・運動できる格好
・シューズ(スパイク以外)
・レガース
・飲み物
・タオル
■その他
■チャレンジポイント
会員限定のチャレンジポイント対象イベントです。
≫詳細はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/campaign/every_year/challenge_point.html)
■その他
・雨天時は開始2時間前に中止または実施の判断をいたします。
天候不良の場合はお電話にてご連絡いたします。
・本イベントのクラス空き状況は学年により異なり、定員に達しているクラスはキャンセル待ちとなります。
・キャンセルの際は必ずマイページよりお申込みをお願いいたします。
・前日20時以降のキャンセルは、キャンセル料として全額お支払いとなります。
・本イベントは保険対象外となりますので、必要でございましたら各ご家庭で保険の加入をお願いいたします。
■お申込み
※初めて当スクールのプログラムに参加される非会員の方は、下記のボタンをクリックするとマイページ登録のページに進みますので、まずはマイページ登録とお子様の情報及びクレジットカードのご入力をお願いいたします。
マイページ登録後、予約ボタンよりお申込みください。
チームの方は下記のエントリーフォームよりお申込みください。
マイページ登録済みの方 :
https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/reserve/schedule/7/11/?_gl=1%2aaepmmd%2a_gcl_au%2aMjAwMzYwNTk1Ny4xNzY1MjQ1MjY0%2a_ga%2aMTIxMjQzMDkyOS4xNzQ5NTMzNzY3%2a_ga_LHTSP0G23K%2aczE3NjkwNjU5NTQkbzMxMyRnMSR0MTc2OTA2NjQwOSRqNjAkbDAkaDA.#_ga=2.138077232.1049380599.1768820739-1212430929.1749533767
マイページ未登録の方 :
https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/home#_ga=2.138077232.1049380599.1768820739-1212430929.1749533767
チーム 2/11 小学2・3年生 :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2025_year/reyes_cup_260211_23/team/entry_9.html
チーム 2/23 小学1・2年生 :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2025_year/reyes_cup_260211_23/team/entry_8.html
チーム 2/23 小学3・4年生 :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2025_year/reyes_cup_260211_23/team/entry_10.html
■お問い合わせ
お問い合わせはこちら :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/contact.html
■詳細URL
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2025_year/reyes_cup_260211_23.html