¡Ú1·î25Æü(Æü)¡ÛÆ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Øº£½ÐÀî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹È¯·¡Ä´ºº¸½ÃÏÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ
¡¡Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÄÊÕ»Ô¡¦µþÅÔ»Ô¡¡³ØÄ¹¡§Àîºê À¶»Ë¡Ëº£½ÐÀî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï¿Þ½ñ´Û²þ½¤¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦È¯·¡Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢È¯·¡Ä´ºº¸½ÃÏÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈ¯·¡Ä´ºº³µÍ×¡Û
¡¡Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÎò»Ë»ñÎÁ´Û¤¬Ä´ºº¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢Ä´ºº´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î¤«¤é2026Ç¯1·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ººÃÏ¡ÊµþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¸¼ÉðÄ®602¡¦Ìó200Ö¡Ë¤Ï¡Ö¾ïÈ×°æÅÂÄ®°äÀ×¡×¤Î°äÀ×Ì¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢µþÆâ¤òÉÁ¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î³¨¿Þ¤«¤é¹¾¸Í»þÂå¤Î¹ÄÂ²¤À¤Ã¤¿Éú¸«µÜ²È¤Î²°ÉßÃÏ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Éú¸«µÜ²È²°Éß´ØÏ¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤Î»þÂå¤Î°ä¹½°äÊª¤¬½ÐÅÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤ÎÄ´ººÀ®²Ì¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê°ä¹½¤Î¾õ¶·¤Î¼Ì¿¿¤ä¿Þ¤ÏÊÌ»æ¡¡Á¤¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üµÆÊ¸¤Î°Õ¾¢¤µ¤ì¤¿¼§´ïÎà¡ÊÊÌ»æ¤·ÇºÜ¡¦¼Ì¿¿£±¡Ë¤¬Â¿¿ô½ÐÅÚ
¡¡¹¾¸Í»þÂå¸åÈ¾¤ÎÅÚ¹£¡ÊSK2039¡¦ÊÌ»æ£±¦¾å¡Ë¤ËÂ¿ÎÌ¤ÎÅÚ´ïÇÑ´þ¤¬¸«¤é¤ì¡¢ÅÚ»Õ´ïÎà¤È¤È¤â¤Ë¡¢µÆÊ¸¤Î°Õ¾¢¤µ¤ì¤¿¼§´ïÎà¤¬Â¿¿ô½ÐÅÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¶ØÎ¢¸æÍÑÉÊ¡×¤È¤¤¤ï¤ìÅ·¹Ä²ÈÍÑ¤ÎÆÃÃí¼§´ï¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹ÄÂ²¤Ç¤¢¤ëÉú¸«µÜ²È¤Ë¤âÅ·¹Ä²È¤«¤é²¼»ò¤µ¤ì¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ØÎ¢¸æÍÑÉÊ¼§´ï¤È¤â¤ËÂ¿ÎÌ¤Ë½ÐÅÚ¤·¤¿ÅÚ»Õ´ïÊÒ¤Ïº×»ö¤ä±ãÀÊ¤Ê¤É¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ°ì³çÇÑ´þ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÊý·ÁÀÐÁÈ¡ÊÊÌ»æ¤·ÇºÜ¡¦¼Ì¿¿£²¡Ë¤Î¸¡½Ð
¡¡¹¾¸Í»þÂå¸åÈ¾¡Ê18À¤µª¡Ë¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Êý·ÁÀÐÁÈ¡ÊSK2005¡¦ÊÌ»æ£±¦¾å¡Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÅìÀ¾Ìó6ḿ¡¦ÆîËÌÌó3ḿ¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¡¢ºÇ²¼ÃÊ¤ËÄ¹¤µ40¡Á70Ñ¤Î²ÖÖ¾´ä¤ÎÀÐÎó¤ò¤ª¤¡¢ÀÐ¼¼¡Ê¤¤¤·¤à¤í¡Ë¤È¤è¤Ð¤ì¤ëÈ¾ÃÏ²¼¼°¤ÎÃùÂ¢¸Ë¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÂç·¿¤Ç¤¢¤ê¹ÄÂ²¤Ç¤¢¤ëµÜ²È²°Éß¤ÎÆÃ¼ìÀ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡üÅìÀ¾Êý¸þÂç¹Â¡ÊÊÌ»æ£±¦²¼¼Ì¿¿¡Ë¤Î¸¡½Ð
¡¡1·îÃæ½Ü¸½ºß¡¢Ä´ºº¶èÆîÉô¤Ë°ÂÅÚÅí»³»þÂå°ÊÁ°¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿ÅìÀ¾Êý¸þÂç¹Â¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¬ÌÏ¤ÏÉý4ḿ°Ê¾å¡¢¿¼¤µ1ḿ°Ê¾å¤Ç¡¢º£½ÐÀîÄÌ¡ÊÃæÀ¤¤ÎËÌ¾®Ï©¡Ë¤ËÊ¿¹Ô¤¹¤ëÂç¹Â¤Ç¤¹¡£Éú¸«µÜ²°Éß·ÁÀ®°ÊÁ°¤Î°ä¹½¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁê¹ñ»ûµì¶Æâ¼þÊÕ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç¹Â¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤ÇÁê¹ñ»û¤Î¼þ°Ï¤Ë¤ÏÀïÍð¤ÎÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼¼Ä®»þÂå¸å´ü¤ËÂ¿¿ô¤ÎËÙ¤¬¤ß¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ°ä¹½¤âÆ±ÍÍ¤Î¤â¤Î¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
È¯·¡Ä´ºº¸½ÃÏÀâÌÀ²ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û2026Ç¯1·î25Æü(Æü) 10:00-11:30¡Ê¾¯±«·è¹Ô¡Ë
¡Ú¾ì¡¡½ê¡ÛÆ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Øº£½ÐÀî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ÀµÌçËÌÀ¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊµþÅÔ»Ô¾åµþ¶èº£½ÐÀîÄÌ»ûÄ®À¾Æþ¸¼ÉðÄ®602¡¦ÊÌ»æÃÏ¿Þ»²¾È¡Ë
¡ÚÌä¹çÀè¡ÛÆ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³ØÈ¯·¡Ä´ºº»öÌ³½ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ã´Åö¡§¼ãÎÓ Ë®É§¡ÊÆ±»Ö¼ÒÂç³ØÎò»Ë»ñÎÁ´Û¶µ¼ø¡Ë¡¦ÉÍÃæ Ë®¹°¡ÊÆ±»Ö¼ÒÂç³ØÎò»Ë»ñÎÁ´Û¶µ¼ø¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TEL¡§090-3166-2992¡ÊÊ¿Æü9:00-17:00¡Ë
¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢¤Î⽅¤Ø
¼èºà¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ª⼿¿ô¤Ç¤¹¤¬²¼µÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø
¹Êó²ÝÄ¹¡¡ÀîÅºËã°á»Ò
½»½ê¡§µþÅÔÉÜµþÅÄÊÕ»Ô¶½¸ÍÆîËÈ97-1
TEL¡§0774658631
¥á¡¼¥ë¡§koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
