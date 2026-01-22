「千年に一度のお風呂の年」にちなみ、おふろcafe utataneにフィンランド政府観光局をお招きして日本・フィンランドの入浴文化に関するトークイベントを開催

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する温浴施設 おふろcafe utatane（埼玉県さいたま市、以下 utatane）は、2026年1月26日（月）の「風呂の日」にフィンランド政府観光局と駐日フィンランド大使館スタッフをお招きして、「お風呂の年」にちなんだ入浴文化交流トークイベントを開催します。

2026年は千年に一度の「お風呂（026）の年」です。「おふろから文化を発信する」を企業理念に掲げる温泉道場は、おふろ文化を次世代に、次の千年へ繋いでいきたい想いから、毎月26日（風呂の日）に小学生以下の子どもを対象にした「子ども入館無料キャンペーン」と銭湯文化やマナーを伝える「子ども銭湯イベント」を1月から11月まで開催します。（開催店舗：昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉、温泉と発酵 おふろcafe 白寿の湯、おふろcafe utatane、おふろcafe ハレニワの湯、BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE、秩父湯元 武甲温泉）

本トークイベントは「お風呂の年」のイベント始動を記念して行うものです。日本とフィンランド両国の入浴文化、子どもへのおふろマナー（サウナマナー）の教え方などについてのトークセッションや、入浴マナークイズなどを行い理解を深めていきます。

＜日本・フィンランド入浴文化交流トークイベント @utatane＞

日時：2026年1月26日（月） 15:00～16:00

会場：おふろcafe utatane 暖炉ラウンジ

登壇者：フィンランド政府観光局 日本代表 沼田晃一氏、駐日フィンランド大使館スタッフ、株式会社温泉道場 新谷竹朗

内容：日本とフィンランド両国の入浴文化についてのトークセッション、入浴マナークイズの実施

観覧：無料（utataneへの入館料は必要です）

■フィンランド政府観光局 日本代表 沼田晃一 コメント

フィンランドでは、「サウナの中では皆平等」という考え方があります。家族や友達、会社の同僚やクライアントとの関係を育む、コミュニティ的な役割があります。日本でも最近、サウナがネットワーキングの場として人気がありますよね。2026年お風呂の年に、日本が誇る銭湯文化を発信するとともに、同じくフィンランドの豊かな入浴文化（サウナ）を同時に体験できる共同イベントを開催し、国籍を問わず文化を共有できる場を創出できれば幸いです。

■Visit Finland（フィンランド政府観光局）

旅行先としてのフィンランドブランドを発展させ、海外旅行者にフィンランドをプロモーションし、旅行業界の企業のグローバル化を支援しています。旅行先や地域、旅行産業ビジネス、その他の輸出関連企業および大使館と協力しています。Visit FinlandはBusiness Finlandのグループ機関です。

https://www.visitfinland.com/

■おふろcafe utatane

北欧・フィンランドをコンセプトにした温浴施設。オーロラのあるラウンジやフィンランドのサウナ小屋をイメージした蒸気浴室「サウナコタ」、カフェの北欧メニュー、テキスタイルブランド「カウニステ」とコラボした館内着などで、まるで家に友達を招いたかのように、ゆったり・だらだらお過ごしいただけます。

埼玉県さいたま市北区大成町4丁目179-3

10:00～翌9:00（23時間営業）

https://ofurocafe-utatane.com/

■2026年おふろの年

2025年11月26日、2026年の026（おふろ）をとって千年に一度の「2026 お風呂の年」が“記念年”として登録されました。全国のお風呂関連の団体（全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会、公益社団法人日本サウナ・スパ協会、一般社団法人温浴振興協会、一般社団法人ニッポンおふろ元気プロジェクトなど）が協力する「2026 お風呂の年プロジェクト」が制定。2026年の温浴業界を盛り上げていきます。

https://www.2026ofuro.jp/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/