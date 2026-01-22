【三重県伊賀市】地域おこし協力隊募集（林業１名）

伊賀市

伊賀市では、地域の豊かな森林を次世代に受け継ぐため、林業の新たな担い手として「地域おこし協力隊」を募集しています。

地域密着型の人材育成プロジェクトとして、西垣林業フォレスト株式会社と連携し、プロの技術を学ぶ機会を提供いたします。

【募集内容】

伊賀市地域おこし協力隊として、西垣林業フォレスト（株）の嘱託職員という雇用形態のもと、活動を通じて林業の基礎から最新の機械操作、効率的な作業道づくりなどを体系的に学びます。

伊賀流忍者発祥の地

（１）募集人員： 1名

（２）活動内容： 林業支援（現場でのOJT研修、資格取得、森林整備の実践等）

（３）応募について

１.応募先 伊賀市 産業農林部農林振興課 未来の山づくり推進室

２.応募締切 令和8年2月20日（金）午後5時必着

３.応募資格

・概ね20歳以上40歳以下の方

・三大都市圏をはじめとする都市地域等に居住し、採用後に伊賀市へ住民票を異動できる方

・林業に関心が高く、任期終了後も伊賀市に定住し、就林・起業する意欲のある方

・心身ともに健康で、普通自動車免許（AT限定不可）を所持し、PCの基本操作ができる方

４.応募方法

指定のエントリーシートに住民票の写し、免許証の写しを添えて、持参、郵送、または

メールで提出。

【詳細・エントリーシートのダウンロードはこちら】

https://www.city.iga.lg.jp/0000013674.html

（４）実施日・場所等

・採用（委嘱）予定日： 令和8年4月1日

・主な活動場所： 伊賀市内を中心とした山林

（西垣林業フォレスト(株) 三重事務所：伊賀市北山1560）

（５）選考方法

・1次選考（書類）： 2月末日

・2次選考（面接）： 3月10日（予定）

（６）その他

支援体制：月額給与に加え、家賃補助（最大5.6万円）あり。

そのほか、独立を支援する補助金制度（伊賀市自伐林家等支援事業補助金）、「伊賀市未来の山づくり協議会」への参画など、定住に向けた支援を行います。

林業の新たな未来を創り出す情熱をおもちの方、ご応募をお待ちしています！

【問い合わせ】

伊賀市産業農林部 農林振興課 未来の山づくり推進室

電話番号：0595-41-0934 メール：yamadukuri@city.iga.lg.jp