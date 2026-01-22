巨大な剣の重さが運命を決めるアクションパズル・メトロイドヴァニア『GIGASWORD』、Nintendo Switch／PS5向けパッケージ版が2026年4月23日より日本国内にてリリース決定！

SOFTSOURCE PTE LTD(C) 2026 Studio Hybrid.

アクションパズル・メトロイドヴァニア『GIGASWORD』

2026年4月23日、日本向けに発売決定！

2026年1月22日



シンガポールを拠点とするSoft Sourceは、Akupara Gamesおよび開発スタジオ Studio Hybrid とのパートナーシップのもと、アクションパズル・メトロイドヴァニア『GIGASWORD（ギガソード）』のNintendo Switch(TM)およびPlayStation(R)5向けパッケージ版を、日本のプレイヤーの皆様にお届けすることを発表いたします。



『GIGASWORD』は、2026年4月23日より全国の小売店にて販売開始予定です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WWiraRc3XLQ ]

世界の均衡が崩れ去る前に、彼はそれを取り戻すことができるのか？

『GIGASWORD』は、巨大な剣「ギガソード」の重さを操り、知恵と力の狭間で戦うアクションパズル・メトロイドヴァニアです。

剣の力こそが、すべての運命を左右します。

飢饉と疫病に苦しむ都市「トーンハート」では、人類が最後の希望を一つの策に託します。



それは、古代の塔「ネストリウム」へ侵攻し、ノクターンを討ち、神の結晶「グノーシス」を手に入れること。

グノーシスは、手にした者に繁栄をもたらすとされ、何世代にもわたり人類が追い求めてきた存在でした。

しかし、その安息の地が荒らされたことで、太古の力が目覚め、現実そのものを破壊しかねない邪悪な存在が解き放たれてしまいます。

主人公エズラは、破滅的な結末を阻止するため、時間内にネストリウムの頂へ辿り着くことができるのか。



それとも、人類の無知が世界を滅亡へと導いてしまうのか--。

製品情報

タイトル：『GIGASWORD（ギガソード）』

ジャンル：アクション／パズル

対応機種：PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)

CEROレーティング：B

発売日：2026年4月23日

価格：3,500円（税別）

対応言語: こちらのタイトルは日本語, 英語, フランス語, ドイツ語, スペイン語, ポルトガル語, ロシア語, 中国語 (簡体字), 中国語 (繁体字)に対応しております。

Soft Source Publishingについて

Soft Source Pte Ltd(https://www.softsourcepublishing.com/)はシンガポールに拠点を置くパブリッシャーで、国際的なゲーム開発者やパブリッシャーからアジア向けにプレミアムなローカライズコンテンツを提供することに注力しています。最近では、『Caravan SandWitch』や『Cabernet』、そして『DreadOut Remastered Collection』や『Everdream Valley』など、さまざまなゲームを発売・リリースしています。

＊上記の情報は現プレスリリース発行日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ:

Soft Source Pte Ltd (担当: pr@softsource.sg もしくは

Natalyn Soh | Community and PR Executive at Soft Source、natalyn@softsource.sg まで)

販売に関するお問い合わせは、sales@softsource.sg までご連絡ください。