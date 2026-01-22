【最大50％OFF】両手に、ぬくもりというご褒美を。毎日をやさしく支えるRORRYの充電式カイロが特別価格で登場
寒さが厳しい冬、冷えた指先にそっと温もりが戻る瞬間は、一日の中でも小さな「ご褒美」のような時間。
RORRYは、両手を同時に温められる2個セットの充電式カイロN1-10000(https://amzn.to/3Z3LTxv)を、2026年1月20日（月）より期間限定の特別価格にて販売いたします。
通勤やお出かけ、屋外イベントはもちろん、おうち時間やカフェでのひとときまで。
毎日の冷え対策を、もっとやさしく、もっと心地よいものへと導くアイテムです。
■ 両手にひとつずつ。分けて使える2個セット
マグネットで簡単に分離でき、左右の手にひとつずつ使用可能。
「片手だけ冷たい」という冬特有のストレスを軽減し、
外出時も快適に過ごせます。
■ 大容量10000mAh。最長約10時間のあたたかさ
2個セット合計10000mAhの大容量設計。
長時間の通勤・通学やお出かけでも、
温もりが続く安心感を提供します。
■ 4段階温度調整 × 360°全面発熱
低温から高温まで4段階で温度調整が可能。
本体全体が発熱する360°構造により、
手のひらから指先までムラなく包み込むように温めます。
■ 置くだけ簡単。2個同時に充電できる専用スタンド
付属の充電スタンドにセットするだけで、
2個を同時に約3時間でフル充電。
忙しい日常でも使いやすさを追求しました。
■ 上質なアルミ合金ボディと選べる5色
ブラック／シルバー／ピンク／パープル／ブルーの5色展開。
シンプルで上品なデザインは、
自分用にはもちろん、冬のギフトとしても最適です。
■ 期間限定キャンペーン概要
キャンペーン期間
2026年1月20日（月）16:00 ～ 2026年2月3日（火）23:59
通常価格
3,999円（税込）
キャンペーン価格
・セール価格：2,849円（税込）
・30％OFFクーポン併用後：1,994円（税込）
クーポンコード
RORRYN17
対象商品
RORRY 充電式カイロ 10000mAh（2個セット）(https://amzn.to/3Z3LTxv)
販売ページ
【Amazon】
https://amzn.to/3Z3LTxv
【楽天市場】
https://a.r10.to/hY2V4Y
両手を包み込む温もりが、
冬の一日を、少しやさしくしてくれる。
この冬だけの特別価格で、
毎日の冷え対策を、もっと心地よいものにしてみませんか。