『コアラのマーチ』とのコラボレーション商品を展開

福助株式会社（本社：東京都江東区／代表取締役社長：坂本友哉）は、2026年春夏シーズンに、株式会社ロッテ（以下ロッテ）が販売するチョコレート菓子『コアラのマーチ』をモチーフにしたソックスを発売いたします。2026年1月末より順次、全国の百貨店・福助オンラインストアで販売予定です。

『コアラのマーチ』は、ロッテが1984年に発売した、コアラの絵柄がプリントされたビスケットの中にチョコレートが入った人気のお菓子。このたびのコラボレーションでは、誰からも愛される『コアラのマーチ』のキャラクターやパッケージデザインなどを活かしたソックスを5型展開いたします。メインキャラクターのコアラのマーチくんの顔を刺繍であしらったデザインや、『コアラのマーチ』のパッケージに用いられているグリーンとブラウンのカラーをライン柄に配色したデザインなど、コーディネートのさりげないアクセントになり、ほっと一息つけるようなソックスをご用意いたしました。『コアラのマーチ』はチョコレート菓子であることから、バレンタインの贈り物としてもぴったりです。

当社は、企業理念である「心とカラダに『福』を。」を実現するために、より多くのお客さまに、より喜んでいただける商品開発を行って参ります。

【 商品概要 】

ブランド ：コアラのマーチ

ラインナップと価格 ：

・メンズサイズ（25～27cm） 2型 各\1,650（税込）

・レディスサイズ（23～25cm） 1型 \1,650（税込）

・ジェンダーレスサイズ（23～27cm） 2型 \1,430～1,650（税込）

展開時期 ：2026年1月末より順次発売

販路 ：全国の百貨店、福助公式オンラインストア（ https://www.fukuske.com/ ）など

【 商品画像 】

リブワンポイント クルー丈_アイボリーリブワンポイント クルー丈_グレーリブワンポイント クルー丈_ネイビー

商品名 : リブワンポイント クルー丈

サイズ : 25～27cm（メンズサイズ）

カラー : 3色展開

価格 ：\1,650(税込)

ベーシックなリブソックスに、刺繍でコアラのマーチくんを入れることでかわいらしさをプラス。

ベースカラーには、お菓子のビスケット感を出すためにベージュのカラーを足すことで『コアラのマーチ』の雰囲気を演出しています。

カジュアルボーダー クルー丈_ホワイト

商品名 : カジュアルボーダー クルー丈

サイズ : 25～27cm（メンズサイズ）

カラー : 1色展開

価格 : \1,650(税込)

『コアラのマーチ』のパッケージを彷彿させるグリーンとブラウンのラインソックス。

このパッケージに採用されている2色は、ユーカリとチョコレートのカラーで、

コアラの好きなものと人の好きなもの、という意味合いだそうです。

コアラのマーチくん総柄 クルー丈_アイボリーコアラのマーチくん総柄 クルー丈_モクグレイ

商品名 : コアラのマーチくん総柄 クルー丈

サイズ : 23～25cm（レディスサイズ）

カラー : 2色展開

価格 : \1,650(税込)

ベーシックな平編みにマーチくんの顔が全面に入っています。

足底には『コアラのマーチ』のロゴが入っているので、脱いだ時のインパクトも大。

ベースのカラーには、お菓子のビスケットをイメージしたベージュも展開しています。

アメリブワンポイント クルー丈_アイボリーアメリブワンポイント クルー丈_ホワイト

商品名 : アメリブワンポイント クルー丈

サイズ : 23～27cm（ジェンダーレスサイズ）

カラー : 2色展開

価格 : \1,650(税込)

チョコレートが溶け落ちているようなトップ部のデザインに、コアラのマーチくんの顔をあしらったカジュアルなリブソックスです。

カラーはお菓子のチョコ味とイチゴ味に合わせてベージュ×茶色と白×ピンク。

足底にはロゴも入っています。

コアラのマーチくん刺繍 スニーカー丈_アイボリーコアラのマーチくん刺繍 スニーカー丈_ネイビーコアラのマーチくん刺繍 スニーカー丈_刺繍部分

商品名 : コアラのマーチくん刺繍 スニーカー丈

サイズ : 23～27cm（ジェンダーレスサイズ）

カラー : 2色展開

価格 : \1,430(税込)

かかと部分にコアラのマーチくんの刺繍をあしらったスニーカー丈ソックスです。

ベージュのカラーは、つま先とかかとを茶色にしてチョコレートをイメージしました。

スニーカーを履いた時に、後ろからコアラのマーチくんがチラ見せできるようなさりげないデザインです。