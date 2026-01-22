TVアニメ「メイドさんは食べるだけ」放送局＆配信決定！PV第１弾公開！そら＆杏キャスト解禁！OP＆EDアーティスト解禁！さらに、特別試写会の開催も決定!!

食べるだけを見てるだけ。非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメ「メイドさんは食べるだけ」（原作 前屋進/講談社「コミックDAYS」連載）の放送局＆配信サービスが決定！4月より、TOKYO MX、読売テレビ、BS朝日にて放送開始！ dアニメストア他、各サービスにて配信予定！そしてPV第１弾が公開！そら＆杏のキャラクター＆キャスト解禁、さらにオープニング＆エンディングアーティストも発表！！さらにさらに、３話まで観られる「無料ご招待 特別試写会」の開催が決定！！！4月放送開始を控え、ますます盛り上がる「メイドさんは食べるだけ」にぜひご注目ください！！



放送局＆配信決定！！

2026年4月より、TOKYO MX、読売テレビ、BS朝日にて放送開始！ dアニメストア他、各サービスにて配信予定！



PV第１弾公開！OP音源も初解禁！！

PV第１弾が公開！！ majikoが歌うオープニング主題歌 「リボン」に乗せて、「メイ食べ」に登場する魅力的なキャラクターたちそして世界観を感じられる内容となっています！！


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LAcKE_bDEeg ]








そら＆杏キャスト解禁！！

遠藤そら（CV：石上静香）、信月杏（CV：五十嵐裕美）のキャラクター＆キャスト解禁！！各キャストからのコメントも到着！！



遠藤そら（CV:石上静香）

通学路でスズメと出会ってから、スズメのことが気になっている男子高校生。それから、何かとスズメと縁がある。





＜石上静香さんコメント＞


遠藤そらくんを演じさせていただきます、石上静香です。


主人公のスズメちゃんが本当に可憐で愛おしくて…お食事してるシーンは毎回「美味しいね～！もっとたくさん食べて～！！」とニコニコしながら見守っております。(笑)


私が演じるそらくんは、クールで口下手な可愛らしい男子高校生です。


美味しそうなご飯に可愛いメイドさん、甘酸っぱい青春…ご覧になる方々へ空腹とトキメキをお届けします。アニメの放送をお楽しみに！







信月 杏（CV:五十嵐裕美）

スズメと同じアパートの２０２号室に住む大学生。とある出来事でスズメを助けたことが縁で仲良くなる。





＜五十嵐裕美さんコメント＞


可愛いメイドのスズメちゃんたちと一緒に、美味しいご飯で心もお腹も満たされて笑顔になれる癒しの物語です！


原作の頃から大好きだった作品に、杏さんとして関わることができて本当に幸せです！


季節の香りやおいしいご飯の匂いまでしてきそうな素敵な世界を、ぜひアニメでも楽しんでくださいね！







オープニング＆エンディングアーティスト発表！

「メイ食べ」の世界を音で彩ってくれる オープニング主題歌majiko 「リボン」、エンディング主題歌ARCANA PROJECT 「しあわせフレーバー」に決定！！


各アーティストからのコメントも到着！！


■オープニング主題歌は、majiko 「リボン」


＜majiko コメント＞


この度、『メイドさんは食べるだけ』のOPに「リボン」という曲を書き下ろさせていただきました。


作品を読ませていただいたとき、なんて温かい世界なんだろう…！と、心がじんわりしたのを覚えています。


この気持ちはどこかで感じたことがあるな、と振り返ってみると、それはファンのみなさんとの交流でした。


「リボン」という曲は、主人公・スズメちゃんが日々の中から幸せを見つけ出していくような、まっすぐで明るい姿と、ファンのみなさんから寄せていただいた、たくさんのリボンのついた想いを重ねながら書いた楽曲です。


