2025年度 IT賞受賞 記念講演に情報システム部 多田莞司が登壇します

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡良介、以下「当社」）より、当社情報システム部システム企画グループの多田莞司が、2026年1月30日（金）に開催される「IT戦略総合大会 IT賞受賞記念講演」（主催：公益社団法人 企業情報化協会＝IT協会）に登壇し、「若手新卒を主軸にした要求に応えるIT部門の構築」と題して、当社の取り組みについてお話させていただくことをお知らせいたします。

IT賞は、ITやデジタル技術を活用して、優れた業務改革や社会貢献を実現した企業・団体などを称える表彰制度です。日本の産業界および公共分野におけるIT・デジタル活用の推進、優れた取り組みを広く社会に公表することによる先進的な実践の普及、日本の情報化・デジタル化のさらなる高度化への寄与を目的としています。第43回目の2025年度は、合計40件（52社）の受賞が決定し、当社はIT賞(経営・業務改革)を受賞しました。2026年1月29日（木）に東京都内で開かれる表彰式典で、受賞企業・団体が表彰を受けます。

「IT賞 受賞記念講演」は、翌1月30日（金）に開催され、受賞企業の担当者らが、会場のザ・プリンスパークタワー東京で講演します（Zoom LIVE 中継も実施）。多田からは、当社が各事業部門から寄せられる様々な要望に対応するため、新卒のシステムエンジニアを積極的に採用・育成し、柔軟性とスピードを兼ね備えたIT部門を構築している経緯や背景についてお話しさせていただきます。

登壇者プロフィール：

多田 莞司

株式会社オープンハウスグループ 情報システム部システム企画グループ マネージャー

東京大学卒業後、2018年入社。収益不動産事業部門の営業、事業企画を経て、2023年より情報システム部に在籍。収益不動産の事業企画を担当時、BtoB営業活動のデータを一元管理する自社システムの開発プロジェクトを企画推進。現在はその経験を踏まえ、ITやデータの利活用についての企画立案を行う。



講演概要

【名称】 IT戦略総合大会 2025年度 IT賞 受賞記念講演

https://jiit.or.jp/lp/im/ITMC/program_2day.php

【開催日】 2026年1月30日（金） 10:00~

【方式】 会場（ザ・プリンス パークタワー東京）での聴講または Zoom LIVE 中継による視聴

【受講料】有料(事前登録制)

【主催】 公益社団法人 企業情報化協会



＜ 企業概要 ＞

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/





