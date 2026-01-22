【最大50％OFF】両手に、ぬくもりというご褒美を。毎日をやさしく支えるRORRYの充電式カイロが特別価格で登場

Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd

寒さが厳しい冬、冷えた指先にそっと温もりが戻る瞬間は、一日の中でも小さな「ご褒美」のような時間。

RORRYは、両手を同時に温められる2個セットの充電式カイロN1-10000(https://amzn.to/3Z3LTxv)を、2026年1月20日（月）より期間限定の特別価格にて販売いたします。

通勤やお出かけ、屋外イベントはもちろん、おうち時間やカフェでのひとときまで。

毎日の冷え対策を、もっとやさしく、もっと心地よいものへと導くアイテムです。

■ 両手にひとつずつ。分けて使える2個セット

マグネットで簡単に分離でき、左右の手にひとつずつ使用可能。

「片手だけ冷たい」という冬特有のストレスを軽減し、

外出時も快適に過ごせます。

■ 大容量10000mAh。最長約10時間のあたたかさ

2個セット合計10000mAhの大容量設計。

長時間の通勤・通学やお出かけでも、

温もりが続く安心感を提供します。

■ 4段階温度調整 × 360°全面発熱

低温から高温まで4段階で温度調整が可能。

本体全体が発熱する360°構造により、

手のひらから指先までムラなく包み込むように温めます。

■ 置くだけ簡単。2個同時に充電できる専用スタンド

付属の充電スタンドにセットするだけで、

2個を同時に約3時間でフル充電。

忙しい日常でも使いやすさを追求しました。

■ 上質なアルミ合金ボディと選べる5色

ブラック／シルバー／ピンク／パープル／ブルーの5色展開。

シンプルで上品なデザインは、

自分用にはもちろん、冬のギフトとしても最適です。

■ 期間限定キャンペーン概要

キャンペーン期間

2026年1月20日（月）16:00 ～ 2026年2月3日（火）23:59

通常価格

3,999円（税込）

キャンペーン価格

・セール価格：2,849円（税込）

・30％OFFクーポン併用後：1,994円（税込）

クーポンコード

RORRYN17

対象商品

RORRY 充電式カイロ 10000mAh（2個セット）(https://amzn.to/3Z3LTxv)

販売ページ

【Amazon】

https://amzn.to/3Z3LTxv

【楽天市場】

https://a.r10.to/hY2V4Y

両手を包み込む温もりが、

冬の一日を、少しやさしくしてくれる。

この冬だけの特別価格で、

毎日の冷え対策を、もっと心地よいものにしてみませんか。