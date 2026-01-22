こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
小学生向け体験型講座「明治大学ONE DAYアカデミー」を3月21日(土)に駿河台キャンパスで開催 〜大学の文系・理系両方の学問を1日で体験してみよう！〜
明治大学の生涯学習機関「明治大学リバティアカデミー」は、3月21日（土）に小学校4・5・6年生を対象とした体験型講座「明治大学ONE DAYアカデミー」を駿河台キャンパスで開催します。
当日は午前の部と午後の部があり、午前の部では刑事裁判体験講座・午後の部では大学の文系・理系両方の学問を体験することができます。午前のみ、午後のみの受講、または午前・午後を通しての受講が可能です。いずれも事前申込制・先着順です。
【小学校4・5・6年生】明治大学 ONE DAYアカデミー
日時
2026年3月21日（土）
午前の部 10:00-11:30（集合時間9:45）
午後の部 13:00-16:20（集合時間12:50）
※午前のみ、午後のみのお申し込みも可能です。会場
明治大学駿河台キャンパス (東京都千代田区神田駿河台1-1）
[午前の部] 猿楽町校舎 模擬法廷
[午後の部] アカデミーコモン11階 教室講座内容
[午前の部]
・刑事裁判を体験しよう！ 講師：黒澤 睦（法学部教授）
[午後の部]
※午後の部は、下記より理系・文系各1講座の組み合わせで計2講座受講いただきます。
・【理系１】植物による温度低下を体験しよう！ 講師：矢崎 友嗣（農学部准教授）
・【理系２】エネルギー変換を体験しよう！ 講師：末松 信彦（総合数理学部教授）
・【文系１】選挙を体験しよう！ 講師：井田 正道（政治経済学部教授）
・【文系２】ビジネスの世界を体験しよう！ 講師：長野 史麻（経営学部教授）
講座および講師の紹介は下記リバティアカデミーHPよりご確認下さい。
午前の部 https://academy.meiji.jp/course/detail/7795
午後の部https://academy.meiji.jp/course/detail/7887対象
小学校4・5・6年生
※午前の部「刑事裁判を体験しよう！」のみ、保護者の見学を可とします。（1名まで）受講料
[午前の部]4,400円
[午後の部]8,800円定員
[午前の部]32名
[午後の部]各コース32名申込方法
事前申込制・先着順
以下のURL（リバティアカデミーホームページ）からお申込みください。
URL
午前の部 https://academy.meiji.jp/course/detail/7795
午後の部https://academy.meiji.jp/course/detail/7887
本講座は対面型となります。
（お問い合わせ）
明治大学リバティアカデミー事務局
TEL 03-3296-4423
MAIL academy@mics.meiji.ac.jp
※報道関係者の方は「取材お申し込みフォーム」からお申し込みください。
明治大学リバティアカデミーとは
明治大学は地域社会に開かれた大学を目指し、本講座のような「社会への知の還元」を目的とした社会連携にも力を入れています。明治大学リバティアカデミーは、生涯学習の拠点として明治大学が整備・運営しているもので、本学教員や外部からお招きした講師による講座を広く一般に公開しています。
（詳細：明治大学リバティアカデミーHP https://academy.meiji.jp/）
▼本件に関する問い合わせ先
経営企画部広報課
住所：〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台１−１
TEL：03-3296-4082
メール：koho@mics.meiji.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
