『コアラのマーチ』とのコラボレーション商品を展開

福助株式会社

　福助株式会社（本社：東京都江東区／代表取締役社長：坂本友哉）は、2026年春夏シーズンに、株式会社ロッテ（以下ロッテ）が販売するチョコレート菓子『コアラのマーチ』をモチーフにしたソックスを発売いたします。2026年1月末より順次、全国の百貨店・福助オンラインストアで販売予定です。




　『コアラのマーチ』は、ロッテが1984年に発売した、コアラの絵柄がプリントされたビスケットの中にチョコレートが入った人気のお菓子。このたびのコラボレーションでは、誰からも愛される『コアラのマーチ』のキャラクターやパッケージデザインなどを活かしたソックスを5型展開いたします。メインキャラクターのコアラのマーチくんの顔を刺繍であしらったデザインや、『コアラのマーチ』のパッケージに用いられているグリーンとブラウンのカラーをライン柄に配色したデザインなど、コーディネートのさりげないアクセントになり、ほっと一息つけるようなソックスをご用意いたしました。『コアラのマーチ』はチョコレート菓子であることから、バレンタインの贈り物としてもぴったりです。




　当社は、企業理念である「心とカラダに『福』を。」を実現するために、より多くのお客さまに、より喜んでいただける商品開発を行って参ります。




【　商品概要　】


ブランド　：コアラのマーチ


ラインナップと価格　：


・メンズサイズ（25～27cm）　2型　各\1,650（税込）


・レディスサイズ（23～25cm）　1型　\1,650（税込）


・ジェンダーレスサイズ（23～27cm）　2型　\1,430～1,650（税込）


展開時期　：2026年1月末より順次発売


販路　：全国の百貨店、福助公式オンラインストア（　https://www.fukuske.com/　）など





【　商品画像　】



リブワンポイント　クルー丈_アイボリー

リブワンポイント　クルー丈_グレー

リブワンポイント　クルー丈_ネイビー

商品名　: リブワンポイント　クルー丈


サイズ　: 25～27cm（メンズサイズ）


カラー　: 3色展開


価格　：\1,650(税込)　


ベーシックなリブソックスに、刺繍でコアラのマーチくんを入れることでかわいらしさをプラス。


ベースカラーには、お菓子のビスケット感を出すためにベージュのカラーを足すことで『コアラのマーチ』の雰囲気を演出しています。





カジュアルボーダー　クルー丈_ホワイト

商品名　: カジュアルボーダー　クルー丈


サイズ　: 25～27cm（メンズサイズ）


カラー　: 1色展開


価格　: \1,650(税込)　


『コアラのマーチ』のパッケージを彷彿させるグリーンとブラウンのラインソックス。


このパッケージに採用されている2色は、ユーカリとチョコレートのカラーで、


コアラの好きなものと人の好きなもの、という意味合いだそうです。





コアラのマーチくん総柄　クルー丈_アイボリー

コアラのマーチくん総柄　クルー丈_モクグレイ

商品名　: コアラのマーチくん総柄　クルー丈


サイズ　: 23～25cm（レディスサイズ）


カラー　: 2色展開


価格　: \1,650(税込)　


ベーシックな平編みにマーチくんの顔が全面に入っています。


足底には『コアラのマーチ』のロゴが入っているので、脱いだ時のインパクトも大。


ベースのカラーには、お菓子のビスケットをイメージしたベージュも展開しています。





アメリブワンポイント　クルー丈_アイボリー

アメリブワンポイント　クルー丈_ホワイト

商品名　: アメリブワンポイント　クルー丈


サイズ　: 23～27cm（ジェンダーレスサイズ）


カラー　: 2色展開


価格　: \1,650(税込)　


チョコレートが溶け落ちているようなトップ部のデザインに、コアラのマーチくんの顔をあしらったカジュアルなリブソックスです。


カラーはお菓子のチョコ味とイチゴ味に合わせてベージュ×茶色と白×ピンク。


足底にはロゴも入っています。





コアラのマーチくん刺繍　スニーカー丈_アイボリー

コアラのマーチくん刺繍　スニーカー丈_ネイビー

コアラのマーチくん刺繍　スニーカー丈_刺繍部分

商品名　: コアラのマーチくん刺繍　スニーカー丈


サイズ　: 23～27cm（ジェンダーレスサイズ）


カラー　: 2色展開


価格　: \1,430(税込)　


かかと部分にコアラのマーチくんの刺繍をあしらったスニーカー丈ソックスです。


ベージュのカラーは、つま先とかかとを茶色にしてチョコレートをイメージしました。


スニーカーを履いた時に、後ろからコアラのマーチくんがチラ見せできるようなさりげないデザインです。