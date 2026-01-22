株式会社ダブルス・パートナーズ

株式会社ダブルス・パートナーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：福本 晶二）が提供する在庫一元管理ツール「EXLOG（エクスログ）」は、2026年1月22日（木）より「TikTok Shop」との公式連携を開始いたしました。

これにより、エクスログをご利用中の事業者は、TikTok Shopへの商品登録・在庫連携・受注処理が自動化されることにより、他モールとの在庫整合性を維持したまま、ソーシャルコマース領域への販売チャネル拡大が可能となります。

主な連携機能

・エクスログからTikTok Shopへの商品情報 （画像データ含む）の連携

・セールデータの連携

・受注・出荷情報の自動連携

・売上・注文データの自動連携

・各モール・ECサイト間での在庫リアルタイム連携

本連携により、従来は分断されていたSNS販売とEC運営の業務をシームレスにつなぎ、販売機会の最大化とオペレーション効率の向上を実現します。

また、オプション機能として、個人のお客さまへの出荷を当社が代行する「出荷代行サービス」も提供可能となり、個配ができないEC事業者様の出荷業務も支援します。

TikTok Shop連携の詳細については下記URLをご確認ください。

URL：https://www.wspartners.co.jp/service/exlog_tiktokshop.html

近年、TikTok Shopを活用したソーシャルコマースが急速に拡大しています。今回の連携により、EC事業者がより柔軟かつ戦略的にチャネルを拡げられるよう支援してまいります。

【EXLOG（エクスログ）について】

複数モール・自社ECの「商品情報」「売上」「在庫状況」をまとめて管理できる一元管理ツール。

優れた分析機能や独自ロジックによる自動在庫配分機能など、EC運営を効率化する多彩な機能を提供しています。

TikTok Shopとの連携を皮切りにZOZOTOWNやAmazon、楽天ファッションなど他ECモールとの連携も可能です。

URL：https://www.wspartners.co.jp/service/exlog.html

導入に関して、詳しくは下記までお問い合わせください。

【会社概要】

株式会社ダブルス・パートナーズ

本社：東京都渋谷区宇田川町3-5 Spark SHIBUYA 3階

代表取締役：福本 晶二

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社ダブルス・パートナーズ 広報

URL：https://www.wspartners.co.jp/contactus.html