『コアラのマーチ』とのコラボレーション商品を展開
福助株式会社（本社：東京都江東区／代表取締役社長：坂本友哉）は、2026年春夏シーズンに、株式会社ロッテ（以下ロッテ）が販売するチョコレート菓子『コアラのマーチ』をモチーフにしたソックスを発売いたします。2026年1月末より順次、全国の百貨店・福助オンラインストアで販売予定です。
『コアラのマーチ』は、ロッテが1984年に発売した、コアラの絵柄がプリントされたビスケットの中にチョコレートが入った人気のお菓子。このたびのコラボレーションでは、誰からも愛される『コアラのマーチ』のキャラクターやパッケージデザインなどを活かしたソックスを5型展開いたします。メインキャラクターのコアラのマーチくんの顔を刺繍であしらったデザインや、『コアラのマーチ』のパッケージに用いられているグリーンとブラウンのカラーをライン柄に配色したデザインなど、コーディネートのさりげないアクセントになり、ほっと一息つけるようなソックスをご用意いたしました。『コアラのマーチ』はチョコレート菓子であることから、バレンタインの贈り物としてもぴったりです。
当社は、企業理念である「心とカラダに『福』を。」を実現するために、より多くのお客さまに、より喜んでいただける商品開発を行って参ります。
【 商品概要 】
ブランド ：コアラのマーチ
ラインナップと価格 ：
・メンズサイズ（25～27cm） 2型 各\1,650（税込）
・レディスサイズ（23～25cm） 1型 \1,650（税込）
・ジェンダーレスサイズ（23～27cm） 2型 \1,430～1,650（税込）
展開時期 ：2026年1月末より順次発売
販路 ：全国の百貨店、福助公式オンラインストア（ https://www.fukuske.com/ ）など
【 商品画像 】
リブワンポイント クルー丈_アイボリー
リブワンポイント クルー丈_グレー
リブワンポイント クルー丈_ネイビー
商品名 : リブワンポイント クルー丈
サイズ : 25～27cm（メンズサイズ）
カラー : 3色展開
価格 ：\1,650(税込)
ベーシックなリブソックスに、刺繍でコアラのマーチくんを入れることでかわいらしさをプラス。
ベースカラーには、お菓子のビスケット感を出すためにベージュのカラーを足すことで『コアラのマーチ』の雰囲気を演出しています。
カジュアルボーダー クルー丈_ホワイト
商品名 : カジュアルボーダー クルー丈
サイズ : 25～27cm（メンズサイズ）
カラー : 1色展開
価格 : \1,650(税込)
『コアラのマーチ』のパッケージを彷彿させるグリーンとブラウンのラインソックス。
このパッケージに採用されている2色は、ユーカリとチョコレートのカラーで、
コアラの好きなものと人の好きなもの、という意味合いだそうです。
コアラのマーチくん総柄 クルー丈_アイボリー
コアラのマーチくん総柄 クルー丈_モクグレイ
商品名 : コアラのマーチくん総柄 クルー丈
サイズ : 23～25cm（レディスサイズ）
カラー : 2色展開
価格 : \1,650(税込)
ベーシックな平編みにマーチくんの顔が全面に入っています。
足底には『コアラのマーチ』のロゴが入っているので、脱いだ時のインパクトも大。
ベースのカラーには、お菓子のビスケットをイメージしたベージュも展開しています。
アメリブワンポイント クルー丈_アイボリー
アメリブワンポイント クルー丈_ホワイト
商品名 : アメリブワンポイント クルー丈
サイズ : 23～27cm（ジェンダーレスサイズ）
カラー : 2色展開
価格 : \1,650(税込)
チョコレートが溶け落ちているようなトップ部のデザインに、コアラのマーチくんの顔をあしらったカジュアルなリブソックスです。
カラーはお菓子のチョコ味とイチゴ味に合わせてベージュ×茶色と白×ピンク。
足底にはロゴも入っています。
コアラのマーチくん刺繍 スニーカー丈_アイボリー
コアラのマーチくん刺繍 スニーカー丈_ネイビー
コアラのマーチくん刺繍 スニーカー丈_刺繍部分
商品名 : コアラのマーチくん刺繍 スニーカー丈
サイズ : 23～27cm（ジェンダーレスサイズ）
カラー : 2色展開
価格 : \1,430(税込)
かかと部分にコアラのマーチくんの刺繍をあしらったスニーカー丈ソックスです。
ベージュのカラーは、つま先とかかとを茶色にしてチョコレートをイメージしました。
スニーカーを履いた時に、後ろからコアラのマーチくんがチラ見せできるようなさりげないデザインです。