1/31(土)「共通テスト報告会」開催　５会場＋東進校舎での全国一斉ライブ中継【参加無料】

東進ハイスクール・東進衛星予備校などを運営する株式会社ナガセ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長 永瀬昭幸）は、2026年1月31日（土）に、高校生・中学生とご父母を対象とした「共通テスト報告会」を開催いたします。昨年３月に多くの方にご参加いただいた説明会を、本年はいち早く１月に実施いたします。

「共通テスト報告会」では、大きな変化を続けている大学入学共通テストについて、東進ならではの分析を元に重要ポイントを解説。受験生のビッグデータを元にした分析も行っています。東京・神奈川・埼玉・千葉の計５会場［ご父母対象］に加え、東京・京王プラザホテル会場から全国一斉同時中継のライブ中継（ライブビューイング）［生徒・ご父母対象］を行います。全国の皆様に、最新情報をお伝えいたします。

入試を知れば合格が見えてくる、未来が変わる。

東進主催 共通テスト報告会

Ａ：実施要項

日時…2026年1月31日（土） 14：00～15：30

対象…高校生・中学生とご父母

※ライブ中継は生徒・父母どちらも参加いただけます。 ※東進に通っていない方も参加いただけます。

費用…参加無料

申込方法…東進「共通テスト報告会」ウェブサイトより

https://www.toshin.com/kyotsutest/houkokukai/

会場… 定員制のため、お早めにお申し込みください

【東京会場】 京王プラザホテル（最寄り駅：新宿駅） 定員 ご父母200名

【神奈川会場①】 TKPガーデンシティPREMIUM横浜駅新高島（最寄り駅：横浜駅・新高島駅） 定員 ご父母200名

【神奈川会場②】 ユニオンビル（最寄り駅：武蔵小杉駅） 定員 ご父母 200 名 満席のため締め切り

【埼玉会場】 大宮西口 DOMⅡ （最寄り駅：大宮駅） 定員 ご父母 150 名 満席のため締め切り

【千葉会場】 市川グランドホテル（最寄り駅：市川駅） 定員 ご父母150名

【ライブビューイング】 東進ハイスクール・東進衛星予備校 各校舎 ≪全国一斉中継 LIVE≫

東京会場の模様を全国一斉同時中継いたします。生徒もご父母も対象です。

各校舎で、個別のご相談・質問なども可能です。お近くの校舎へお申し込みください。

Ｂ：講演内容例

※当日は最新の分析をお届けするため、内容例から変更になる可能性があります。

2026年1月17日・18日に、新課程で２回目となる大学入学共通テストが実施され、約45万人が試験に挑みました。激変する未来に求められる人財を育成するために、大学入試は大きく変わっています。この報告会では、東進ならではの分析から見えてきた共通テストの重要ポイントを、わかりやすく解説します。

■新共通テストの基礎知識。これだけは知っておきたい重要ポイント。

■ センター試験と新共通テストの決定的な違い。「探究力」とはどんな力？ どうすれば身につく？

■新共通テスト、勝敗を分けたポイントとは？ 成績アップ者続出！ 驚きの東進式共通テスト攻略法を紹介。

■共通テストはスピード勝負の時代に突入!? 英語の出題ワードは30年前の2.2倍！ どう鍛える？ 大量の情報を素早く処理する力。

■ なぜ新共通テストでプログラミング？ 対策の有無で大差がつくのは「得点」それとも「人生」？ AI時代を生き抜くヒントが共通テストに。

■東進独自データで実証 一年間で志望校がワンランク上がるその条件とは？

Ｃ：昨年参加者の声

■共通テストについて、特にセンター試験からの変更点が勉強になりました（新高１生の母）

■今年の結果の詳細を聴くことができて、とても参考になりました（新高３生）

■パッションを感じる講演でした。東進には豊富なデータがあると感じました（新高３生の父母）

■単語数が非常に増加していて、とても驚いた。自分の語彙を増やせるように努力していこうと思います

（新高２生）

■受験生に要求されるレベルが年々上がっていることに少々不安を感じますが、条件はみな同じであり、

その中で正しく現状を把握して適切な方法で目標に向けて学習を積み重ねる重要性を再認識できました

（新高３生の母）

■よくわからなかった大学入試について身近なものとして感じ取ることができました（新高１生）

お申し込みや会場の詳細は

東進「共通テスト報告会」ウェブサイトへ

https://www.toshin.com/kyotsutest/houkokukai/

東進衛星予備校に在籍している生徒は校舎に直接お申し込みください

【株式会社ナガセについて】

1976年創立。日本最大の民間教育ネットワークを展開するナガセは「独立自尊の社会・世界に貢献する人財」の育成に取り組んでいます。

有名講師陣と最先端の志望校対策で東大現役合格実績日本一の「東進ハイスクール」「東進衛星予備校」、シェアＮＯ．１の『予習シリーズ』と最新のＡＩ学習で中学受験界をリードする「四谷大塚」、早期先取り学習で難関大合格を実現する「東進中学NET」、私大総合・学校推薦型選抜（AO・推薦入試）合格日本一の「早稲田塾」、幼児から英語で学ぶ力を育む「東進こども英語塾」、メガバンク、大手メーカー等の多くの企業研修を担う「東進ビジネススクール」、優れたAI人財の育成を目指す「東進デジタルユニバーシティ」、いつでもどこでもすべての小学生・中学生が最新にして最高の教育を受けられる「東進オンライン学校」、幼児～中学生対象の世界標準のプログラミング学習「東進CODE MONKEY」など、幼・小・中・高・大・社会人一貫教育体系を構築しています。

また、東京五輪で競泳個人メドレー２冠の大橋悠依をはじめ、のべ53名のオリンピアンを輩出する「イトマンスイミングスクール」は、これからも金メダル獲得と日本競泳界のさらなるレベルアップを目指します。

学力だけではなく心知体のバランスのとれた「独立自尊の社会・世界に貢献する人財を育成する」ためにナガセの教育ネットワークは、これからも進化を続けます。