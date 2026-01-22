キッチンリフォームのお悩みをプロが解決！YouTube 新企画「Café. はじまリフォーム」本日より公開
クリナップ（本社：東京都荒川区 代表取締役 社長執行役員：竹内 宏）は、キッチン購入意向層の認知向上を目的に、公式YouTubeチャンネルにて新企画「Café. はじまリフォーム～プロと見据える第二の人生～」を公開します。架空のカフェを舞台に、一級建築士やインテリアスタイリストなど、第一線で活躍するプロがキッチンリフォームに関するお悩みにお答えします。第1話は1月22日（木）の公開です。
第1話(1/22)：熟年夫婦の不満を解決するキッチンリフォームURL
https://www.youtube.com/watch?v=gtkNuprazkg
とある落ち着いた佇まいのカフェ。現在総視聴回数約 8 万回越えの「Bar.いつかキッチンを選ぶ日に」でおなじみのマスターのもとに届いたハガキにはリフォームに関するお悩みが。読み上げると近くで聞いていたお客様の目がキラリと光る！なんと、カフェにいる常連さんはリフォームのプロ！豊富な経験から的確なアドバイスが始まる…。そんなショートストーリ―仕立ての YouTube 企画「Café. はじまリフォーム」が新たに始まります。
本企画はリフォームに特化したお悩みを取り上げ、物事のノウハウや知識獲得に有効な「YouTube」を媒体とすることで、50～60代女性のリフォーム層をメインターゲットとして情報発信します。また、キッチンメーカーの視点だけではなく「キッチン選び・リフォームの専門家」達の複数の視点も交えて視聴者のお悩みを解決していきます。
■YouTube新企画概要
・企画名
「Café. はじまリフォーム～プロと見据える第二の人生～」
・公開チャネル
クリナップ公式YouTubeチャンネル、ホームページコンテンツ「いつかキッチンを選ぶ日に」内
・直近の公開スケジュール
第1話(1/22)：熟年夫婦の不満を解決するキッチンリフォーム
第2話(2/24)：開放感のある対面キッチンへのリフォーム
・主な出演者：
空間・生活設計のプロ：一級建築士 尾間紫先生
インテリアプロ：インテリアスタイリスト さかのまどか先生
収納のプロ：住宅収納スペシャリスト 大熊千賀先生
・ホームページコンテンツ「いつかキッチンを選ぶ日に」URL
https://cleanup.jp/select/
Bar.いつかキッチンを選ぶ日にURL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLicnmlw-8cJJwIVxXABGCvJ9YVT8XnoXs
「はじまリフォーム」ではアニメを交えてリフォームのお悩みと解決方法を動画で紹介していきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339764/images/bodyimage1】
(1) カフェの世界観・雰囲気
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339764/images/bodyimage2】
(2) 専門家の先生をアニメーション化
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339764/images/bodyimage3】
(3) アドバイスしているシーン
配信元企業：クリナップ株式会社
