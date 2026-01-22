“3歩”で踊れる社交ダンスで「フォロワーシップ」を体感。法人向け体験型研修「Waltz For Business」をリリース！モニター価格は先着５社限定！！

株式会社ソーシャルヘッジホッグ

株式会社ソーシャルヘッジホッグ（本社：東京都荒川区、代表取締役：棚橋健）は、ビジネスにおける「フォロワーシップ」と「能動的なコミュニケーション」を、社交ダンスを通じて体得する体験型研修サービス「Waltz For Business」を、本日より正式に提供開始いたします。

座学を排除し、社交ダンス「ワルツ」の基本ステップを通じて、相手の意図を汲み取る力や、第一印象を決定づける正しい姿勢の習得を支援。福利厚生や健康経営の側面からも企業の組織力強化に貢献します。

Waltz For Businessとは？

3拍子の円舞曲「ワルツ」による体験型オフライン研修。3歩で構成された簡単なワルツのステップを踊る体験をすることで、業務に必要なコミュニケーションスキルを体感から学ぶことができます。指導経験豊富な講師を派遣し、10名～100名程度での研修を実施します。

なぜ今、社交ダンス研修なのか？

現代のビジネスシーンでは、テレワークの普及により非言語コミュニケーションの機会が減少し、チーム内の「心理的安全性の低下」や「指示待ち社員の増加」が課題となっています。

本サービスでは、以下の2つのアプローチでこれらの課題を解決します。

・ 心理的アプローチ: 社交ダンスの本質である「リード＆フォロー」を体感することで、相手を尊重しつつ自律的に動く「能動的なフォロワーシップ」を育成します。

・ 身体的アプローチ: 「姿勢」を正すことで、メラビアンの法則に基づく第一印象の向上と、デスクワークによる不調の改善を図ります。

社交ダンスのリード&フォローは、リアクション側であるフォロワーが 受動的に待っているだけでは上手くいかない仕組みになっています。 フォロワーシップの本質は受動ではなく能動です。いつでも動き出す準備を怠らず、リーダーのアクションを感じ取りにいく能動的な姿勢が重要となります。これは社内のチームにおいてのみならず、社外や全ての人とのコミュニケーションに通じる考え方です。リーダーシップの重要性が叫ばれやすい現代社会で、同じくらい重要なフォロワーシップにフォーカスした研修は企業成長の鍵となりうるのではないでしょうか。

先着５社限定！正規価格の半額にてご案内

Waltz For Businessは、実施実績の少ない新たなスタイルでの研修のため、お申し込みが確定順に先着５社限定でモニター価格を提案いたします。正規価格の半額にて本研修をご実施いただけますので、ご検討の法人様はお早めにお申し込みください。また資料請求をご希望のご担当社様は下記よりお問い合わせをお願いします。

お申し込み/資料請求はこちら

https://www.social-hedgehog.com/followership/

【株式会社ソーシャルヘッジホッグ 概要】

会社名:株式会社ソーシャルヘッジホッグ

代表者:代表取締役 棚橋健

設立:2022 年 2 月

本店所在地:東京都荒川区西日暮里 2-26-10・5 階

事業内容:アスリートマネジメント事業、舞踏会イベント企画運営

https://www.social-hedgehog.com