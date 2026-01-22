【ギネス世界記録(TM)】福岡タワーのイルミネーションがギネス世界記録(TM)に認定

福岡タワー株式会社ギネス世界記録(TM)公式認定証授与の瞬間。ギネスワールドレコーズ公式認定員（左）、福岡タワー株式会社 代表取締役社長 田中一道（右）へ認定証が手渡された。

本記録は、2014年のイルミネーション全面LED化以降、合計3,935日間にわたり、タワー全体を使ったピクセルアニメイルミネーションを継続してきた実績が評価されたものです。

同日、福岡タワーにてギネス世界記録(TM)公式認定証授与式を開催しました。

授与式では、ギネスワールドレコーズ公式認定員から福岡タワー株式会社代表取締役社長 田中 一道へ公式認定証が授与されました。

アーキテイメント株式会社 代表取締役 林田 健悟氏(右)、株式会社松下美紀照明設計事務所 代表取締役 松下 美紀氏(中央右)、福岡タワー株式会社 代表取締役社長 田中一道(中央左)、福岡タワーマスコットキャラクター フータくん(左)

■ギネス世界記録(TM)認定内容

１．記録名 ： 展望室を備えた電波塔がピクセルアニメイルミネーションを点灯した最多日数

２．英語記録名 ： Most days to display a pixelated animation on an observatory and broadcasting tower

３．記録認定日 ： 2026年1月22日（木）

４．認定達成回数 ： 3,935日の点灯日数

※ピクセルアニメイルミネーションを点灯した合計日数

代表的なイルミネーション一覧

■ピクセルアニメイルミネーションとは

この記録においてピクセルアニメイルミネーションとは、個々のピクセルを使い動く映像を作り上げるデジタルアートと定義されています。福岡タワーでは、壁面に設置した2,706基のLEDドットを一つずつ制御し、タワー全体を巨大なスクリーンのように使って、アニメーション演出を行っています。

■ギネス世界記録(TM)への挑戦の背景

福岡タワーは、放送局等の電波塔としての社会的機能を果たす一方で、高さ123ｍに設置した展望室から福岡市内が一望できる展望施設として、開業1989年以来 延1,762万人のお客さまにご来館いただいております。

開業当時から、Xmasや七夕といった、季節の風物詩をデザインした静止画イルミネーションを点灯していましたが、2014年の全面LED化を機に鮮やかな動画イルミネーションへと進化しました。

現在では、桜（春）、金魚（夏）、お月見（秋）、Xmas（冬）等、全23種の動画デザインで市民をはじめ多くの観光客の皆様に福岡の夜を楽しんいただいております。

これまで、四季の風物詩に加え、ハロウィンや推し活等、時代に沿ったデザイン演出の追加や設備更新を重ね、2025年にはLEDの全面更新工事を実施しました。

この更新工事を契機に、これまでのイルミネーションの歩みを振り返るとともに、これからも福岡から世界に感動を届ける存在であり続けるという決意を込め、ギネス世界記録(TM)へ挑戦いたしました。

【代表者コメント】 福岡タワー株式会社 代表取締役社長 田中 一道

福岡タワーのイルミネーションは季節のイベント等、景観演出にとどまらず、啓発メッセージや人々の想いを光で届ける存在へと進化してきました。今回、ギネス世界記録(TM)に認定されたことは、点灯日数3,935日という記録のみならず、これまでの取組も評価されたものと感謝しております。

福岡タワーはこれからも福岡の夜を彩るとともに、国内外のお客様に愛されるタワーであり続けたいと考えています。

■イルミネーション概要

１．照明器具

光 源：高輝度LED（フルカラー）

設置台数：2,706基

２．現在運用中のイルミネーション

動 画：23種類

砂時計、初日の出、バレンタイン、桜、天の川、金魚、お月見、ハロウィン、クリスマス（2種）

シューティングハート、バルーンハート、花火、バースデイ（9色）、虹色

■認定記念イベント

１．記念イルミネーションの点灯

日 時 ： 2026年1月22日（木）～1月28日（水）18:00～23:00

内 容 ： １年間の主要なイルミネーションをまとめた特別プログラム（1サイクル30分）

２．メモリアルカードのプレゼント

日 時 ： 2026年1月22日（木）～1月28日（水）各日17:00～

内 容 ： 期間中、展望券を購入されたお客様（各日先着234名様）に、11パターンのイルミネーショ

ンがデザインされた「ギネス世界記録(TM)認定メモリアルカード」をプレゼントいたします。

タワーイメージ桜イルミネーション金魚イルミネーションクリスマスイルミネーションお月見天の川ハロウィン福岡タワー株式会社

福岡市のランドマークである「福岡タワー」の建設・管理・運営を行っている会社。

1989年に開催された「アジア太平洋博覧会（よかトピア）」のシンボルタワーとして、また電波塔としての役割を担うために誕生。

■会社概要

商号 ：福岡タワー株式会社

所在地 ：〒814-0001 福岡市早良区百道浜2丁目3番26号

開業日 ：平成元年3月17日

事業内容：タワー等の観光・展望施設の運営、電波塔の管理運営など

全長 ：234ⅿ（最上階展望フロア123ⅿ）

営業時間：9:30～22:00（最終入館21:30）

展望料金：高校生以上：1,000円 小・中学生・65歳以上：500円 4歳以上：200円

展望者数：約78万人（令和６年度実績）

URL ： http://www.fukuokatower.co.jp/(http://www.fukuokatower.co.jp/)