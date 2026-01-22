子育て世帯における新築マンション購入実態調査（商品選定要因と購入後の評価）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2025年1月～2025年2月に実施した「子育て世帯における新築マンション購入実態調査（商品選定要因と購入後の評価）」について結果をまとめ、本日レポートを発行いたします。
概要
今回実施した調査によると、新築マンションの選定基準として、「交通の便が良い」「立地が良い」ことが重視されていることがわかった。さらに、実際に新築マンションに入居した後、今から購入するなら重視する項目として、「収納が沢山ある」の割合が急増した。この結果は、購入時には見落とされがちな収納スペースの重要性が、実際の生活を通じて顕在化したことを示している。子育て世帯のうち新築マンションを購入した割合では約4%にとどまり、依然として住宅購入の選択肢として現実的ではないことがうかがえる。一方、実際に購入をして、「新築マンションは必要であった」と評価した割合は約93%であった。この結果は、購入に至った世帯の多くがその選択を肯定的に受け止めており、新築マンションが子育て期の住まいとして一定の価値を持っていると認識していることを示している。デベロッパーのシェアでは、「住友不動産」や「野村不動産」がそれぞれ1割を占めるものの、「それ以外」が4割のシェアを占め、大手以外のデベロッパーも選ばれていることがわかった。子育て世帯においては、大手デベロッパーに限らず、多様な選択肢から住まいが選ばれている実態がうかがえる。
調査項目
●購入経験
●シェア
●満足度
●振り返って必要だと思うか
●選択時に重視した項目
●今から選ぶなら重視する項目
●選択時に最も重視した項目
●今から選ぶなら最も重視する項目
詳細なデータを含む、レポート本文はこちら
https://cozre.co.jp/blog/15842（レポートURL）
調査
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：長子0歳以上の子を持つ女性
調査期間：2025年1月9日（木）～2025年2月14日（金）
有効回答者数：778名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/326957/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
