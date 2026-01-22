『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』『グラクロ』ニューイヤーフェス2026 第2弾 開催中！新キャラ「【自由な刃】鉄血のモノ」登場

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、スマートフォン向けシネマティックアドベンチャーRPG『七つの大罪 ～光と闇の交戦（ひかりとやみのグランドクロス）～』（略称：グラクロ）において、1月22日（木）に、新キャラ「【自由な刃】鉄血のモノ」が登場することをお知らせいたします。

◆スペシャルステップアップガチャ開催

新キャラ「【自由な刃】鉄血のモノ」が登場する「スペシャルステップアップガチャ」を開催いたします。最大10 STEPまで引くことができ、STEP 2&7に到達するとダイヤ1個の使用で11連ガチャを引くことができます。

また、STEP 5到達でSSRキャラを1体、STEP 10到達で新キャラ1体を受け取ることができます。ぜひこの機会に手に入れてください。

・イベント期間：メンテナンス後 ～ 2月5日 (木)メンテナンス前まで



ニューイヤーフェス2026第2弾では、他にも以下のイベントを開催しております。

本アップデートでは「煉獄 メリオダス」や「不屈のエスカノール」、「ランスロット」の限定コスチュームが手に入る「地下迷宮シーズン21」の開催や「【取り戻した心】ハイ・ジャック ゴウセル」のLR進化解放などを実施しております。

本アップデートやイベントの詳細については、公式サイトのお知らせや公式Xをご確認ください。

◆『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』とは◆

『七つの大罪 ～光と闇の交戦（ひかりとやみのグランドクロス）～』は、鈴木央氏原作のコミックを映像化した大人気TVアニメ『七つの大罪』の世界をスマートフォンで体験できるシネマティックアドベンチャーRPGです。ゲームタイトルに使用している「グランドクロス（交戦）」とは、〈七つの大罪〉と闇の勢力間の巨大な戦いの前兆を暗示しており、TVアニメ『七つの大罪』の世界観を徹底的に再現した作品となっております。

◆『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』について◆

［ タイトル ］ 七つの大罪 ～光と闇の交戦～

［ ジャンル ］ シネマティックアドベンチャーRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble F&C Inc.

［ 対応OS ］iOS ／ Android

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2019年6月4日

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記の全てのコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc. All Rights Reserved.

もしくは、下記のコピーライトを明記してください。

(C)NS,K/TSDSRP,M (C)NS,K/TSDSDJP,TX (C)NS,K/TSDSFKAP

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

◆TVアニメ『七つの大罪』シリーズについて

鈴木央氏原作の漫画『七つの大罪』は、シリーズ累計発行部数5,500万部を超える大ヒット作品です。

2014年10月にテレビアニメ化され、その後も高い人気を誇りました。

続編として、2018年にTVアニメ第2期『七つの大罪 戒めの復活』、2019年10月にTVアニメ第3期『七つの大罪 神々の逆鱗』が放送。そして、2021年1月には物語の最終章となるTVアニメ第4期『七つの大罪 憤怒の審判』が放送されました。

原作漫画は2020年に完結しましたが、続編となる『黙示録の四騎士』が2021年に連載開始。2023年にTVアニメ化され、2024年10月6日よりTVアニメ第2期が放送されました。現在好評配信中です。

■ 「七つの大罪 黙示録の四騎士」アニメ公式サイト

https://7sins-4knights.net/

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会