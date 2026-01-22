人気駅弁屋とのコラボ商品《淡路屋監修 たこ飯の素》《荻野屋監修 鶏ごぼうめしの素》新発売

イチビキ株式会社

イチビキ株式会社(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：中村 拓也)は、チルド炊き込みご飯の素シェア1位の「カネカ食品」ブランドより、《淡路屋監修 たこ飯の素》《荻野屋監修 鶏ごぼうめしの素》を新発売し、2026年1月30日(金)より全国へ出荷いたします。

■開発背景

釜めしの素、炊き込みご飯の素の市場は、お米高騰の影響もあり微減傾向でありますが、チルド売場向けの炊き込みご飯の素において、イチビキが販売する「カネカ食品」ブランドはシェア1位を誇っています。市場全体は微減傾向が予想される一方、ハレの日や祭事シーンでの需要は安定が見込まれ、品揃えとしては高価格帯、低価格帯の二極化が進んでいくことが予想されます。

全国的に知名度の高い駅弁(淡路屋ひっぱりだこ飯、峠の釜めし)とのコラボ商品を新発売することで、炊き込みごはんの素市場の活性化を狙います。

■商品特徴

◆淡路屋監修 たこ飯の素- 明石名物として親しまれている淡路屋の駅弁「ひっぱりだこ飯」の味を再現しました。- 香ばしい醤油の風味が特徴で、鰹と昆布の一番だしがきいています。- トレータイプの炊き込みごはんの素で2合用の設計です。

◆荻野屋監修 鶏ごぼうめしの素

■商品概要

- 人気駅弁「峠の釜めし」の荻野屋監修のもと、「峠の釜めしおにぎり 鶏ごぼう」を釜めしにしました。- 甘辛く味付けた具材を炊飯後に混ぜこむことで、ふっくらとしった鶏肉の食感をお楽しみいただけます。- トレータイプの炊き込みごはんの素で2合用の設計です。[表: https://prtimes.jp/data/corp/144616/table/11_1_a433448d931d3f439f92103659ee2ead.jpg?v=202601220551 ]

発売日 ：2026年1月30日(金)

「淡路屋 ひっぱりだこ飯」について- 淡路屋は明治36年創業の駅弁屋で、定番商品である「ひっぱりだこ飯」は印象的なネーミングと容器を使用しており、古くから旅のお供として親しまれています。- 神戸駅や大阪駅、東京駅でも購入できるほか、オンラインショップでも販売しています。ひっぱりだこ飯「峠の釜めし」について- 「峠の釜めし」は昭和33年に発売を開始し、これまでに約1億9,000万個販売している駅弁の代表商品です。- 特徴的な益子焼の釜に入った駅弁は全国的に知名度が高く、人気を博しています。- 「峠の釜めしおにぎり 鶏ごぼう」はロングセラー「峠の釜めし」と同じ具材を使用した人気商品の一つです。峠の釜めし峠の釜めしおにぎり 鶏ごぼう

■イチビキ株式会社について

創業1772年に愛知県で創業し、東海地方の食文化を代表する豆みそ、たまりしょうゆの醸造を始め、生産量は全国トップレベルのシェアを有しています。献立いろいろみそ等の調理みそや、鍋つゆ・赤飯おこわ・あま酒・塩糀・惣菜などの製品を製造、販売しています。https://www.ichibiki.co.jp/

社名の「イチビキ」は、明治から大正時代、買い付けた大豆に記していた荷印「一」に由来します。品質の良い大豆を選ぶ目利きの確かさは評判となり、いつしか「イチビキ」と呼ばれるようになりました。品質の象徴である社名に恥じぬよう、おいしさをとことん追求し、お客様にとって価値ある製品作りに挑戦し続けてまいります。