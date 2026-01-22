スマホ依存に“かわいい違和感”を！カプセルトイアーティスト・飯田マサミ氏が世界共通テーマを立体化グローバルデザイン第1弾『スマホ人生』、2026年5月 世界同時発売決定

ブルーマウンテン株式会社

ブルーマウンテン株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：青山 雄二）は、現代社会が抱える「スマホ依存」という世界共通のテーマを、かわいらしい動物たちの擬人化フィギュアとして表現した カプセルトイ商品 『スマホ人生』 を、2026年5月より世界同時発売することを発表いたします。

【商品概要】『 スマホ人生 』とは？

世界中で“見覚えがありすぎる”光景を、あえてフィギュアに。街中、電車内、カフェ、待ち合わせ 等々 気づけば誰もがスマートフォンに視線を落としている現代。

『スマホ人生』は、そんなごくありふれた日常風景を猫や犬などの動物に置き換えて立体化することで、 「かわいいのに、どこか胸がチクッとする」 ウィットなユーモアとシビアな視点を同時に感じさせる作品として誕生しました。かわいさの奥にあるのは、 「これは他人事ではない」という静かなメッセージ。 手のひらサイズのフィギュアが、 私たちの日常に小さな違和感として一石を投じます。

商品名 ：スマホ人生

種 類 数 ： 全 4 種（ニャン＆ワンは2体セット）

発売日 ：2026年5月より順次

価格 ：1回500円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：全長約49mm~69mm

素材 ：PVC

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

(C)️graypark

飯田マサミ（カプセルトイアーティスト）

カプセルトイという“最も身近なメディア”から社会を切り取る

本作を手がけた同氏は、 広告・販促領域で数々の広告賞を受賞してきた クリエイティブディレクター。2013年にはカプセルトイブランド「パンダの穴」の立ち上げを牽引し、 2024年に独立後は株式会社gray parkを設立。 同年、新ブランド「灰色メロン」を始動させ、 「本格的にヘン！」 をテーマに、 社会を切り取るコンセプトトイを発表し続けています。

【 本件に関するお問い合わせ 】

ブルーマウンテン株式会社

〒131-0005 東京都墨田区東駒形1丁目7-15

E-mail : contact@bluemountains.co.jp ※お問い合わせはメールにて