作品とともに、みなさんの日常にもそっと結ばれる一曲になれたら嬉しいです。




■エンディング主題歌はARCANA PROJECT 「しあわせフレーバー」に決定！！


＜ARCANA PROJECTコメント＞


『メイドさんは食べるだけ』のエンディング主題歌を担当させていただく、ARCANA PROJECTです。


「しあわせフレーバー」は食べることが大好きで、色々なものに目を輝かせるスズメちゃんをイメージした、あたたかくて可愛い楽曲です。


原作を読ませていただき、この作品にしかない幸せな雰囲気や、スズメちゃんの可愛さに心を掴まれました。


美味しいご飯を食べたときに感じる幸せでご機嫌な気持ちを、この楽曲と一緒に味わってもらえたら嬉しいです！



■エンディング主題歌CD情報


発売日：2026 年 4 月 22 日(水)



タイトル：TV アニメ『メイドさんは食べるだけ』エンディング主題歌「しあわせフレーバー」【初回限定盤】 / 【通常盤】 / 【アニメ盤】



アーティスト：ARCANA PROJECT



【初回限定盤】 LACM-34841(CD＋エムカード) / 2,530 円(10%税込) / 2,300 円(税抜)


エムカード収録内容：MV、およびメイキング映像


【通常盤】 LACM-24841(CD のみ) / 1,540 円(10%税込) / 1,400 円(税抜)


【アニメ盤】 LACM-24842(CD のみ) / 1,540 円(10%税込) / 1,400 円(税抜)


全形態共通 初回生産分 限定封入特典：ランダムトレーディングカード(全6種のうち1種)



レーベル：Lantis


発売元：株式会社バンダイナムコミュージックライブ


販売元：株式会社バンダイナムコフィルムワークス


無料ご招待！「メイドさんは食べるだけ」特別試写会 開催！

「メイドさんは食べるだけ」の本編が世界最速で観られる試写会が決定！オープニング映像も初公開！！第１話～第３話までを一挙に観られる試写会を応募してくれた方の中から抽選で無料ご招待！！来場者全員に特製A4クリアファイルのプレゼントや、ここでしか観られない スズメ役 市ノ瀬加那さん＆リコッタ役 須能千裕さんからのスペシャルビデオメッセージもあります！



■日時：2026年2月20日(金)　開場：18：30 上映開始：19：00



■会場：アニメイトシアター


（〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 北館B2F）



■応募期間


抽選応募：1月22日（木）～２月５日（木） 23：59


当選発表：2月9日（月）


※整理番号順 入場　席自由


※キャストの登壇はありません



その他、注意事項は、応募ページよりご確認ください


抽選応募はこちら


https://livepocket.jp/e/rqe19




アニメ『メイドさんは食べるだけ』作品基本情報

■放送情報


2026年4月より、TOKYO MX、読売テレビ、BS朝日にて放送開始！！


dアニメストア他、各サービスにて配信予定！



■スタッフ


原作：前屋進（講談社「コミックDAYS」連載）


監督：泉保良輔


シリーズ構成：高橋ナツコ・藤本冴香


キャラクターデザイン：阿部千秋


音響監督：森下広人


音響制作：ダックスプロダクション


音楽：北川勝利(ROUND TABLE)


音楽制作：ランティス


オープニング主題歌：majiko 「リボン」


エンディング主題歌：ARCANA PROJECT 「しあわせフレーバー」


アニメーション制作：EMTスクエア-ド・マジックバス




■キャスト


橘スズメ：市ノ瀬加那


リコッタ・フレスカ：須能千裕


小松菜々：河瀬茉希


遠藤そら：石上静香


信月 杏：五十嵐裕美




■イントロダクション


英国のお屋敷でメイドとして働くスズメは、ある出来事により、日本の一角にある小さなアパートで新生活を始めることに。


初めての日本での一人暮らしに、たくさん心配事もあるけれど、スズメは日本の食べ物に興味津々。颯爽とアパートを飛び出すと様々な食べ物や人々との出会いも。


食べるだけを見てるだけ。


それがこんなにも幸せ！


非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメはじまります！！



■公式HP


https://meitabe-anime.com/



■公式X


@lovetoeat_maid(https://x.com/lovetoeat_maid)（ハッシュタグ #メイ食べ）




(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会