ガンバ大阪×ヒュンメルの2026SSコラボアイテムを発表！

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、2026春夏シーズンのガンバ大阪とのコラボアイテムを発表。ガンバ大阪オフィシャルショップとヒュンメル公式オンランストアで、1月23日より予約受付を開始。ヒュンメルららぽーとEXPOCITY店などでの店頭販売は2月15日からスタートします。

- GAMBA OSAKA × hummel PLAY

今回もヘリテージとトレンドをミックスしたヒュンメルのライフスタイルコレクション「hummel PLAY（ヒュンメルプレイ）」とのコラボアイテムを展開。2026春夏シーズンは「Endless Summer」をテーマに、フレッシュなカラーリングやグラフィックをデザインに採用しています。

HMPトラックジャケット Price:\14,850(税込) Size：S-XO

「明治安田J1百年構想リーグ」で選手がアンセムジャケットとして着用するのはトラックジャケット。HOMEでは波型で描いたチェック柄のグラフィックジャケットを、AWAYではユニフォームとも合わせやすいスカイグレーとブルーで爽やかなカラーリングのジャケットを着用予定。胸のエンブレムワッペンが、選手とサポーターの一体感を高めます。

スウェットジャケット Price:\12,210(税込) Size：S-XO / クロスジャケット Price:\14,850(税込) Size：S-XO

選手が移動や練習の合間に着用するウェアも展開。軽くてソフトな風合いのスウェットフルジップジャケットや、撥水機能付きで季節の変わり目に活躍するクロスジャケットは、試合観戦にも最適。

HMP Tシャツ Price:\7,040(税込) Size：S-XO / HMPポロシャツ Price:\9,680(税込) Size：S-XO

夏に大活躍のTシャツやポロシャツは、デイリーにも着用しやすいソリッドなデザイン。観戦にはもちろん、試合がない日もガンバエンブレムと共に過ごしたいサポーターにおすすめです。

- GAMBA OSAKA× FOOTBALL PRO

ガンバ大阪の選手がキャンプから着用しているフットボールウェアには、汗をかいたときの肌への張り付きを軽減する素材やフットボール専用パターンを採用。快適な着心地と機能性でトレーニングをサポートします。

最新コラボアイテムは、ガンバ大阪オフィシャルショップとヒュンメル公式オンラインストアでは、1月23日から予約受付をスタート。ヒュンメルららぽーとEXPOCITY、ヒュンメル三井アウトレットパーク門真などでの店舗販売は2月15日からスタートします。

ガンバ大阪について

ガンバ大阪は、サッカーJ1リーグに所属するクラブチームで、スタジアムのある吹田市など、大阪府の北摂7市をホームタウンとし、北摂・北河内地域を活動エリアとしている。1980年創部の松下電器産業サッカー部を前身とし、Jリーグには開幕時の1993年より加盟するオリジナル10のひとつ。チーム名はイタリア語で脚を意味するGAMBAで、日本語の「頑張る」も掛け合わせている。2008年にはAFCチャンピオンズリーグで優勝。2014年の三冠など、9つのタイトルを獲得。クラブ30周年を迎えた2021年にリブランディングを実施。日本を代表するスポーツエクスペリエンスブランドを目指す。

【WEB SITE】https://www.gamba-osaka.net/

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/