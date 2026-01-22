¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚµþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¡ÛÃæ³ØÀ¸¤¬Ä©Àï¡ª¡ÖÅú¤¨¤Î¤Ê¤¤ÌäÂê¡×¤ËºÇÅ¬²ò¤òÆ³¤½Ð¤»¡ª ºÇÅ¬²ò¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³«ºÅ
µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¡ÊµþÅÔ»ÔËÌ¶è¡¿³ØÄ¹¡§ºß´Ö·É»Ò¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¿·¶½½ÐÈÇ¼Ò·¼ÎÓ´Û¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Zest of Living¡ÊÀ¸¤¤ëÎÏ¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBest Solution All Comer ¿À»³ÇÕ¡×¤ò2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡ÖÅú¤¨¤Î¤Ê¤¤ÌäÂê¡×¤ËÄ©¤ß¡¢ºÇÅ¬²ò¤òÆ³¤½Ð¤¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë²ÝÂê²ò·èÎÏ¤ò°é¤à¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¶µ°éÅª²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¡¢»öÁ°¿½¹þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¼Ò²ñ¤Ï¡¢¾¯¤·Àè¤ÎÌ¤Íè¤µ¤¨Í½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¡ÖÉÔÆ©ÌÀ¤Ê»þÂå¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤È³ô¼°²ñ¼Ò¿·¶½½ÐÈÇ¼Ò·¼ÎÓ´Û¤Ë¤è¤ë»º³ØÏ¢·È¤Î¶µ°éÅª¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ë¼¡À¤Âå¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¡ºÇ½é¤Ë¼«¤é¹Í¤¨¡¢¢Ãç´Ö¤ÈµÄÏÀ¤·¡¢£ºÇÅ¬²ò¤òÆ³¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡Ú¥Á¡¼¥à¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹ÎÏ¡Û¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï3Ì¾1ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¡ÖÅú¤¨¤Î¤Ê¤¤ÌäÂê¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î²ò·èºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¶µ°÷¤Ë¤è¤ë¿³ºº¡¦¹ÖÉ¾¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤ä»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¿³ºº°÷¤Ë¤ÏµþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤Î¶µ°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢¶µ°éÅª²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¡ß·¼ÎÓ´Û¡ÖBest Solution All Comer ¿À»³ÇÕ¡×
¡¦Æü»þ¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00¡Á
¡¦²ñ¾ì¡§µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø 13¹æ´Û¡ÊµþÅÔ»ÔËÌ¶è¾å²ìÌÐËÜ»³¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡§Ãæ³ØÀ¸
¡¦Äê°÷¡§45Ì¾¡Ê1¥Á¡¼¥à3Ì¾¡ß15¥Á¡¼¥à¡Ë¢¨ºÇÄã¼Â»ÜÁÈ¿ô¤Ï7ÁÈ¡¢±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ ¿½¹þÊýË¡¡§ÀìÍÑ¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß
¡¦¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÚÍ½ÌóÊýË¡¡Û
⚫ÀìÍÑ¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡§
https://jvweb.kyoto-su.ac.jp/s/wform/wbbfc010/?a=0001767929832156644#/input
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡§
https://www.kyoto-su.ac.jp/events/event-001881.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø ¹ÊóÉô
½»½ê¡§¢©603-8555 µþÅÔ»ÔËÌ¶è¾å²ìÌÐËÜ»³
TEL¡§075-705-1411
FAX¡§075-705-1987
¥á¡¼¥ë¡§kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ë¼¡À¤Âå¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¡ºÇ½é¤Ë¼«¤é¹Í¤¨¡¢¢Ãç´Ö¤ÈµÄÏÀ¤·¡¢£ºÇÅ¬²ò¤òÆ³¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡Ú¥Á¡¼¥à¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹ÎÏ¡Û¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï3Ì¾1ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¡ÖÅú¤¨¤Î¤Ê¤¤ÌäÂê¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î²ò·èºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¶µ°÷¤Ë¤è¤ë¿³ºº¡¦¹ÖÉ¾¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤ä»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¿³ºº°÷¤Ë¤ÏµþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤Î¶µ°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢¶µ°éÅª²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¡ß·¼ÎÓ´Û¡ÖBest Solution All Comer ¿À»³ÇÕ¡×
¡¦Æü»þ¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00¡Á
¡¦²ñ¾ì¡§µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø 13¹æ´Û¡ÊµþÅÔ»ÔËÌ¶è¾å²ìÌÐËÜ»³¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡§Ãæ³ØÀ¸
¡¦Äê°÷¡§45Ì¾¡Ê1¥Á¡¼¥à3Ì¾¡ß15¥Á¡¼¥à¡Ë¢¨ºÇÄã¼Â»ÜÁÈ¿ô¤Ï7ÁÈ¡¢±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ ¿½¹þÊýË¡¡§ÀìÍÑ¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß
¡¦¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÚÍ½ÌóÊýË¡¡Û
⚫ÀìÍÑ¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡§
https://jvweb.kyoto-su.ac.jp/s/wform/wbbfc010/?a=0001767929832156644#/input
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡§
https://www.kyoto-su.ac.jp/events/event-001881.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø ¹ÊóÉô
½»½ê¡§¢©603-8555 µþÅÔ»ÔËÌ¶è¾å²ìÌÐËÜ»³
TEL¡§075-705-1411
FAX¡§075-705-1987
¥á¡¼¥ë¡§kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/