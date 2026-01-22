非侵襲性美容治療 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月08に「非侵襲性美容治療市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。非侵襲性美容治療に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
非侵襲性美容治療市場の概要
非侵襲性美容治療 市場に関する当社の調査レポートによると、非侵襲性美容治療 市場規模は 2035 年に約 409 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 非侵襲性美容治療 市場規模は約 234 億米ドルとなっています。非侵襲性美容治療 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、非侵襲性美容医療市場のシェア拡大は、低侵襲性治療への需要増加によるものがあります。これらの治療法は、切開や出血が最小限でリスクが低く、従来の手術のように深刻な合併症を引き起こすことなく、目に見える効果が得られるためです。米国形成外科学会（ASPS）のデータによると、米国では非侵襲性美容医療処置が7%増加しました。
さらに、世界的に高齢者人口が増加しているため、しわの軽減、肌の引き締め、ボリューム回復といったアンチエイジングソリューションへの需要が高まっています。こうした状況は、今後数年間、これらの治療法への需要をさらに押し上げると予想されます。
非侵襲性美容治療に関する市場調査によると、美容への意識の高まり、ソーシャルメディアや有名人の影響力の増大、そして個別化された治療への嗜好の高まりにより、市場シェアは拡大すると予測されています。
しかし、治療費や機器費用の高さ、そして一貫性のない厳格な規制要件による負担の増加といった要因が、今後数年間の市場成長を抑制する可能性が高いと考えられます。
非侵襲性美容治療市場セグメンテーションの傾向分析
非侵襲性美容治療 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、非侵襲性美容治療 の市場調査は、治療法別、注射剤別、エネルギーベース機器別と地域別に分割されています。
注射剤別に基づいて、非侵襲性美容治療市場は、ボツリヌス毒素、皮膚充填剤、その他の注射剤に分割されています。中でもボツリヌス毒素分野は、顔のシワの緩和、予防的なアンチエイジング、シワの軽減などにおいて重要な役割を果たすことから、2026―2035年にかけて64%の市場シェアを占めると予測されています。既存の顔の特徴をより美しく見せることへの関心の高まりが、ボツリヌス毒素関連施術件数の増加につながっています。美容整形施術に関する世界的な年次調査によると、2025年には約7.8百万件のボツリヌス毒素関連施術が行われました。
非侵襲性美容治療の地域市場の見通し
