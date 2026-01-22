ラブライブ！シリーズ２作品のコラボ ポップアップストア開催「ラブライブ！×ラブライブ！サンシャイン!! POP UP STORE　～μ′s×Aqours Special Collaboration～」

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークスは、『ラブライブ！』『ラブライブ！サンシャイン!!』2作品のコラボイラストがデザインされたグッズやオリジナル商品の販売を行う「ラブライブ！×ラブライブ！サンシャイン!! POP UP STORE ～μ's×Aqours Special Collaboration～」を、池袋 サンシャインシティの「バンダイナムコ Cross Store 東京」内にて、2026年2月6日(金)より2026年3月1日(日)までの期間限定で開催いたします。

期間中はμ's（『ラブライブ！』）とAqours（『ラブライブ！サンシャイン!!』）のメンバーによるコラボレーションイラスト8組と各メンバーのイラストを使用した新商品の販売や、等身大スタンディの展示を行います。

本催事の描き下ろしイラストは、μ’sとAqoursそれぞれがお互いのグループカラーをイメージした衣装を着用し、グループを横断した特別なコラボイラストとなっています。

さらに、清瀬赤目氏による、描き下ろしイラストも登場します。

また、店内商品をご購入のお客様に、ご購入金額3,000円（税込）ごとにオリジナル特典「ブロマイド（全26種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

(C)2013 プロジェクトラブライブ！ (C)2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!



■「ラブライブ！×ラブライブ！サンシャイン!! POP UP STORE

～μ's×Aqours Special Collaboration～」イベント概要

【開催場所】池袋 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル 3F

「バンダイナムコ Cross Store 東京」内（東京都豊島区東池袋3-1-3）フロアマップ

【開催期間】2026年2月6日(金)～3月1日(日)

【営業時間】10：00～21：00

※営業時間等は「バンダイナムコ Cross Store 東京」に準じて変更になる場合がございます。

※店内状況に応じて整理券配布など、入店制限を設ける場合もございます。予めご了承ください。

※店頭周辺での待機はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

【イベント内容】

●本イベント開催記念の描き下ろしイラストを使用したグッズ等、新商品を多数販売します。

商品詳細は後日公開予定です。

●店内商品をご購入のお客様に、ご購入金額3,000円（税込）ごとに

オリジナル特典「ブロマイド（全26種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

●コラボレーションイラスト8組の等身大スタンディの展示を行います。

【ご入場案内】

2月6日(金)、2月7日(土)、2月8日(日)は混雑が予想されるため、

事前予約（先着制）による入店制限を実施いたします。

＜事前予約（先着制）方法＞

ご予約のお申込みは「ナムコパークス」(運営：株式会社バンダイナムコアミューズメント)にて

承ります。ご利用には「ナムコパークス」の新規会員登録が必要となります。

※「ナムコパークス」新規会員登録は下記URLよりお手続きいただけます。

https://parks2.bandainamco-am.co.jp/ext/bandainamco_id_connect.html

＜事前予約（先着制）対象期間＞

◆2026年2月6日(金) 終日

◆2026年2月7日(土) 終日

◆2026年2月8日(日) 終日

※お1人様期間中1回のみのお申込みとなります。

＜事前予約（先着制）お申込み期間＞

◆2026年1月30日(金)18:00～

※各回予定数に達し次第終了となります。

※お申込みURLについては後日公開予定です。

＜注意事項＞

・お申込みページのご案内や注意事項を必ずお読みの上お申込みください。

・いかなる場合でも、入場チケットの再発行は一切いたしかねます。

・入場チケットの譲渡・転売・複製・偽造は禁止です。不正に入手したものは無効となります。

・入場チケットは、商品・特典の在庫を確約するものではございません。

・商品・特典は数量限定のため、品切れする場合がございます。

・スタッフの指示にご協力いただけない場合は入場をお断りさせていただく場合がございます。

・状況により開催期間や営業時間、実施内容の変更、また中止となる場合がございます。

ご案内につきましては、「A-on STORE 出張版」公式X (@A_on_realshop)」にて

お知らせいたします。

・掲載内容は予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

＜フリー入場のご案内＞

・2月9日(月)以降のご入場に関しては、フリー入場を予定しております。

※混雑状況に応じて入場規制や整理券の配布を行う場合がございますので予めご了承ください。

【主催】株式会社バンダイナムコフィルムワークス

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。

■『ラブライブ！』について

『ラブライブ！』は、「みんなで叶える物語」をキーワードにオールメディア展開するスクールアイドルプロジェクト、ラブライブ！シリーズの第１作です。2013年1月よりＴＶアニメ１期（全13話）、2014年４月よりTV アニメ２期（全13話）が放送。2015年6月には完全新作劇場版『ラブライブ！The School Idol Movie』が全国公開され話題となりました。また、本作中に登場する９人組スクールアイドル「μ’s」（ミューズ）を演じるキャストも、ライブやＣＤリリースなど多方面で活動。中でもアニメーションのライブパフォーマンスの再現が注目を集め、2015年12月には第66回ＮＨＫ紅白歌合戦に紅組で初出場を果たしました。

■『ラブライブ！サンシャイン!!』について

ラブライブ！シリーズの第2弾となる作品です。2016年7月よりTVアニメ1期（全13話）、2017年10月よりTVアニメ2期（全13話）を放送、2019年1月には劇場版アニメ『ラブライブ！サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow』を公開しました。物語の舞台である静岡県沼津市でも地域の魅力や情報発信を行うなど、さまざまな取り組みを展開しています。

「Aqours」（アクア）は『ラブライブ！サンシャイン!!』に登場する9人組のスクールアイドルグループ。2018年には第69回NHK紅白歌合戦に出演、また、2018年と2022年の2度、東京ドームにてワンマンライブを開催。2024年6月30日で9周年を迎え、「Aqours」 9人での最後のワンマンライブ”フィナーレライブ”を開催しました。また、最初で最後のドキュメンタリー映画『Aqours Documentary』が2025年9月に全国公開されました。

■ラブライブ！シリーズについて

「みんなで叶える物語」をテーマに、女子高校生が学校で活動するアイドル"スクールアイドル"を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。2010年に「ラブライブ！」プロジェクトが発表され、シリーズ15周年を迎えました。『ラブライブ！』、『ラブライブ！サンシャイン!!』、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』、『ラブライブ！スーパースター!!』、『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』、『スクールアイドルミュージカル』と、数々のシリーズ作品を生み出してきました。2025年には新たに『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』の展開が発表されました。

■関連サイト・SNS

◎『ラブライブ！』シリーズ 公式サイト：https://www.lovelive-anime.jp/

◎『ラブライブ！』シリーズ公式X：https://x.com/LoveLive_staff

◎バンダイナムコフィルワークス公式通販サイト「A-on STORE」：https://a-onstore.jp/

◎バンダイナムコフィルムワークス作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/

※本イベントの内容は変更となる場合がございますので、予めご了承ください。