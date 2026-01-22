PROJECT YOUが【Rolling Stone Korea x MISAMO】の特設POP-UPイベントにて公式コラボアパレルラインのリリースを発表！
株式会社レ・スタ(本社︓東京都世田谷区、代表取締役︓平野敦子)が2026年2月7日よりGinzaNovo7階特設会場で開催されるPOPUPイベント【Rolling Stone Korea x MISAMO】の公式コラボグッズの販売を発表。
MISAMO(Mina/Sana/Momo)の3人と人気アーティストの古塔つみが書き下ろしたデザインを採用し,
Rolling Stone Korea スペシャル４号のPOPUPイベントにコラボグッズの発売が決まった。
株式会社レ・スタの大型プロジェクト「PROJECT YOU」のブランドとして展開していく。
＜PROJECT YOU＞とは︖
様々なアーティストや著名人とコラボを行い新しいムーブメントを作っていくプロジェクト【PROJECT YOU 】
PhotographerのLeslie keeとのミュージシャンとのコラボフォト企画やラジオ番組(URBAN TUNE RADIO)で著名人との
コラボ企画をはじめ今後様々な企画を進めていき世界に向けて日本のアーティストや著名人を発信していくプロジェクト。
■Artwork by COTOH
Rolling Stone Korea A~ MISAMOのコラボアートワークは人気アーティスト古塔つみが担当！
様々なミュージシャンやブランドとのコラボは、
一目見て古塔つみと分かる作品で繊細なタッチは⽼若男女に人気である。そんな古塔つみが書き下ろした
MISAMOの3人は存在感抜群の本人達の可愛さと美しさを存分に表現している作品となっている。
■オリジナルボディー
今回のコラボアパレルのボディーはPROJECT YOUが生地や素材にこだわり抜いたオリジナルボディーを使用し着心地や
使い心地をとことんまで追求。長く愛用していただける様細部まで拘った商品となります。
またメンバーカラーにも拘りMISAMOの3人のカラー
「MiNA ミントグリーン」「SANA パープル」「MOMO ピンク」と、それぞれのアーティストに合わせたカラー展開を実現。
■MISAMO x Rolling Stone x PROJECT YOU x COTOH
・S/S T-shirts 全5⾊サイズ︓M / L /XL
各￠D8,800(税別）
・HOODIE 全4⾊サイズ︓M / L /XL
各￠D13,800(税別）
・Canvas Tote Bag 全5⾊サイズ︓One Size
各￠D3,900(税別）
＜PROJECT YOU SNSアカウント＞
■INSTAGRAM : @PROJECT【YOU】
https://www.instagram.com/project_____you?
■YouTube : @PROJECT03YOU
https://youtube.com/@project03you?si=ZsyQbLBuV3-FAVWH
＜お問い合わせ先＞
project03you@gmail.com
▼特設イベント詳細
開催期間：2026年2月7日（土）～2026年3月8日（日）
11:00(開場)～20:10(最終入場)/21:00(閉場)
※開場時間11:00以降最終入場20:10までお好きなお時間にご入場いただけます。
※7階特設会場へは11:15より入場を予定しております。
※あくまで予定となり予告なく変更になる可能性がございます
会場：GinzaNovo7階特設会場
（ 〒104-0061 東京都中央区銀座５丁目２-1 ）
https://www.ginzanovo.com
アクセス
東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」C2・C3出口徒歩1分
日比谷線・千代田線「日比谷駅」A1出口徒歩2分
都営地下鉄三田線「日比谷駅」A1出口徒歩2分
JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」銀座口徒歩4分
＜入場方法＞
チケットぴあにてご購入いただいた「SPECIAL BOX引換券(特設イベント入場権利付き)」を、特設イベント会場にてご提示いただき、ご入場いただきます。※チケットご購入時にご指定いただいた日程のみ有効となります。
受付開始︓2026年1月20日（⽕）17:00～(先着制)
▼チケットぴあ受付ページ
https://w.pia.jp/t/misamo-rs/
※予定枚数に達し次第、受付終了となります。
※あくまで予定となり予告なく変更になる可能性がございます。
※「SPECIAL BOX引換券(特設イベント入場権利付き)」購入には別途手数料等が必要です。
オフィシャルサイト：https://www.rollingstone-misamo.com/
SNS X：https://x.com/misamo38348
Instagram：https://www.instagram.com/rskmsm2026/
＜本イベントに関するお問い合わせ＞
Rolling Stone Korea×MISAMO 実行委員会
メールアドレス：msm.rs.contact@gmail.com
(月ー金12:00～18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く)