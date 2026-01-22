¤É¤ì¥Î¥ë¡©¤¤¤Þ¥É¥³¡©¤¹¤°¤ï¤«¤ë¡ª¡ÖJR¶å½£¥È¥ì¥¤¥ó¥Ê¥Ó¡×£±·î26Æü¥¹¥¿ー¥È
¡¡¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»Ô¡¢°Ê²¼JR¶å½£¡Ë¤Ï¡¢Åö¼ÒÀþ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤Ç¡¢Ää¼Ö±Ø¤ä¤Î¤ê¤Ð¾ðÊó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÃÙ¤ì¡Ê±¿µÙ¡Ë¤Î¾ðÊó¤ä¡¢È¯¼Ö½ç½øÅù¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖJR¶å½£¥È¥ì¥¤¥ó¥Ê¥Ó¡×¤ò2026Ç¯£±·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê±¿¹Ô¾ðÊó¤ò±Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢±Ø¤ËÃå¤¯Á°¤«¤é¡Ö¾è¤ê¤¿¤¤Îó¼Ö¤ËÃÙ¤ì¤¬¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤É¤³¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò°ìÌÜ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤ä´Ñ¸÷¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡Öº¤¤Ã¤¿¡×¤ò²ò·è¡ª ¤³¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¡ª
¡ÚÄ«¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¡Û
½ÐÈ¯Á°¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç³ÎÇ§¡£Îó¼Ö¤Î±¿¹Ô¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú°Å·¸õ¡¦¥À¥¤¥äÍð¤ì¡Û
¡ÖÂæÉ÷¤ÇÎó¼Ö¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢º£¤É¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö±¿Å¾ºÆ³«¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼¡¤ÎÎó¼Ö¤Ï¤¤¤Ä¡©¡×¤Ê¤É¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÎó¼Ö¤Î°ÌÃÖ¤ÈÃÙ±ä¾ðÊó¤¬¤ï¤«¤ë¤¿¤á¡¢ÂÔ¤Ä¤Ù¤¤«Â¾¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤«¡¢Åª³Î¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½é¤á¤Æ¤Î¤´ÍøÍÑ¡¦´Ñ¸÷¡Û
¡Ö¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ã¤Æ¡ü¡ü±Ø¤ËÄä¤Þ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö²÷Â®¤ÈÉáÄÌÎó¼Ö¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Àè¤ËÃå¤¯¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤â¡¢Ää¼Ö±Ø¤ä»þ¹ï¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤¿¤á¡¢¾è¤ê´Ö°ã¤¨¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»È¤¤Êý¤Ï¥«¥ó¥¿¥ó¡¢ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤Ç¤¹¤°»È¤¨¤ë¡ª
¡ÖJR¶å½£¥¢¥×¥ê¡×¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Î±¿¹Ô¾ðÊó¥á¥Ë¥åー¤«¤é¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¡£
¥¢¥×¥ê¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢±Ø¤Ë·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë°ÆÆâ¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨2026Ç¯1·î26Æü¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
²èÌÌ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ï¤«¤ë£´¤Ä¤ÎÊØÍø¤Êµ¡Ç½¡ª
¡ã¿·µ¡Ç½¡ä£±.Îó¼Ö¤Î»þ¹ïÉ½¤È¤Î¤ê¤Ð¡§¡Ö²¿»þ²¿Ê¬¤Ë²¿ÈÖ¥Ûー¥à¤«¤é½ÐÈ¯¡©¡×¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¡ª
¡ã¿·µ¡Ç½¡ä£².Ää¼Ö±Ø¤Î³ÎÇ§¡§¡Ö¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ï¡¢¤É¤Î±Ø¤ËÄä¤Þ¤ë¡©¡×¤âÂ¨²ò·è¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³.¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÎó¼Ö°ÌÃÖ¡§¡Öº£¡¢Îó¼Ö¤¬¤É¤³¤òÁö¹ÔÃæ¤«¡×¤òÉ½¼¨¡ª
¡ã¿·µ¡Ç½¡ä£´.ÃÙ¤ì¡¦ÊÑ¹¹¾ðÊó¡§¡ÖÃÙ¤ì¡×¡Ö±¿µÙ¡×¡Ö¤Î¤ê¤Ð¡¦¹ÔÀè¡¦Î¾¿ôÊÑ¹¹¡×¡ÖÎ×»þÄä¼Ö¡×Åù¤ÎºÇ¿·¤Î¾õ¶·¤òÉ½¼¨¡ª
¢¨ÃÙ¤ìÅùÈ¯À¸»þ¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤Æ¾õ¶·¡Ê±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤ä±¿Å¾ºÆ³«¸«¹þ¤ß¡Ë¤Î¿ÊÄ½¤òÉ½¼¨
³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤âÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡¡£µ¸À¸ìÂÐ±þ¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·
ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡Ê´ÊÂÎ»ú¡¦ÈËÂÎ»ú¡Ë¤Î£µ¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¡£¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤âµ¤·Ú¤Ë¶å½£¤ÎÎ¹¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤Ç°Â¿´¤·¤Æ°ÜÆ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§JR¶å½£¥È¥ì¥¤¥ó¥Ê¥Ó
³«¡¡»Ï¡¡Æü¡§2026Ç¯£±·î26Æü¡Ê·î¡Ë¢¨»ÏÈ¯Îó¼Ö¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÂÐ±þÀþ¶è ¡§¼¯»ùÅçËÜÀþ¡¢ÆüËËÜÀþ¡¢Ä¹ºêËÜÀþ¡¢º´À¤ÊÝÀþ¡¢¹áÄÇÀþ¡¢ÃÞËËÜÀþ¡¦¼Ä·ªÀþ¡ÊÊ¡ËÌ¤æ¤¿¤«Àþ¡¦¸¶ÅÄÀþ¡¦¼ã¾¾Àþ¡Ë¡¢µÜºê¶õ¹ÁÀþ
ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡Ê´ÊÂÎ»ú¡¦ÈËÂÎ»ú¡Ë
Íø¡¡ÍÑ¡¡ÎÁ¡§ÌµÎÁ
ÍøÍÑÊýË¡¡§JR¶å½£¥¢¥×¥ê¤ª¤è¤Ó¡¢¼ç¤Ê±Ø¤Ë·Ç¼¨¤¹¤ë¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢JR¶å½£¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.jrkyushu.co.jp/)¤«¤é¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£