学生が創る本物の結婚式　想いをカタチにする実践型「ウエディングセレモニー」を開催

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの国際ビジネス公務員大学校総合ビジネス科ホテルビジネスコースの学生が創りあげる本物の結婚式が、２０２５年１１月２９日に郡山ビューホテル１１階ステラートにて「ウエディングセレモニー２０２５」が執り行われました。約３ヵ月間の期間で挙式、披露宴準備が行われ無事に当日を迎えることが出来ました。

国際ビジネス公務員大学校総合ビジネス科ホテルビジネスコースでは、実践授業の一環として、学生が一から企画・運営する結婚式「ウエディングセレモニー２０２５」を開催しました。

本イベントは毎年実施している取り組みで、学生が新郎新婦の想いに寄り添い、結婚式の企画・演出・運営までを実践的に学ぶ教育プログラムです。今年は本校公務員科卒業生である新郎が、在学時の担任の勧めをきっかけに本企画へ応募。学生時代の友人を招きながら「アットホームな雰囲気の披露宴を行いたい」「学生による手作りの結婚式に協力したい」という想いから実現しました。

コンセプトは「The Last Leaf The First Snow」

“最後の葉“と”最初の雪“という言葉には、これまでのおふたりの歩みと、ここから始まる新しい物語を重ねています。 最後の葉が季節を変える合図となるように、そして最後の雪が新しい景色を作り出すように、結婚式当日がおふたりにとって、新しい未来へ続く特別な一歩になりますようにと願いを込めて、学生全員で心を込めて創り上げました。

学生たちは複数回の打合せを重ね、新郎新婦のイメージを丁寧にくみ取りながら、招待状・会場装飾・ブーケ・オープニング映像・プロフィール映像に至るまで、すべて手作りで準備を進めてきました。

当日は司会進行、アテンダー、音響、照明、サービスまでを学生が担当し、実際の結婚式運営を通して学びの成果を発揮しました。

＜学生の声＞

・「みんなで団結して幸せな時間のサポートをすることができたので良い思い出になりました。これからウエディングに携わることが将来あったら、この経験を活かして想像力や行動力を発揮できるようにしたいです。」（2年生）

・「披露宴が終わり、新郎新婦様のもとへ行った際に本当に楽しかったと言っていただけて、沢山の時間をかけて準備してきて良かったと心の底から思いました。」（１年生）

・「チーム一丸となって結婚式を成功させることができてとても嬉しかったです。２年生が引っ張っていってくれて、色々なことを知ることができてとても尊敬しました。」（1年生）

本取り組みを通して、学生は「ホスピタリティ」「企画力」「現場対応力」「チームワーク」「責任感」など、ホテル・ブライダル業界で求められる実践力を身につけています。今後も本校では、地域と連携した実践型教育を推進し、即戦力となる人材育成に取り組んでまいります。

国際ビジネス公務員大学校

法人名：国際総合学園

所在地：福島県郡山市駅前1-12-2

学校長：増子 卓矢

ＵＲＬ：https://jo-bi.jp/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/